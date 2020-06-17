с чего всё началось

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.

Политика МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений. 1,2K

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева показала платье, в котором очаровала Павла Волю Обладательница Кубка мира и двухкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике показала, как выглядело платье, в котором она пришла на первое свидание со своим будущим мужем, комиком Павлом Волей.

Общество Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, опровергли информацию о том, что они ведут переговоры о материальной помощи с адвокатом актера. 454

Авто Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом Замыкает список модель Ford EcoSport, у которой самым уязвимым местом специалисты назвали оптику и органы регулировки внешнего света.

Общество В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы. 1K

Футбол «Динамо» прошло лицензирование в УЕФА для выступления в еврокубках «Во вторник, 16 июня, решением Комиссии по лицензированию ФК «Динамо-Москва» получил на сезон 2020/21 лицензию УЕФА (для возможного участия в еврокубковых турнирах), лицензию РФС для участия в первенстве РПЛ и лицензию РФС для участия «Динамо-2» в первенстве ПФЛ», – сказано в сообщении пресс-службы бело-голубых.

Здоровье Сбербанк запустил новый медицинский сервис Сбербанк запустил новые медицинский сервис СберЗдоровье. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру». 6

Происшествия В четырех регионах Приволжья разоблачена ячейка исламистов В четырех регионах Приволжского федерального округа была разоблачена ячейка исламистов из «Таблиги Джамаат» (террористическая организация, запрещена на территории РФ). 1

Происшествия В Одессе упал легкомоторный самолет Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы. 3

Экономика Оценены изменения тарифов ЖКХ с 1 июля В Москве, например, стоимость услуг ЖКХ поднимают на 4,8%, а в Подмосковье от 3,6 до 7,2%. Однако в 2020 году ввиду пандемии коронавируса правительство решило индексировать цены с минимальными показаниями. 21

Технологии Газпром и Wintershall Dea начали добычу природного газа на 2-й скважине месторождения Силлиманит на шельфе Нидерландов Wintershall Noordzee начала бурение 2й эксплуатационной скважины Силлиманит в начале февраля 2020 г. Вскоре после этого мир столкнулся с трудностями, вызванными пандемией коронавируса.

Здоровье У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды. 853

Общество Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение регулятора Германии Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта «Северный поток-2», подало апелляцию в суд Дюссельдорфа в связи с отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNA) освободить вторую ветку газопровода от требований обновлённой газовой директивы Евросоюза. 2