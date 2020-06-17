Экономика

РБКРБКМедведев назвал главные шоки для российской экономики

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.
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с чего всё началось
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал статью
 для журнала «Россия в глобальной политике», в которой изложил свои взгляды на различные проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавируса.
РБК01:27

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Медведев рассказал о воздействии на Россию трех экономических шоков

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Lenta.ru01:56
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Цензуры.Нет 09:42
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В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы

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Экономика

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Экономика

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Общество

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BFM.ru 03:20
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Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации

Вести.Ru 07:52
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Общество

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Сотрудники УФСБ России по Свердловской области не принимали участия в мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря, сообщили РБК в пресс-службе управления.
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Политика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение от России посетить парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 06:40
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Политика

В Саратове учитель объяснила родителям учеников, кто против поправок в Конституцию: западные спецслужбы, толпа атеистов и геи

Родители учеников школы № 5 в Заводском районе Саратова в чате мессенджера получили от классного руководителя материал на тему голосования по поправкам в Конституцию.
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Политика

Песков сообщил о дезинфекционных туннелях в Кремле

В Кремле и резиденции президента России Владимира Путина в «Ново-Огарево» из-за угрозы коронавируса поставили дезинфекционные туннели.
РБК 07:23
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Энергетика

Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда

По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
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Политика

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Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
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Общество

В Белоруссии заблокировали счет избирательного фонда Бабарико

Счет избирательного фонда претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заблокирован, сообщил в среду штаб политика.
РИА Новости 12:11
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ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса

Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия 11:02
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Футбол

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РИА Новости 11:55
Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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Политика

Напечатанные в России деньги украли в Йемене

Боевики йеменского «Южного переходного совета» украли у правительственных военных деньги, напечатанные в России по заказу местного центробанка, сообщает Reuters.
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Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
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Chevrolet вновь начала продавать в РФ бюджетные модели

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На границе Индии и Китая произошло боевое столкновение

На границе Индии и Китая в долине Галван произошло боевое столкновение между китайскими военными и индийскими солдатами.
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Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
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Безработные тюменцы получат дополнительную помощь от государства.
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В Одессе разбился легкомоторный самолет

В Малиновском районе Одессы разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины по городу.
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Стали известны города, отменившие парад Победы

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