с чего всё началось

Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в процветании России после победы над пандемией коронавируса.

Медведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году

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Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 479

Авто Tesla выпустила электромобиль с самым большим запасом хода Tesla Model S Long Range Plus способна проехать без подзарядки аккумуляторов 402 мили (почти 650 км) по стандарту Агентства по охране окружающей среды США (EPA). 40

Политика Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля. 834

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Политика Россия передала тест-системы на коронавирус почти 30 странам Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с начала февраля Россия передала около 500 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса почти 30 странам мира.

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Культура Три компании в Новокузнецке получили 6 миллионов рублей президентских грантов Со списком всех победителей можно ознакомиться на сайте Фонда президентских грантов: президентскиегранты.рф С 16 июня Фонд президентских грантов начал прием заявок на специальный конкурс для поддержки НКО, которые участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией и последствиями ее распространения.

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Происшествия Четыре человека утонули в Забайкалье, спасая из реки девочку-подростка Следователи в Забайкальском крае начали проверку по факту гибели вечером 15 июня четырех человек, утонувших при попытке спасти из воды 15-летнюю девочку, сообщает региональное следственное управление СК РФ. 354