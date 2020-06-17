Экономика
РБКМедведев назвал главные шоки для российской экономики
Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.
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Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса
Комсомольская правда01:32
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Шоу-бизнес
Собчак понесла наказание в эфире популярного Youtube-шоу
Телеведущая Ксения Собчак проиграла в YouTube-шоу Comment Out, ей назначили наказание, которое называлось «Отполируй мой зад».
Московский Комсомолец 01:18
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Происшествия
В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду
Российская газета 15 июня в 09:02
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
REGNUM вчера в 01:04
Политика
Экс-дипломат заявил о желании СССР передать Карелию Финляндии
Экс-дипломат отметил, что СССР якобы хотел "избавиться" от Выборга, поскольку не имел средств на восстановление территории.
Газета.Ru 01:21
Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru вчера в 08:06
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК вчера в 09:09
Общество
В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
Энергетика
Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»
Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей вчера в 03:07
Музыка
Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников
РИА Новости вчера в 18:43
Происшествия
В Новосибирской области выявили 107 случаев коронавируса за сутки
«По данным оперативного штаба, на утро 17 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:29
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары
16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение после прогнозирования аномальной жары в 30-31 градус.
Lenta.ru 01:27
Общество
34 новых случая коронавируса выявили в Горном Алтае за сутки
В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено еще 34 новых случая коронавирусной инфекции.
Алтайская правда вчера в 22:46
Космос
Австралия принялась за строительство космического центра в Аделаиде
Первый в Австралии Центр управления полетами выбрал местную компанию Sabre Astronautics, для создания современного космического хаба в Аделаиде, сообщает 14 июня портал spacewatch.global.
ИА Красная Весна вчера в 10:57
Кино
DC организует собственную выставку на замену Comic-Con
Российская газета вчера в 11:47
Общество
Как оформить и получить пособие на детей от трёх до семи лет
С 1 июня родители детей в возрасте от трёх до семи лет начнут получать дополнительное ежемесячное пособие в размере половины прожиточного минимума (прожиточный минимум, установленный на территории Челябинской области на второй квартал 2019 года, — 10 661 рублей) — 5330,50 рубля.
Искра (Еткульский район) 14 июня в 23:10
Футбол
Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России
После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года Вида и делегат национальной команды Огнен Вукоевич записали скандальное видео, на котором прокричали "Слава Украине!".
Газета.Ru вчера в 15:10
Происшествия
В Ульяновске задержан первый заместитель главы города
Первый заместитель главы Ульяновска Михаил Сычев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
ТАСС вчера в 12:41
Армия и оружие
WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии
Министерство обороны США намеренно тормозит процесс вывода части воинского контингента из Германии, о котором ранее объявил американский президент Дональд Трамп.
ТАСС вчера в 19:54
Армия и оружие
Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками
РИА Новости вчера в 20:18
Происшествия
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека
РИА Новости вчера в 09:47
Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Общество
Мэр Иркутска Руслан Болотов самоизолировался и работает удаленно
Иркутск, 17.06.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Руслан Болотов работает в дистанционном режиме.
Телеинформ 01:21
Технологии
В Роскачестве рассказали об уязвимости «умных домов»
Сотрудники Роскачества выяснили, что устройства "интернета вещей", которые используют пользователи для создания "умного дома", могут нарушить физическую и информационную безопасность своих владельцев, поскольку доступ к ним могут получать хакеры, которые способны взломать систему устройств.
РЕН ТВ 01:24