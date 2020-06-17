Экономика

РБКРБКМедведев назвал главные шоки для российской экономики

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.
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с чего всё началось
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал статью
 для журнала «Россия в глобальной политике», в которой изложил свои взгляды на различные проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавируса.
РБКвчера в 01:27

Подробнее о событии

Медведев рассказал о влиянии трех «экономических шоков» на Россию

Газета.Ruвчера в 01:37

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

РБКвчера в 02:03

Медведев рассказал о тройном ударе коронавируса по экономике России

Lenta.ruвчера в 01:56

Медведев рассказал о воздействии на Россию трех экономических шоков

Коммерсантъвчера в 02:45

Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса

Комсомольская правдавчера в 01:32

Медведев рассказал о воздействии трёх «экономических шоков» на Россию

RT на русскомвчера в 01:16

Медведев рассказал о трех шоках для российской экономики в 2020 году

РИА Новостивчера в 01:04
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Происшествия

Главред «Дождя» объяснил проведение опроса журналиста полицейскими

Сотрудники полиции ночью взяли показания у корреспондента телеканала "Дождь" Антона Баева в машине рядом с редакцией, причиной стал материал о раздаче сим-карт для голосования по поправкам в конституцию, правоохранители лишь проверяли поступившую им информацию о нарушении законодательства, сообщил РИА Новости главный редактор вещателя Тихон Дзядко.
РИА Новости 04:56
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Здоровье

Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости 16 июня в 18:49
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Общество

Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации

Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
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Общество

В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом

В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
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Общество

Песков заявил об отсутствии решений по повышению ставки НДФЛ

Власти обсуждают различные шаги в сфере антикризисных мер и стимулирования экономического развития, среди поступивших предложений — повышение ставки НДФЛ.
РБК 06:10
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Политика

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
7,1K
Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову после ролика о ВДВ

Ветераны войны в Афганистане пригрозили певцу Филиппу Киркорову из-за его ролика про десантников.
Rambler News Service вчера в 05:33
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Общество

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
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Происшествия

Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Российская газета 02:14
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Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
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Общество

В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
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Футбол

Нулевым зараженным коронавирусом в «Ростове» стал Байрамян

Напомним, вчера стало известно, что шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусной инфекцией.
ODDS.ru 06:25
Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
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Политика

Верховная рада отклонила программу деятельности кабмина Украины

Верховная рада Украины в четверг, 18 июня, отказалась утвердить программу деятельности кабмина во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Известия 04:41
Экономика

Ещё один миллиард рублей пойдёт на президентские выплаты медикам

Глава правительства напомнил, что в середине апреля на выплаты медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку уже было направлено более 3,9 млрд рублей.
REGNUM 06:10
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Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева хранит платье с первого свидания с Павлом Волей

В своем микроблоге девушка поделилась архивным фото в коротком платье с мелким принтом и белоснежным воротником.
Srnsk 03:07
12
Происшествия

ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

Lenta.ru вчера в 06:22
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Политика

Глава киевского «Динамо» призвал прекратить войну с Россией

Глава киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о своих политических взглядах. Интервью с функционером вышло на YouTube-канале TaToTake.
Lenta.ru 06:30
14
Шоу-бизнес

Уличили в групповом романе Илона Маска, Эмбер Херд и Кару Делевинь

Сосед актера рассказал о том, что будучи официальной женой Деппа, Херд одновременно крутила роман с моделью Карой Делевинь и руководителем SpaceX Илоном Маском.
Live24 04:25
3
Космос

NASA обнаружило возможный источник токсичного бензола на МКС

NewInform 01:38
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Общество

Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу

Анна Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу.
Piter.tv 05:39
28
Общество

PepsiCo и Mars меняют логотипы продуктов в рамках борьбы с расизмом

Компания Mars также решила изменить логотип бренда пропаренного риса Uncle Ben's с изображением афроамериканца.
ТАСС 04:31
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Общество

Стали известны имена лауреатов государственных премий за 2019 год

Вести.Ru 06:10
Происшествия

В Ивановской области произошло обрушение перехода на комбинате

«Произошло обрушение реконструируемого перехода между двумя зданиями на площади 40 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
RT на русском 05:34
1
Происшествия

Американские полицейские поддержали раненных в Москве правоохранителей

Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве.
Известия вчера в 10:57
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
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Армия и оружие

В Кремле внимательно наблюдают за действиями НАТО

Дмитрий Псков заявил, что Кремль следит за деятельностью военного альянса у границ РФ. В Кремле внимательно наблюдают за действиями НАТО.
Piter.tv 06:22
Происшествия

Банда ловила россиян и отдавала их в рабство

Lenta.ru 05:11
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Общество

Песков подтвердил, что ветеранов поместили на карантин перед парадом

Приглашенных на парад Победы ветеранов поместили на карантин в санаториях и домах отдыха, это забота об их здоровье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:03
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