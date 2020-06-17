Экономика

РБКРБКМедведев назвал главные шоки для российской экономики

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.
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Медведев рассказал о влиянии трех «экономических шоков» на Россию

Газета.Ru01:37

Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса

Комсомольская правда01:32

Медведев рассказал о тройном ударе, который испытала экономика России

Life.ru01:31

Медведев заявил о тройном ударе по экономике страны

Ореанда-Новости01:30

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

РБК01:27

Медведев рассказал о воздействии трёх «экономических шоков» на Россию

RT на русском01:16

Медведев рассказал о тройном ударе, который испытала российская экономика

РИА Новости01:04
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Происшествия

Учебный самолет сел на автодорогу в Татарстане из-за отказа двигателя

Газета.Ru 01:34
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Шоу-бизнес

Собчак понесла наказание в эфире популярного Youtube-шоу

Телеведущая Ксения Собчак проиграла в YouTube-шоу Comment Out, ей назначили наказание, которое называлось «Отполируй мой зад».
Московский Комсомолец 01:18
Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
26
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Происшествия

В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду

Российская газета 15 июня в 09:02
52
Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

REGNUM вчера в 01:04
2,4K
Политика

Экс-дипломат заявил о желании СССР передать Карелию Финляндии

Экс-дипломат отметил, что СССР якобы хотел "избавиться" от Выборга, поскольку не имел средств на восстановление территории.
Газета.Ru 01:21
430
Политика

«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину

На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru вчера в 08:06
2,1K
Политика

Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
449
Общество

Новогодние праздники в 2021 году могут урезать

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК вчера в 09:09
4,9K
Общество

В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
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Энергетика

Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»

Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей вчера в 03:07
31
Музыка

Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников

РИА Новости вчера в 18:43
139
Происшествия

В Новосибирской области выявили 107 случаев коронавируса за сутки

«По данным оперативного штаба, на утро 17 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:29
Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
234
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары

16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение после прогнозирования аномальной жары в 30-31 градус.
Lenta.ru 01:27
3
Общество

34 новых случая коронавируса выявили в Горном Алтае за сутки

В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено еще 34 новых случая коронавирусной инфекции.
Алтайская правда вчера в 22:46
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Космос

Австралия принялась за строительство космического центра в Аделаиде

Первый в Австралии Центр управления полетами выбрал местную компанию Sabre Astronautics, для создания современного космического хаба в Аделаиде, сообщает 14 июня портал spacewatch.global.
ИА Красная Весна вчера в 10:57
Кино

DC организует собственную выставку на замену Comic-Con

Российская газета вчера в 11:47
2
Общество

Как оформить и получить пособие на детей от трёх до семи лет

С 1 июня родители детей в возрасте от трёх до семи лет начнут получать дополнительное ежемесячное пособие в размере половины прожиточного минимума (прожиточный минимум, установленный на территории Челябинской области на второй квартал 2019 года, — 10 661 рублей) — 5330,50 рубля.
Искра (Еткульский район) 14 июня в 23:10
Футбол

Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России

После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года Вида и делегат национальной команды Огнен Вукоевич записали скандальное видео, на котором прокричали "Слава Украине!".
Газета.Ru вчера в 15:10
1
Происшествия

В Ульяновске задержан первый заместитель главы города

Первый заместитель главы Ульяновска Михаил Сычев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
ТАСС вчера в 12:41
7
Армия и оружие

WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии

Министерство обороны США намеренно тормозит процесс вывода части воинского контингента из Германии, о котором ранее объявил американский президент Дональд Трамп.
ТАСС вчера в 19:54
20
Армия и оружие

Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками

РИА Новости вчера в 20:18
5
Происшествия

В Назрани в перестрелке погибли четыре человека

РИА Новости вчера в 09:47
1,1K
Здоровье

Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
472
Общество

Мэр Иркутска Руслан Болотов самоизолировался и работает удаленно

Иркутск, 17.06.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Руслан Болотов работает в дистанционном режиме.
Телеинформ 01:21
Армия и оружие

В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем

РБК вчера в 17:27
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Технологии

В Роскачестве рассказали об уязвимости «умных домов»

Сотрудники Роскачества выяснили, что устройства "интернета вещей", которые используют пользователи для создания "умного дома", могут нарушить физическую и информационную безопасность своих владельцев, поскольку доступ к ним могут получать хакеры, которые способны взломать систему устройств.
РЕН ТВ 01:24
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Дмитрий Медведев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации с 16 января 2020 года. Президент Российской Федерации с 7 мая 2008 по 7 мая 2012.
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