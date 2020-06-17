Экономика

РБКРБКМедведев назвал главные шоки для российской экономики

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.
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с чего всё началось
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал статью
 для журнала «Россия в глобальной политике», в которой изложил свои взгляды на различные проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавируса.
РБК01:27

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Медведев рассказал о влиянии трех «экономических шоков» на Россию

Газета.Ru01:37

Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса

Комсомольская правда01:32

Медведев заявил о тройном ударе по экономике страны

Ореанда-Новости01:30

Медведев рассказал о тройном ударе, который испытала экономика России

Life.ru01:31

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

РБК01:27

Медведев рассказал о воздействии трёх «экономических шоков» на Россию

RT на русском01:16

Медведев рассказал о тройном ударе, который испытала российская экономика

РИА Новости01:04
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Армия и оружие

Польские специалисты изучили новую тактику боя танков России

RuNews24.ru 00:51
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Здоровье

Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
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Происшествия

СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия вчера в 11:29
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Общество

С 1 июля некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии

Пенсии с 1 июля проиндексируют тем пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, соответствующий закон приняли в Госдуме в марте.
Ivbg.ru 14 июня в 05:55
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Энергетика

Нефтепроизводителей в Саудовской Аравии перестали интересовать США

Нефтепроизводителей в Саудовской Аравии перестали интересовать США Экспорт нефти из Саудовской Аравии в США рекордно упал.
Экспресс газета 01:45
Общество

Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании в конце недели

По словам Вильфанда, похолодание будет связано с перемещением холодного фронта.
ТАСС вчера в 23:08
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Здоровье

В Республике Алтай усилят контроль за соблюдением санитарных правил

Главный санитарный врач республики Леонид Щучинов назвал эпидемиологическую ситуацию в Горном Алтае довольно напряженной.
ФедералПресс вчера в 03:39
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Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Известия вчера в 13:59
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Армия и оружие

Ливийская армия стягивает силы к городу Сирт

News.ru 14 июня в 10:37
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Гаджеты

Продажи долгожданного LG Velvet стартуют в Европе

В дальнейших планах компании — выпуск устройства в Америке, на Ближнем Востоке и Африке. gsmarena.com Стоит обратить внимание, что здесь речь идёт об LG Velvet 5G, оснащённом процессором Qualcomm Snapdragon 765G.
3DNews вчера в 11:17
Футбол

«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии

RT на русском вчера в 16:25
Политика

Бутина прокомментировала включение её в состав Общественной палаты

Освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина вошла в новый состав Общественной палаты России.
RT на русском вчера в 13:38
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Культура

Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке

О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета вчера в 14:41
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Известия вчера в 20:11
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Политика

В Германии ответили Трампу на слова о защите от РФ

Посол Германии в США Эмили Хабер прокомментировала заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о защите ФРГ от России, передает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 05:12
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Музыка

Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников

РИА Новости вчера в 18:43
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Происшествия

Учебный самолет сел на автодорогу в Татарстане из-за отказа двигателя

Легкомоторный самолет Cessna из-за отказа двигателя приземлился на автодорогу в районе Бугульмы в Татарстане.
Газета.Ru 01:34
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Общество

В США сравнили число жертв коронавируса с потерями армии в Первой мировой

Число жертв коронавируса в США превысило потери американской армии в Первой мировой войне. Об этом сообщает Associated Perss.
Lenta.ru вчера в 22:46
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Культура

Британцы раскритиковали популярное шоу из-за пародии на Гитлера

Британские зрители раскритиковали один из выпусков популярной программы "Большой брат: лучшие шоу в истории" (Big Brother: Best Shows Ever) на телеканале E4 из-за пародии на Адольфа Гитлера.
Piter.tv 01:28
Общество

В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
RT на русском вчера в 23:00
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Фигурное катание

Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
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Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала запрос на гражданство РФ

Москва 24 15 июня в 05:46
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Общество

МС-21 испытали в полете с выключенным двигателем

Российский среднемагистральный самолет нового поколения МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем, сообщил летчик-испытатель корпорации «Иркут» (входит в ОАК Ростеха) Олег Мутовин.
Взгляд.ру 01:23
Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
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Экономика

Названы причины, по которым банк может забрать вклад себе

Существует довольно много причин, по которым денежный вклад может оказаться в распоряжении банка, рассказала адвокат Елена Мякишева.
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Шоу-бизнес

Виктория Лопырева порадовала фанатов фотосессией в купальниках

36-летняя российская телеведущая, фотомодель, посол ЧМ по футболу 2018 года Виктория Лоырева опубликовала в своем Instagram фотосессию сразу в четырех видах купальников и попросила определиться в выборе пляжной одежды.
Московский Комсомолец вчера в 15:37
Общество

Новогодние праздники в 2021 году могут урезать

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК вчера в 09:09
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
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Дмитрий Медведев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации с 16 января 2020 года. Президент Российской Федерации с 7 мая 2008 по 7 мая 2012.
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