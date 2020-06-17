Экономика
РБКМедведев назвал главные шоки для российской экономики
Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.
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Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса
Комсомольская правда01:32
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 15:33, Ашберн
Политика
В Саратове учитель объяснила родителям учеников, кто против поправок в Конституцию: западные спецслужбы, толпа атеистов и геи
Родители учеников школы № 5 в Заводском районе Саратова в чате мессенджера получили от классного руководителя материал на тему голосования по поправкам в Конституцию.
Вечерняя Казань 09:35
Происшествия
Адвокат рассказал о похудении Ефремова после ДТП
После пьяного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек, актер Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо и похудел на шесть килограммов.
Lenta.ru 14:35
Общество
Мосгоризбирком опроверг данные об отказах в УИК работать на голосовании
Мосгоризбирком опроверг информацию о массовом отказе членов участковых избирательных комиссий работать на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
РИА Новости 15:23
Шоу-бизнес
Евгения Лоза впервые прокомментировала развод с Антоном Батыревым
Bimru.ru вчера в 02:54
Общество
ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина против коронавируса
Решение прекратить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы против коронавируса приняла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 17 июня заявила эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо журналистам.
ИА Красная Весна 12:38
Происшествия
Полиция США поддержала раненных при стрельбе сотрудников ДПС в Москве
Американские полицейские выразили поддержку сотрудникам ДПС, пострадавшим в ходе стрельбы на Ленинском проспекте в Москве.
RT на русском 10:09
Общество
Россиянам пообещали новое пособие в 3 тысячи рублей
Всем родителям, которые в момент обращения числятся безработными, будут выплачивать по 3 тысячи рублей в месяц на каждого ребенка.
Кавказ Пост вчера в 11:13
Армия и оружие
Страны НАТО подготовили ответ на усиление ядерного потенциала России
Газета.Ru 14:20
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
Происшествия
Попавший в ДТП внук экс-губернатора Ишаева сел за руль пьяным
В марте 2017 года Ишаев стал виновником ДТП на МКАД: столкнулись фура, легковой автомобиль и Mercedes внука бывшего губернатора Хабаровского края и экс-полпреда по ДФО Виктора Ишаева.
Известия 14:40
Армия и оружие
Минобороны сообщило о заходе в Черное море эсминца ВМС США
«Семнадцатого июня 2020 года в акваторию Черного моря вошел эсминец УРО «Портер» (типа «Орли Берк») ВМС США», — говорится в сообщении.
РБК 15:01
Авто
Составлен рейтинг надежных кроссоверов с пробегом
Немецкое издание Auto Bild и специалисты компании по техническому надзору TUV назвали самые надежные небольшие кроссоверы с пробегом.
Новые автомобили 15 июня в 08:40
Общество
В России назвали сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 14:28
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru 14 июня в 23:21
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия вчера в 20:11
Футбол
«Айнтрахт» обыграл «Шальке» в матче Бундеслиги
"Айнтрахт" обыграл "Шальке" 32-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Франкфурта-на-Майне.
Газета.Ru 14:35
Общество
Попова не удивилась обнаружению нового варианта коронавируса в Пекине
В Роспотребнадзоре убеждены, что в скором времени появятся разъяснения на эту тему Глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена, что обнаружение нового варианта коронавируса на пекинском оптовом рынке "Синьфади" не стало чем-то исключительным.
SM News 14:57
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Общество
Мишустин отменил меню времен СССР в самолетах
Премьер-министр России Михаил Мишустин отменил приказ от 1988 года, устанавливающий меню в самолетах, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:41
Здоровье
Врач назвал последствия заболевания коронавирусом
Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации комитета по здравоохранению Станислав Макаренко рассказал о последствиях, которые могут появиться у переболевших коронавирусом пациентов.
Neva.Today 14:20
Шоу-бизнес
Нонна Гришаева о скандале с Ефремовым: «Свора набросилась»
Еще три месяца назад одной из ярчайших и неутомимых актрис нашего театра и кино Нонне Гришаевой трудно было представить, что творческая жизнь может зависнуть в неопределенном состоянии.
Московский Комсомолец 11:27
Футбол
«Челси» планирует купить Криштиану Роналду за €120 млн
Русская Планета вчера в 22:12