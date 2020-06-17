Экономика

РБКРБКМедведев назвал главные шоки для российской экономики

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.
Читать в источнике
Комментировать2,1K
с чего всё началось
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал статью
 для журнала «Россия в глобальной политике», в которой изложил свои взгляды на различные проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавируса.
РБКвчера в 01:27

Подробнее о событии

Медведев рассказал о воздействии на Россию трех экономических шоков

Коммерсантъвчера в 02:45

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

РБКвчера в 02:03

Медведев рассказал о воздействии трёх «экономических шоков» на Россию

RT на русскомвчера в 01:16

Медведев рассказал о влиянии трех «экономических шоков» на Россию

Газета.Ruвчера в 01:37

Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса

Комсомольская правдавчера в 01:32

Медведев рассказал о тройном ударе коронавируса по экономике России

Lenta.ruвчера в 01:56

Медведев рассказал о трех шоках для российской экономики в 2020 году

РИА Новостивчера в 01:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Здоровье

В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ вчера в 05:12
300
Здоровье

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 231 человека

Екатеринбург, 18 июня 2020, 11:06 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 231 случай выявления коронавируса.
REGNUM 04:06
1,1K
Общество

Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации

Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
1,1K
Экономика

Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.
РБК 05:55
2
Общество

Попова рассказала, когда российские школьники вернутся за парты

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда, по её мнению, российские школьники вернутся за парты.
Свободная Пресса вчера в 14:36
251
Общество

«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2

В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02
23
Политика

Песков назвал абсурдными обвинения в адрес РФ в использовании пандемии в своих целях

Россия категорически не согласна с обвинениями Великобритании в использовании коронавируса в своих целях и считает их абсурдными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:07
Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
3,2K
Политика

В Белоруссии задержали главного конкурента Лукашенко

Минск, 18 июня 2020, 12:23 — REGNUM Основного конкурента Александра Лукашенко на проходящих в Белоруссии президентских выборах, бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико вместе с сыном доставили на допрос в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии.
REGNUM 05:23
Политика

Песков заявил об отсутствии решений по повышению ставки НДФЛ

Власти обсуждают различные шаги в сфере антикризисных мер и стимулирования экономического развития, среди поступивших предложений — повышение ставки НДФЛ.
РБК 06:10
8
Общество

Школьникам не разрешат пересдавать ЕГЭ в текущем году

Пересдача единого госэкзамена (ЕГЭ) для улучшения результата в этом году не предусмотрена.
Известия 04:34
Экономика

Отечественные смартфоны убирают с полок

Доля отечественных брендов мобильных телефонов в сегменте дороже 2 тыс. руб. в поставках в Россию в первом квартале снизилась до 4% с 16% годом ранее, следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 18:57
Общество

ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь

Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не приезжали с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса.
Lenta.ru 05:08
3,8K
Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
521
Кино

Стали известны первые детали сюжета «Чужого 5»

Киноафиша России 05:09
Происшествия

Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Российская газета 02:14
574
Общество

Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими туристами

Москва, 17 июня 2020, 02:55 — REGNUM Контроль за туристами, въезжающими в Краснодарский край, будет ослаблен с 21 июня, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия-1».
REGNUM 16 июня в 19:55
756
Общество

Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу

Анна Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу.
Piter.tv 05:39
28
Авто

Представлен обновленный Mercedes-AMG E 63

Mercedes-AMG показал обновленный «заряженный» E 63 в кузове седан и универсал.
Motor 03:48
2
Кино

Еж, Косуля и Барсук. В мультфильме «Ну, погоди» появились новые герои

Evo-rus.com 05:44
34
Происшествия

В Омске ревнивец зарезал любовника жены на глазах у людей

Обманутый мужчина долгое время поджидал соперника возле его дома, дождавшись, напал и нанес многочисленные удары ножом.
Московский Комсомолец 05:56
8
Общество

У Назарбаева обнаружили коронавирус

У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06
551
Политика

Путин провел разговор с президентом Азербайджана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Известия 06:11
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
654
Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16 июня в 04:54
306
Политика

Глава киевского «Динамо» призвал прекратить войну с Россией

Глава киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о своих политических взглядах. Интервью с функционером вышло на YouTube-канале TaToTake.
Lenta.ru 06:30
Космос

NASA обнаружило возможный источник токсичного бензола на МКС

NewInform 01:38
36
Авто

В первой половине июня цены на авто изменили 18 марок

В первой половине июня изменение цен произошло у 18 автомобильных брендов, официально представленных на рынке нашей страны.
Тарантас Ньюс 01:21
5
Футбол

«Челси» объявил о покупке Вернера

Лондонский «Челси» объявил о переходе 25-летнего Тимо Вернера из «Лейпцига».
RT на русском 06:26
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное