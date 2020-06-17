Экономика

РБКРБКМедведев назвал главные шоки для российской экономики

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.
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с чего всё началось
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал статью
 для журнала «Россия в глобальной политике», в которой изложил свои взгляды на различные проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавируса.
РБК01:27

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Медведев рассказал о воздействии на Россию трех экономических шоков

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Медведев назвал главные шоки для российской экономики

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РИА Новости01:04
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Встреча запланирована на стадионе «Фишт» на 19 июня. Шесть игроков «Ростова» заболели коронавирусом за два дня до матча с «Сочи»
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Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

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Армия и оружие

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Аргументы и Факты 16:49
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Общество

Прокуратура заинтересовалась рассказавшей о расизме в России блогершей

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Lenta.ru 19:16
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На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Известия вчера в 20:11
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Здоровье

В Приангарье дали прогноз динамики заболеваемости COVID-19 в регионе

Голенецкая сообщила, что после снятия некоторых ограничительных мер, в регионе значительно вырос уровень заболеваемости COVID-19.
ИА Красная Весна 11:36
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Происшествия

Актриса Нонна Гришаева рассказала, как Ефремов «медленно убивал себя»

Российская актриса Нонна Гришаева рассказала, что ее коллега Михаил Ефремов "медленно убивал себя" из-за проблем с алкоголем.
Газета.Ru 15:47
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Общество

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Шоу-бизнес

Актер Майков призвал оставить Ефремова в покое

Актер Павел Майков, сыгравший роли в сериалах «Бригада» и «Солдаты», прокомментировал аварию с участием Михаила Ефремова.
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Компания Qualcomm презентовала новый процессор Snapdragon 690.
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Космос

На МКС нашли вероятный источник токсичного бензола

Повышенный уровень токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) мог быть вызван работой очистителя воздуха в одном из американских модулей.
ТК Звезда 20:05
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Сарри назвал причину поражения «Ювентуса» в финале Кубка Италии

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал поражение в финале национального кубка против "Наполи".
Газета.Ru 19:21
Общество

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Божович назвал главную проблему Николича в «Локомотиве»

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В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.
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FIFA 21 представят ночью 19 июня на EA Play. Показали новое лого

Игру покажут на EA Play в ночь с 18 на 19 июня – трансляция начнется в 2:00 по московскому времени.
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Мусоропроводы предлагают законсервировать во всех многоэтажках

В крайнем случае, если законсервировать все мусоропроводы будет невозможно, общественники предложили использовать их только для одного вида отходов (например, органических).
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К журналисту «Дождя» Антону Баеву приезжала полиция

Четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала и потребовали от Баева проехать с ними.
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Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Экономика

В правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых

В правительстве обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей.
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Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

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Коронавирус научились диагностировать без тестов

Ученые Кливлендской клиники (США) создали инструмент, позволяющий предсказать и диагностировать заражение коронавирусом.
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Тулунскому маньяку предъявили окончательное обвинение

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Посол ФРГ в США напомнила причину американского присутствия в стране

Немецкий посол в США Эмили Хабер ответила на слова американского президента Дональда Трампа о сокращении военного присутствия в стране.
Газета.Ru 09:21
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