с чего всё началось

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Общество Актрису из фильма «Белое солнце пустыни» сбил поезд Актрису из фильма «Белое солнце пустыни» Галину Дашевскую насмерть сбил поезд. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Общество В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий. 374

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