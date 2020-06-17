Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМедведев рассказал о тройном ударе коронавируса по экономике России

Коронавирус в 2020 году нанес тройной удар по экономике России. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в статье для журнала «Россия в глобальной политике».
Читать в источнике
Комментировать807
с чего всё началось
"Есть угроза новой вспышки пандемии, которая способна нанести по мировой экономике сокрушительный удар, сопоставимый лишь с мировыми войнами", - написал он в статье, опубликованной в среду в журнале "Россия в глобальной политике
".
ТАСС01:09

Подробнее о событии

Медведев рассказал о тройном ударе коронавируса по экономике России

Lenta.ru01:56

Медведев рассказал о воздействии трёх «экономических шоков» на Россию

RT на русском01:16

Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса

Комсомольская правда01:32

Медведев предупредил о максимальном падении ВВП со времен Второй мировой

РБК02:21

Медведев рассказал о влиянии трех «экономических шоков» на Россию

Газета.Ru01:37

Медведев предупредил о риске деградации мировой экономики из-за новой вспышки пандемии

ТАСС01:09

Медведев рассказал о главных шоках для российской экономики

РИА Новости01:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 03:38, Ашберн
Происшествия

После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело

РБК 03:21
535
Армия и оружие

Польские специалисты изучили новую тактику боя танков России

Начала активно применяться тактика поддержки сухопутных соединений с помощью огня из танковых пушек.
RuNews24.ru 00:51
23
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Lenta.ru 15 июня в 20:35
516
Политика

Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM вчера в 00:18
472
Общество

Еще 2271 пациент вылечился от коронавируса в Москве

В столице за минувшие сутки из стационаров выписали 2271 пациента, у которых ранее был выявлен коронавирус.
Российская газета 03:13
441
Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
5K
Общество

В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
RT на русском вчера в 23:00
1,6K
Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия вчера в 13:59
739
Происшествия

В Ульяновске задержан первый заместитель главы города

Первый заместитель главы Ульяновска Михаил Сычев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
ТАСС вчера в 12:41
18
Шоу-бизнес

Stoya назвала главную проблему современного порно

Порноактриса Джессика Стоядинович, получившая известность и популярность во всем мире под творческим псевдонимом Stoya, в интервью изданию TJ обозначила проблемы современного порно.
Вечерний курьер вчера в 12:36
Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
466
Общество

Врач рассказал, как самоизоляция повлияет на рождаемость в России

"С этого года выплаты на первого ребенка позволяют не откладывать появление в семье первенца на более поздний срок, надеемся, это скажется на снижении возрастной планки для первых родов, которая в больших городах, в частности у нас в роддоме, в последние годы росла — молодые семьи заводили первого ребенка ближе к 30 годам", - рассказал Ананьев.
РИА Новости вчера в 22:52
1
Политика

В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию

Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
699
Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
1,5K
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
818
Экономика

АФК «Система» и РКИФ продали 15,94% «Детского мира»

АФК "Система" и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) продали 15,94% акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения почти за 11 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Системы".
ТАСС 03:04
Космос

Зонд New Horizons показал уникальный вид на далекие звезды

Российская газета 15 июня в 03:56
6
Общество

Умер петербургский политик и ученый Ватаняр Ягья

Председатель ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров 17 июня открыл заседание парламента минутой молчания в память о заслуженном деятеле науки РФ, профессоре СПбГУ, депутате ЗакСа Санкт-Петербурга 1-4 созывов Ватаняре Ягья.
Piter.tv 03:12
Хоккей

Овечкин сравнил жизнь в США и России

Известия 15 июня в 19:50
1
Путешествия

В АТОР разъяснили правила заселения туристов в российские санатории

Туристы могут заселяться в российские санатории только при наличии трех определенных Роспотребнадзором справок.
Известия вчера в 20:30
13
Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Газета.Ru вчера в 16:49
465
Происшествия

В России появилась новая схема мошенничества

В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
60
Происшествия

Самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в аэропорту Перми

Пассажирский самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в Перми из-за неисправности на борту.
Известия 03:26
Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
2
Интернет

В WhatsApp появятся денежные переводы

Рядовым пользователям за переводы платить комиссию не нужно, но для организаций введут сервисный сбор.
Evo-rus.com вчера в 02:37
25
Авто

Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail нового поколения

Компания Nissan официально представила новый Nissan Rogue/X-Trail.
Автоновости дня 15 июня в 09:27
106
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
13
Авто

В Hyundai рассказали, когда новая Creta появится в России

Компания Hyundai привезет в России компактный кроссовер Creta нового поколения в середине 2021 года.
AutoNews 02:59
Происшествия

Житель Приангарья обвинён в серии сексуальных нападений и убийств

Тулун, Иркутская область, 17 июня 2020, 09:19 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна Иркутской области.
REGNUM 02:19
1
Кино

Премьеру фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли

КМВ Новости вчера в 07:47
6
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное