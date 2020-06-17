с чего всё началось

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.

Общество В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января. 862

Экономика АФК «Система» и РКИФ продали 15,94% «Детского мира» АФК "Система" и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) продали 15,94% акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения почти за 11 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Системы". 3

Политика США вводят новые санкции против Сирии США вводят новые санкции против Сирии для "экономического и политического давления" на Башара Асада, заявил американский госсекретарь Майк Помпео. 334

Общество ФСБ опровергла участие в мероприятиях в захваченном монастыре Сотрудники УФСБ России по Свердловской области не принимали участия в мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря, сообщили РБК в пресс-службе управления. 2,8K

Политика Песков сообщил о дезинфекционных туннелях в Кремле В Кремле и резиденции президента России Владимира Путина в «Ново-Огарево» из-за угрозы коронавируса поставили дезинфекционные туннели. 104

Политика Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля. 921

Общество В Белоруссии заблокировали счет избирательного фонда Бабарико Счет избирательного фонда претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заблокирован, сообщил в среду штаб политика.

Футбол «Спартак» распределит квоты среди болельщиков на оставшиеся матчи РПЛ Московский "Спартак" в ближайшее время распределит квоты среди обладателей абонементов на оставшиеся матчи сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте футбольного клуба.

Общество Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 51

Политика Напечатанные в России деньги украли в Йемене Боевики йеменского «Южного переходного совета» украли у правительственных военных деньги, напечатанные в России по заказу местного центробанка, сообщает Reuters. 5

Авто Chevrolet вновь начала продавать в РФ бюджетные модели По информации "Келес Рус", официального дистрибьютора UzAuto Motors в РФ, на данный момент стать дилерами Chevrolet в массовом сегменте стремятся несколько десятков дилерских организаций. 179

Общество Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться. 2K

Происшествия В Одессе разбился легкомоторный самолет В Малиновском районе Одессы разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины по городу. 6