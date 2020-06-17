Экономика

РБКРБКМедведев назвал главные шоки для российской экономики

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.
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с чего всё началось
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал статью
 для журнала «Россия в глобальной политике», в которой изложил свои взгляды на различные проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавируса.
РБК01:27

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РИА Новости01:04
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Манчестер Сити — Арсенал 3:0

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Газета.Ru 03:13
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Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

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Посол ФРГ в США ответила на слова Трампа о защите от России

Посол Германии в США Эмили Хабер, выступая на видеоконференции в Совете по международным отношениям, прокомментировала высказывание американского лидера Дональда Трампа о защите ФРГ от России.
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