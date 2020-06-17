Экономика
РБКМедведев назвал главные шоки для российской экономики
Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.
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Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса
Комсомольская правда01:32
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Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия вчера в 11:29
Общество
С 1 июля некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии
Пенсии с 1 июля проиндексируют тем пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, соответствующий закон приняли в Госдуме в марте.
Ivbg.ru 14 июня в 05:55
Энергетика
Нефтепроизводителей в Саудовской Аравии перестали интересовать США
Нефтепроизводителей в Саудовской Аравии перестали интересовать США Экспорт нефти из Саудовской Аравии в США рекордно упал.
Экспресс газета 01:45
Общество
Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании в конце недели
По словам Вильфанда, похолодание будет связано с перемещением холодного фронта.
ТАСС вчера в 23:08
Здоровье
В Республике Алтай усилят контроль за соблюдением санитарных правил
Главный санитарный врач республики Леонид Щучинов назвал эпидемиологическую ситуацию в Горном Алтае довольно напряженной.
ФедералПресс вчера в 03:39
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Известия вчера в 13:59
Армия и оружие
Ливийская армия стягивает силы к городу Сирт
News.ru 14 июня в 10:37
Гаджеты
Продажи долгожданного LG Velvet стартуют в Европе
В дальнейших планах компании — выпуск устройства в Америке, на Ближнем Востоке и Африке. gsmarena.com Стоит обратить внимание, что здесь речь идёт об LG Velvet 5G, оснащённом процессором Qualcomm Snapdragon 765G.
3DNews вчера в 11:17
Футбол
«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии
RT на русском вчера в 16:25
Политика
Бутина прокомментировала включение её в состав Общественной палаты
Освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина вошла в новый состав Общественной палаты России.
RT на русском вчера в 13:38
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Культура
Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке
О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета вчера в 14:41
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Известия вчера в 20:11
Политика
В Германии ответили Трампу на слова о защите от РФ
Посол Германии в США Эмили Хабер прокомментировала заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о защите ФРГ от России, передает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 05:12
Музыка
Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников
РИА Новости вчера в 18:43
Происшествия
Учебный самолет сел на автодорогу в Татарстане из-за отказа двигателя
Легкомоторный самолет Cessna из-за отказа двигателя приземлился на автодорогу в районе Бугульмы в Татарстане.
Газета.Ru 01:34
Общество
В США сравнили число жертв коронавируса с потерями армии в Первой мировой
Число жертв коронавируса в США превысило потери американской армии в Первой мировой войне. Об этом сообщает Associated Perss.
Lenta.ru вчера в 22:46
Культура
Британцы раскритиковали популярное шоу из-за пародии на Гитлера
Британские зрители раскритиковали один из выпусков популярной программы "Большой брат: лучшие шоу в истории" (Big Brother: Best Shows Ever) на телеканале E4 из-за пародии на Адольфа Гитлера.
Piter.tv 01:28
Общество
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
RT на русском вчера в 23:00
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала запрос на гражданство РФ
Москва 24 15 июня в 05:46
Общество
МС-21 испытали в полете с выключенным двигателем
Российский среднемагистральный самолет нового поколения МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем, сообщил летчик-испытатель корпорации «Иркут» (входит в ОАК Ростеха) Олег Мутовин.
Взгляд.ру 01:23
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Экономика
Названы причины, по которым банк может забрать вклад себе
Существует довольно много причин, по которым денежный вклад может оказаться в распоряжении банка, рассказала адвокат Елена Мякишева.
Аргументы и Факты вчера в 20:38
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева порадовала фанатов фотосессией в купальниках
36-летняя российская телеведущая, фотомодель, посол ЧМ по футболу 2018 года Виктория Лоырева опубликовала в своем Instagram фотосессию сразу в четырех видах купальников и попросила определиться в выборе пляжной одежды.
Московский Комсомолец вчера в 15:37
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК вчера в 09:09
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35