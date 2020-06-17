Экономика
РБКМедведев назвал главные шоки для российской экономики
Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.
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с чего всё началось
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал статью для журнала «Россия в глобальной политике», в которой изложил свои взгляды на различные проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавируса.РБКвчера в 01:27
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Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса
Комсомольская правдавчера в 01:32
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Здоровье
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ вчера в 05:12
Здоровье
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 231 человека
Екатеринбург, 18 июня 2020, 11:06 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 231 случай выявления коронавируса.
REGNUM 04:06
Общество
Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации
Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.
РБК 05:55
Общество
Попова рассказала, когда российские школьники вернутся за парты
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда, по её мнению, российские школьники вернутся за парты.
Свободная Пресса вчера в 14:36
Общество
«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2
В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02
Политика
Песков назвал абсурдными обвинения в адрес РФ в использовании пандемии в своих целях
Россия категорически не согласна с обвинениями Великобритании в использовании коронавируса в своих целях и считает их абсурдными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:07
Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
Политика
В Белоруссии задержали главного конкурента Лукашенко
Минск, 18 июня 2020, 12:23 — REGNUM Основного конкурента Александра Лукашенко на проходящих в Белоруссии президентских выборах, бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико вместе с сыном доставили на допрос в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии.
REGNUM 05:23
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по повышению ставки НДФЛ
Власти обсуждают различные шаги в сфере антикризисных мер и стимулирования экономического развития, среди поступивших предложений — повышение ставки НДФЛ.
РБК 06:10
Общество
Школьникам не разрешат пересдавать ЕГЭ в текущем году
Пересдача единого госэкзамена (ЕГЭ) для улучшения результата в этом году не предусмотрена.
Известия 04:34
Экономика
Отечественные смартфоны убирают с полок
Доля отечественных брендов мобильных телефонов в сегменте дороже 2 тыс. руб. в поставках в Россию в первом квартале снизилась до 4% с 16% годом ранее, следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 18:57
Общество
ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь
Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не приезжали с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса.
Lenta.ru 05:08
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Кино
Стали известны первые детали сюжета «Чужого 5»
Киноафиша России 05:09
Происшествия
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Российская газета 02:14
Общество
Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими туристами
Москва, 17 июня 2020, 02:55 — REGNUM Контроль за туристами, въезжающими в Краснодарский край, будет ослаблен с 21 июня, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия-1».
REGNUM 16 июня в 19:55
Общество
Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу
Анна Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу.
Piter.tv 05:39
Авто
Представлен обновленный Mercedes-AMG E 63
Mercedes-AMG показал обновленный «заряженный» E 63 в кузове седан и универсал.
Motor 03:48
Происшествия
В Омске ревнивец зарезал любовника жены на глазах у людей
Обманутый мужчина долгое время поджидал соперника возле его дома, дождавшись, напал и нанес многочисленные удары ножом.
Московский Комсомолец 05:56
Общество
У Назарбаева обнаружили коронавирус
У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06
Политика
Путин провел разговор с президентом Азербайджана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Известия 06:11
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16 июня в 04:54
Политика
Глава киевского «Динамо» призвал прекратить войну с Россией
Глава киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о своих политических взглядах. Интервью с функционером вышло на YouTube-канале TaToTake.
Lenta.ru 06:30
Авто
В первой половине июня цены на авто изменили 18 марок
В первой половине июня изменение цен произошло у 18 автомобильных брендов, официально представленных на рынке нашей страны.
Тарантас Ньюс 01:21
Футбол
«Челси» объявил о покупке Вернера
Лондонский «Челси» объявил о переходе 25-летнего Тимо Вернера из «Лейпцига».
RT на русском 06:26
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19