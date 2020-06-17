с чего всё началось

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.

Здоровье В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения. 300

Общество Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев. 1,1K

Экономика Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим. 2

Общество «Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2 В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку. 23

Политика Песков назвал абсурдными обвинения в адрес РФ в использовании пандемии в своих целях Россия категорически не согласна с обвинениями Великобритании в использовании коронавируса в своих целях и считает их абсурдными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика В Белоруссии задержали главного конкурента Лукашенко Минск, 18 июня 2020, 12:23 — REGNUM Основного конкурента Александра Лукашенко на проходящих в Белоруссии президентских выборах, бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико вместе с сыном доставили на допрос в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии.

Общество Школьникам не разрешат пересдавать ЕГЭ в текущем году Пересдача единого госэкзамена (ЕГЭ) для улучшения результата в этом году не предусмотрена.

Экономика Отечественные смартфоны убирают с полок Доля отечественных брендов мобильных телефонов в сегменте дороже 2 тыс. руб. в поставках в Россию в первом квартале снизилась до 4% с 16% годом ранее, следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у "Ъ").

Общество ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не приезжали с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса. 3,8K

Общество Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими туристами Москва, 17 июня 2020, 02:55 — REGNUM Контроль за туристами, въезжающими в Краснодарский край, будет ослаблен с 21 июня, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия-1». 756

Общество У Назарбаева обнаружили коронавирус У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба. 551

Политика Путин провел разговор с президентом Азербайджана Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 654

Музыка В плагиате обвинили группу Little Big Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com. 306

Политика Глава киевского «Динамо» призвал прекратить войну с Россией Глава киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о своих политических взглядах. Интервью с функционером вышло на YouTube-канале TaToTake.

Футбол «Челси» объявил о покупке Вернера Лондонский «Челси» объявил о переходе 25-летнего Тимо Вернера из «Лейпцига».