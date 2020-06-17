Экономика

ИзвестияИзвестияМедведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году

Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в процветании России после победы над пандемией коронавируса.
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с чего всё началось
"Есть угроза новой вспышки пандемии, которая способна нанести по мировой экономике сокрушительный удар, сопоставимый лишь с мировыми войнами", - написал он в статье, опубликованной в среду в журнале "Россия в глобальной политике
".
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Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
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