Экономика
ИзвестияМедведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году
Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в процветании России после победы над пандемией коронавируса.
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с чего всё началось
"Есть угроза новой вспышки пандемии, которая способна нанести по мировой экономике сокрушительный удар, сопоставимый лишь с мировыми войнами", - написал он в статье, опубликованной в среду в журнале "Россия в глобальной политике".ТАСС01:09
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Происшествия
В Дагестане возбуждено дело после беспорядков в лагере азербайджанцев
В Дагестане после нападения на полицейских и пограничников граждан Азербайджана, проживавших во временном лагере возле села Куллар в Дербентском районе республики, возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса РФ.
Российская газета 04:05
Футбол
«Бавария» вновь стала чемпионом Германии по футболу
Vprognoze.ru вчера в 16:56
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Технологии
В Роскачестве предупредили об уязвимости «умного дома» для кибератак
«С учетом всё более растущей автоматизации киберпреступных процессов незащищенный «умный дом» может быть взломан даже не людьми, а алгоритмами в рамках перебора «засветившихся» в интернете открытых портов», — предупредили эксперты.
Известия 02:13
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Авто
Tesla выпустила электромобиль с самым большим запасом хода
Tesla Model S Long Range Plus способна проехать без подзарядки аккумуляторов 402 мили (почти 650 км) по стандарту Агентства по охране окружающей среды США (EPA).
AutoNews вчера в 05:22
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Политика
В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла
В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета 15 июня в 05:20
Энергетика
Нефтепроизводителей в Саудовской Аравии перестали интересовать США
Нефтепроизводителей в Саудовской Аравии перестали интересовать США Экспорт нефти из Саудовской Аравии в США рекордно упал.
Экспресс газета 01:45
Политика
Россия передала тест-системы на коронавирус почти 30 странам
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с начала февраля Россия передала около 500 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса почти 30 странам мира.
RT на русском 04:26
Шоу-бизнес
Нюша показала откровенное фото в мокром купальнике
На снимке, размещенном в блоге, исполнительница предстала в мокром купальнике. Девушка позирует с распущенными волосами на фоне стены.
ФАН вчера в 21:41
Кино
Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года
Церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.
Москва 24 15 июня в 15:14
Культура
Три компании в Новокузнецке получили 6 миллионов рублей президентских грантов
Со списком всех победителей можно ознакомиться на сайте Фонда президентских грантов: президентскиегранты.рф С 16 июня Фонд президентских грантов начал прием заявок на специальный конкурс для поддержки НКО, которые участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией и последствиями ее распространения.
КузПресс вчера в 10:56
Общество
В Тульской области за сутки умерли четыре пациента с COVID-19
Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 5,5 тысяч, количество умерших выросло за сутки с 60 до 64, сообщает областное правительство.
РИА Новости вчера в 04:09
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Здоровье
Названы даты вакцинации от коронавируса первых российских добровольцев
Первые российские добровольцы пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции 18-19 июня.
Lenta.ru 04:24
Кино
Появились первые кадры из второго сезона сериала «Академия Амбрелла»
Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры из второго сезона сериала «Академия Амбрелла».
News.ru вчера в 09:14
Общество
В Минздраве спрогнозировали снятие всех ограничений к февралю
Мурашко отметил, что передачу вируса может прервать появление иммунитета к вирусу более чем у 45% населения страны.
Православие и Мир 02:23
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Общество
Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников
Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
Эхо Москвы вчера в 13:31
Происшествия
Четыре человека утонули в Забайкалье, спасая из реки девочку-подростка
Следователи в Забайкальском крае начали проверку по факту гибели вечером 15 июня четырех человек, утонувших при попытке спасти из воды 15-летнюю девочку, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Интерфакс 15 июня в 22:57
Религия
Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение
Газета.Ru вчера в 14:03
Здоровье
Глава ВОЗ сообщил о «научном прорыве» в лечении коронавируса
В лечении COVID-19 произошел "научный прорыв", заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости вчера в 22:33
Общество
В Югре за сутки коронавирус выявлен у 237 человек
За последние сутки в Югре, на 17 июня, зарегистрировано 237 новых случаев коронавируса в 16 муниципальных образованиях.
Вестник 03:45
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Футбол
Заседание по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву перенесено
Заседание московского городского суда по пересмотру приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву перенесено на 6 июля.
Вести.Ru 04:02