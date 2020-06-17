Экономика
РБКМедведев назвал главные шоки для российской экономики
Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.
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Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса
Комсомольская правда01:32
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Политика
МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов
Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
РИА Новости 15 июня в 07:11
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева показала платье, в котором очаровала Павла Волю
Обладательница Кубка мира и двухкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике показала, как выглядело платье, в котором она пришла на первое свидание со своим будущим мужем, комиком Павлом Волей.
Sunmag.me 06:54
Культура
Фестиваль «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля
Фестиваль нового российского кино «Горький fest» в этом году пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля, сообщают организаторы.
Аргументы и Факты 06:53
Общество
Генпрокурор РФ заявил о системных нарушениях в мусорной реформе
Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что мусорная реформа в стране проходит с системными нарушениями.
Московский Комсомолец 06:17
Интернет
Учётную запись «ВКонтакте» подключат к сервисам Mail.ru
Учётную запись «ВКонтакте» подключат к сервисам Mail.ru.
Ferra 08:02
Общество
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации
Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, опровергли информацию о том, что они ведут переговоры о материальной помощи с адвокатом актера.
Вести.Ru 07:52
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Замыкает список модель Ford EcoSport, у которой самым уязвимым местом специалисты назвали оптику и органы регулировки внешнего света.
32CARS.ru 15 июня в 15:46
Общество
В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
Футбол
«Динамо» прошло лицензирование в УЕФА для выступления в еврокубках
«Во вторник, 16 июня, решением Комиссии по лицензированию ФК «Динамо-Москва» получил на сезон 2020/21 лицензию УЕФА (для возможного участия в еврокубковых турнирах), лицензию РФС для участия в первенстве РПЛ и лицензию РФС для участия «Динамо-2» в первенстве ПФЛ», – сказано в сообщении пресс-службы бело-голубых.
Советский спорт 06:26
Здоровье
Сбербанк запустил новый медицинский сервис
Сбербанк запустил новые медицинский сервис СберЗдоровье. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».
Lenta.ru 04:27
Общество
Выезд за рубеж россиянам не запрещён – глава Ростуризма
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что выезд за рубеж россиянам не запрещён.
Псковское агентство информации 07:21
Общество
Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля
В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
Время Бухгалтера 04:54
Происшествия
В четырех регионах Приволжья разоблачена ячейка исламистов
В четырех регионах Приволжского федерального округа была разоблачена ячейка исламистов из «Таблиги Джамаат» (террористическая организация, запрещена на территории РФ).
Известия 06:34
Происшествия
В Одессе упал легкомоторный самолет
Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
Гаджеты
Новый Xiaomi Mi Band с NFC приходит в Россию. Цена
Российская газета вчера в 06:29
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Экономика
Оценены изменения тарифов ЖКХ с 1 июля
В Москве, например, стоимость услуг ЖКХ поднимают на 4,8%, а в Подмосковье от 3,6 до 7,2%. Однако в 2020 году ввиду пандемии коронавируса правительство решило индексировать цены с минимальными показаниями.
Live24 06:43
Технологии
Газпром и Wintershall Dea начали добычу природного газа на 2-й скважине месторождения Силлиманит на шельфе Нидерландов
Wintershall Noordzee начала бурение 2й эксплуатационной скважины Силлиманит в начале февраля 2020 г. Вскоре после этого мир столкнулся с трудностями, вызванными пандемией коронавируса.
Neftegaz.ru вчера в 06:21
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru 14 июня в 23:21
Здоровье
Врач заявил о пользе воды при отказе от курения
UfacityNews.ru 07:25
Технологии
Компания Boston Dynamics начала продажи робота-собаки
Evo-rus.com 03:05
Общество
Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение регулятора Германии
Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта «Северный поток-2», подало апелляцию в суд Дюссельдорфа в связи с отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNA) освободить вторую ветку газопровода от требований обновлённой газовой директивы Евросоюза.
Национальная служба новостей 08:03
Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Авто
Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения
Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
Автоновости дня 01:36
Происшествия
Михаила Ефремова забрали на допрос
Комсомольская правда 04:48