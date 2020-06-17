Экономика
РБКМедведев назвал главные шоки для российской экономики
Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.
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Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса
Комсомольская правда01:32
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Политика
СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен
Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете».
ИА Красная Весна вчера в 11:07
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Общество
ФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь
В женский монастырь под Екатеринбургом, который захватил запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов), прибыли сотрудники ФСБ и полиция.
Газета.Ru 08:10
Политика
Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России
Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском вчера в 01:10
Общество
СФ предложил расширить выплату в 10 тыс. рублей на детей до 18 лет
Совет Федерации предложил правительству России увеличить возраст тех детей, которым положена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, до 18 лет.
Известия вчера в 11:49
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Политика
В Кремле воздержались от оценки слов Кадырова о журналисте Габунии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 17 июня, не счел нужным комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о покушении на грузинского журналиста Георгия Габунию.
Известия 07:13
Экономика
Доля угольной энергетики упала в мире до минимума с 2003 года
В отчете BP отмечается, что в результате такого снижения доля выработанной на угольных электростанциях всего мира оказалась наименьшей с 2003 года.
РБК 05:19
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
RT на русском вчера в 15:16
Общество
В Минздраве спрогнозировали снятие всех ограничений к февралю
Мурашко отметил, что передачу вируса может прервать появление иммунитета к вирусу более чем у 45% населения страны.
Православие и Мир 02:23
Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
Экономика
Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят заново
В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков.
Ведомости 06:46
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
Общество
Недельный прирост заражения коронавирусом в Петербурге упал на 27%
Санкт-Петербург, 17 июня 2020, 15:09 — REGNUM В Петербурге стабильно снижается число вновь выявленных носителей коронавируса.
REGNUM 08:09
Общество
В Петербурге оштрафовали медсестру «Ленэкспо» за расстегнутый комбинезон
Как сообщали СМИ, медсестра Анастасия Муравьева расстегнула молнию на защитном комбинезоне в день приезда губернатора города Александра Беглова в «Ленэкспо» 15 мая.
REGNUM 08:02
Здоровье
В Волгограде появится онкоцентр федерального уровня
НовостиВолгограда.ру 05:29
Политика
Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками
Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты носили не носки, а портянки.
РИА Новости вчера в 20:18
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 07:12
Шоу-бизнес
Названо место похорон актера Леонида Куравлева
Российский актер Леонид Куравлев спланировал свои похороны. Они пройдут на Троекуровском кладбище.
Экономика сегодня 04:00
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ.
Газета.Ru 07:35
Общество
Свердловчан бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
Екатеринбург, 17 июня 2020, 15:38 — REGNUM Жители Свердловской области смогут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавируу.
REGNUM 08:38
Футбол
«Милан» и Рангник достигли соглашения
Ранее уже ходили слухи, что немецкий специалист может возглавить миланский клуб, однако информация была противоречива.
Soccer.ru 03:51
Происшествия
В Одессе упал легкомоторный самолет
Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
Футбол
Гаттузо выгнал Лосано с тренировки накануне финала Кубка Италии
Corriere dello Sport утверждает, что главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо выгнал с тренировки полузащитника своей команды Ирвинга Лосано.
Soccer.ru вчера в 04:38
Общество
Выезд за рубеж россиянам не запрещён – глава Ростуризма
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что выезд за рубеж россиянам не запрещён.
Псковское агентство информации 07:21
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
В одной из больниц Краснодара после двухнедельной комы скончалась лжехирург Алена Верди, заслужившая известность, когда на нее завели уголовное дело из-за изуродованных пациенток.
Газета.Ru 15 июня в 09:11