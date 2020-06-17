Экономика
РБКМедведев назвал главные шоки для российской экономики
Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.
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Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса
Комсомольская правда01:32
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
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Цензуры.Нет 09:42
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы
Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 12:06
Экономика
Часть расплаты: в правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых
В кабмине обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей.
Известия 11:41
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продали 15,94% «Детского мира»
АФК "Система" и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) продали 15,94% акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения почти за 11 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Системы".
ТАСС 03:04
Общество
Контроль за туристами на Кубани ослабят с 21 июня
Туристам в Краснодарском крае разрешат свободно перемещаться с 21 июня.
BFM.ru 03:20
Политика
США вводят новые санкции против Сирии
США вводят новые санкции против Сирии для "экономического и политического давления" на Башара Асада, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 11:05
Общество
ФСБ опровергла участие в мероприятиях в захваченном монастыре
Сотрудники УФСБ России по Свердловской области не принимали участия в мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря, сообщили РБК в пресс-службе управления.
РБК 11:32
Политика
Лукашенко принял приглашение посетить парад Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение от России посетить парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 06:40
Политика
В Саратове учитель объяснила родителям учеников, кто против поправок в Конституцию: западные спецслужбы, толпа атеистов и геи
Родители учеников школы № 5 в Заводском районе Саратова в чате мессенджера получили от классного руководителя материал на тему голосования по поправкам в Конституцию.
Вечерняя Казань 09:35
Политика
Песков сообщил о дезинфекционных туннелях в Кремле
В Кремле и резиденции президента России Владимира Путина в «Ново-Огарево» из-за угрозы коронавируса поставили дезинфекционные туннели.
РБК 07:23
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Общество
В Белоруссии заблокировали счет избирательного фонда Бабарико
Счет избирательного фонда претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заблокирован, сообщил в среду штаб политика.
РИА Новости 12:11
Футбол
ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса
Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия 11:02
Футбол
«Спартак» распределит квоты среди болельщиков на оставшиеся матчи РПЛ
Московский "Спартак" в ближайшее время распределит квоты среди обладателей абонементов на оставшиеся матчи сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 11:55
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
Политика
Напечатанные в России деньги украли в Йемене
Боевики йеменского «Южного переходного совета» украли у правительственных военных деньги, напечатанные в России по заказу местного центробанка, сообщает Reuters.
Lenta.ru вчера в 13:39
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Происшествия
Соловьев раскритиковал реакцию «Современника» на ДТП с Ефремовым
АБН 15 июня в 23:06
Авто
Chevrolet вновь начала продавать в РФ бюджетные модели
По информации "Келес Рус", официального дистрибьютора UzAuto Motors в РФ, на данный момент стать дилерами Chevrolet в массовом сегменте стремятся несколько десятков дилерских организаций.
Новые автомобили 15 июня в 05:44
Армия и оружие
На границе Индии и Китая произошло боевое столкновение
На границе Индии и Китая в долине Галван произошло боевое столкновение между китайскими военными и индийскими солдатами.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:52
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
РИА Новости вчера в 02:26
Космос
В небе над Австралией замечено зеленое свечение
Популярная механика 15 июня в 02:36
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости вчера в 12:34
Общество
Безработные тюменцы получат помощь от государства
Безработные тюменцы получат дополнительную помощь от государства.
Уральский меридиан 02:16
Происшествия
В Одессе разбился легкомоторный самолет
В Малиновском районе Одессы разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины по городу.
Lenta.ru 06:20
Общество
Стали известны города, отменившие парад Победы
Городовой вчера в 01:32
Фигурное катание
Липницкая подтвердила беременность от Тарасенко
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности.
Газета.Ru 08:32