Экономика
РБКМедведев назвал главные шоки для российской экономики
Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.
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Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса
Комсомольская правда01:32
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 20:13, Ашберн
Политика
Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 15:32
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, можно не ранее февраля 2021 года.
Известия вчера в 18:33
Общество
В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом
В столице скончались 52 пациента с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Российская газета вчера в 00:55
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Футбол
Манчестер Сити — Арсенал 3:0
Советский спорт 17:16
Происшествия
Чеченцы и выходцы из Магриба договорились о перемирии во Франции
Представители выходцев из Магриба и Чечни во французском Дижоне согласились прекратить столкновения, которые продолжались в городе несколько дней подряд.
Lenta.ru 12:37
Здоровье
Названы главные симптомы коронавируса у детей
Главными симптомами коронавируса у детей являются лихорадка, диарея и рвота, сообщает издание PLoS Medicine со ссылкой на исследование, проведенное в четырех больницах в Западном Китае.
РИА Новости 19:56
Игры
Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»
Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
Дни24 вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Королева и Тарзан потеряли свой бизнес
Напомним, что ранее было опубликовано интервью с Глушко, в ходе которого артист якобы заявил, что в отличие от пенсионеров, которые стабильно получают пенсию во время пандемии, артисты «не имеют ни копейки».
Аргументы и Факты 16:49
Фигурное катание
Авербух объяснил, почему фигуристки уходят из группы Этери Тутберидзе
Экс-фигурист, а ныне хореограф Илья Авербух объяснил, почему ученицы Этери Тутберидзе массово уходят от своей наставницы.
Metaratings вчера в 10:39
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Общество
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в Пекине
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости 14:04
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
Космос
На МКС обнаружили источник токсичного бензола
В июне в модуле "Звезда" на МКС установили специальный прибор Air Quality Monitor, чтобы найти источник бензола.
Российская газета 19:30
Футбол
Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на игру с «Вальядолидом»
Тренерский штаб «Сельты» огласил стартовый состав команды на матч 29-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».
Матч ТВ 12:35
Технологии
ВКонтакте и Mail.ru Group запустили единую учётную запись VK Connect
Mail.ru Group запустила единую учётную запись VK Connect для пользователей сервисов экосистемы.
MobiDevices 13:59
Политика
Трамп продлил санкции против Северной Кореи еще на год
Односторонние американские санкции против Серверной Кореи продлил на один год президент США Дональд Трамп, 17 июня сообщила пресс-служба Белого дома.
ИА Красная Весна 15:31
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
Политика
Три вида удаленной работы предполагается прописать в Трудовом кодексе
Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что в Трудовом кодексе предполагается прописать три типа удаленной работы.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:13
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
Басманный суд отправил под арест девушку и юношу, прилюдно занявшихся на скамейках "Ямы" сексом.
Российская газета 10:29
Технологии
Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Доступ к камере позволит делать снимки в любое время суток, а к микрофону — записывать не только телефонные разговоры, но и все, что происходит рядом со смартфоном.
ПРАЙМ 19:04
Политика
Почему Япония приостановила развертывание американских комплексов ПРО
Япония планирует отказаться от размещения на своей территории комплексов противоракетной обороны (ПРО) США.
МонаВиста вчера в 13:11
Экономика
Экономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году
По сути, ФРС напечатал $2,5 трлн, что рано или поздно скажется на инфляции.
REGNUM 09:34
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
Здоровье
Диетолог назвал снижающие уровень холестерина продукты
Михаил Гинзбург – врач-диетолог рассказал о продуктах которые способствуют уменьшению холестерина в крови.
ToDay News Ufa 12:03
Политика
Посол ФРГ в США ответила на слова Трампа о защите от России
Посол Германии в США Эмили Хабер, выступая на видеоконференции в Совете по международным отношениям, прокомментировала высказывание американского лидера Дональда Трампа о защите ФРГ от России.
Наша версия вчера в 03:51