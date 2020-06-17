с чего всё началось

Россия в 2020 году испытала воздействие сразу трех экономических шоков: снижение цен на нефть, сокращение экспорта и внутренние ограничения. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для журнала "Россия в глобальной политике".

Медведев рассказал о влиянии трех «экономических шоков» на Россию

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