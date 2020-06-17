с чего всё началось

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.

Энергетика Цены на нефть снижаются после роста накануне Стоимость нефти эталонных марок снижается после уверенного увеличения накануне.

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