Экономика
РБКМедведев назвал главные шоки для российской экономики
Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.
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с чего всё началось
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал статью для журнала «Россия в глобальной политике», в которой изложил свои взгляды на различные проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавируса.РБКвчера в 01:27
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Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса
Комсомольская правдавчера в 01:32
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Энергетика
Цены на нефть снижаются после роста накануне
Стоимость нефти эталонных марок снижается после уверенного увеличения накануне.
News.ru вчера в 01:57
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
РИА Новости 16 июня в 02:26
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16 июня в 04:54
Экономика
Россия увеличила вложения в госдолг США
В апреле Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги, сообщил минфин США.
Взгляд.ру 15 июня в 20:05
Общество
Хоккеист Дацюк находится в захваченном монастыре в Среднеуральске
В захваченном казаками и схиигуменом Сергием (Романовым) женском монастыре в Среднеуральске находятся известные люди.
Pravda.Ru вчера в 07:19
Политика
Трамп разозлился из-за публикации «сверхсекретной информации» о себе
Президент США Дональд Трамп разозлился из-за публикации новой книги бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме», в которой раскрывается «сверхсекретная информация».
Lenta.ru вчера в 22:43
Политика
Почему Япония приостановила развертывание американских комплексов ПРО
Япония планирует отказаться от размещения на своей территории комплексов противоракетной обороны (ПРО) США.
МонаВиста 16 июня в 13:11
Общество
Въезд на Кубань с 21 июня станет проще
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru вчера в 01:20
Политика
Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций «не за горами»
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в преддверии встречи Европейского совета 19 июня выступил за то, чтобы обсудить, прежде чем продлевать на полгода секторальные экономические санкции против России, которые истекают 31 июля, избегая при этом автоматических действий.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика
«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2
Дания лишилась возможности помешать завершению строительства Северного потока — 2, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
Энергетика
Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить
В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
Lenta.ru вчера в 14:04
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России
Температура воздуха в центре европейской части России на предстоящей неделе понизится на десять градусов по сравнению с текущими показателями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 23:59
Происшествия
К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании
К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
Политика
Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия вчера в 12:39
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Экономика
В России может появиться налог для богатых
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что налоги на доходы физических лиц перестанут взиматься с выплат за особые условия труда в период борьбы с коронавирусом.
REGNUM 01:34
Авто
Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
Car.ru вчера в 04:07
Общество
Власти Китая отказались закрывать Пекин из-за вспышки коронавируса
Власти китайской столицы из-за повторного распространения нового коронавируса не будут закрывать город, как это было несколько месяцев назад в Ухане, где возник первый очаг пандемии, заявил заместитель главы управления общественной безопасности Пекина Пань Сюйхун.
Взгляд.ру 00:36
Наука
Против коронавируса изобретено новое лекарство
Соловей.Инфо вчера в 06:49
Армия и оружие
Россия намерена массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Уже имеется ряд заинтересованных стран в покупке Су-57. Самолет является наиболее перспективным истребителем пятого поколения.
RuNews24.ru вчера в 00:37
Здоровье
Раскрыты основные симптомы коронавируса у детей
В отличие от взрослых, у которых лихорадка появлялась менее чем в половине случаев заражения COVID-19, дети страдали ей в 76 процентах случаев.
Lenta.ru вчера в 21:15
Политика
США ввели санкции против жены Асада
США ввели санкции против 14 человек в Сирии, в том числе жены президента Башара Асада Асмы и его сестры Бушры.
Аргументы и Факты вчера в 13:41
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Хоккей
«Вратарь одного класса с Третьяком, но с разной шкалой везения». Олимпийский чемпион, которого Тихонов убрал из сборной
Играл за «Крылья Советов» в чемпионатах СССР (1967-84). Чемпион СССР (1974), олимпийский чемпион (1976), чемпион мира (1973, 1974).
Спорт-Экспресс 16 июня в 17:30
Космос
Россия заменит вышедший из строя спутник «Глонасс-М»
Навигационный спутник «Глонасс-М» с системным номером 731, который работал на орбите десять лет вместо семи положенных, заменят резервным аппаратом.
News.ru вчера в 18:51
Здоровье
Диетолог назвал продукты, снижающие уровень холестерина
Холестерин способствует выработке полезных веществ. Если в крови содержится 5,5 ммоль на литр, то это повышенный уровень.
Evo-rus.com вчера в 13:01