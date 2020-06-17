Экономика

РБКРБКМедведев назвал главные шоки для российской экономики

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.
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с чего всё началось
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал статью
 для журнала «Россия в глобальной политике», в которой изложил свои взгляды на различные проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавируса.
РБК01:27

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В Ингушетии задержали предполагаемого зачинщика перестрелки

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Происшествия

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Происшествия

Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера

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Общество

СФ предложил расширить выплату в 10 тыс. рублей на детей до 18 лет

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РИА Новости вчера в 19:18
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Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
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Политика

Песков рассказал о дезинфицирующем тоннеле в резиденции Путина

Песков отметил, что подмосковная резиденция стала «основной рабочей базой» президента, и дезинфицирующие тоннели были установлены в самый разгар эпидемии COVID-19.
Известия 06:58
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Здоровье

Коронавирусом заразились еще 208 нижегородцев

В Нижегородской области за сутки подтверждено 208 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщают в оперативном штабе региона.
РБК Нижний Новгород 15 июня в 04:13
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Экономика

Оценены изменения тарифов ЖКХ с 1 июля

В Москве, например, стоимость услуг ЖКХ поднимают на 4,8%, а в Подмосковье от 3,6 до 7,2%. Однако в 2020 году ввиду пандемии коронавируса правительство решило индексировать цены с минимальными показаниями.
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Общество

В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

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Известия 00:52
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Здоровье

В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19

Двухлетняя Мария Паршикова умерла в Морозовской больнице, где ей тщетно пытались помочь в течение недели.
РИА Новости 01:00
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Кино

Второй сезон «Ведьмака» избавится от временных скачков

Хиссрич и в первом сезоне сомневалась в необходимости скачков во времени, но во втором сезоне их убрали, так как главные герои встретились.
Piter.tv 15 июня в 09:18
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Здоровье

В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ 05:12
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Происшествия

В Одессе упал легкомоторный самолет

Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
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53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников

Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
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Кино

Тарантино назвали расистом из-за слова «ниггер»

Газета.Ru 04:02
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Кино

Вручение «Оскара» перенесли на апрель 2021 года

Коммерсантъ вчера в 04:42
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Футбол

Суд отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву

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В Подмосковье семилетний мальчик зарезал отца, избивавшего мать

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Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
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Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
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Минимальное число случаев коронавируса с конца апреля выявили в РФ

Количество новых пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" за последние сутки сравнялось с минимумом от 30 апреля.
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Героиня видео про секс в «Яме» раскаялась: «Плохо, вульгарно»

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