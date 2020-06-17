с чего всё началось

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.

Футбол У шести игроков «Ростова» выявлено подозрение на коронавирус Встреча запланирована на стадионе «Фишт» на 19 июня. Шесть игроков «Ростова» заболели коронавирусом за два дня до матча с «Сочи» 39

Экономика Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири» Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». 41

Шоу-бизнес Королева и Тарзан потеряли свой бизнес Напомним, что ранее было опубликовано интервью с Глушко, в ходе которого артист якобы заявил, что в отличие от пенсионеров, которые стабильно получают пенсию во время пандемии, артисты «не имеют ни копейки». 41

Общество Прокуратура заинтересовалась рассказавшей о расизме в России блогершей По мнению блогерши, проверка началась после того, как кто-то написал заявление на нее в прокуратуру.

Космос На МКС нашли вероятный источник токсичного бензола Повышенный уровень токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) мог быть вызван работой очистителя воздуха в одном из американских модулей.

Футбол Сарри назвал причину поражения «Ювентуса» в финале Кубка Италии Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал поражение в финале национального кубка против "Наполи".

Общество На Сахалине оценили первые экономические последствия коронавируса В первом квартале 2020 года фонд ОМС получил доходы в размере 6038298500 рублей, это 25,5 процента от утвержденного плана.

Футбол Божович назвал главную проблему Николича в «Локомотиве» Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович рассказал, с какими трудностями столкнётся Марко Николич в "Локомотиве".

Общество Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР за срыв строительства Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории. 7

Киберспорт FIFA 21 представят ночью 19 июня на EA Play. Показали новое лого Игру покажут на EA Play в ночь с 18 на 19 июня – трансляция начнется в 2:00 по московскому времени.

Общество Мусоропроводы предлагают законсервировать во всех многоэтажках В крайнем случае, если законсервировать все мусоропроводы будет невозможно, общественники предложили использовать их только для одного вида отходов (например, органических). 1

Происшествия К журналисту «Дождя» Антону Баеву приезжала полиция Четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала и потребовали от Баева проехать с ними.

Общество Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 70

Экономика В правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых В правительстве обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей. 2,4K

Наука Коронавирус научились диагностировать без тестов Ученые Кливлендской клиники (США) создали инструмент, позволяющий предсказать и диагностировать заражение коронавирусом. 53