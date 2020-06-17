с чего всё началось

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Общество Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, можно не ранее февраля 2021 года. 2K

Общество В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом В столице скончались 52 пациента с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. 810

Здоровье Названы главные симптомы коронавируса у детей Главными симптомами коронавируса у детей являются лихорадка, диарея и рвота, сообщает издание PLoS Medicine со ссылкой на исследование, проведенное в четырех больницах в Западном Китае.

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