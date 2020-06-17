с чего всё началось

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.

Политика СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете». 3

Политика Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России. 477

Общество Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.

Политика В Кремле воздержались от оценки слов Кадырова о журналисте Габунии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 17 июня, не счел нужным комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о покушении на грузинского журналиста Георгия Габунию. 157

Экономика Доля угольной энергетики упала в мире до минимума с 2003 года В отчете BP отмечается, что в результате такого снижения доля выработанной на угольных электростанциях всего мира оказалась наименьшей с 2003 года.

Транспорт Москвичам предложили работать с 6 утра Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня. 756

Экономика Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят заново В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков. 1

Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 1,8K

Общество В Петербурге оштрафовали медсестру «Ленэкспо» за расстегнутый комбинезон Как сообщали СМИ, медсестра Анастасия Муравьева расстегнула молнию на защитном комбинезоне в день приезда губернатора города Александра Беглова в «Ленэкспо» 15 мая. 184

Общество В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики». 356

Шоу-бизнес Названо место похорон актера Леонида Куравлева Российский актер Леонид Куравлев спланировал свои похороны. Они пройдут на Троекуровском кладбище.

Происшествия Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ. 92

Общество Свердловчан бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу Екатеринбург, 17 июня 2020, 15:38 — REGNUM Жители Свердловской области смогут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавируу. 9

Футбол «Милан» и Рангник достигли соглашения Ранее уже ходили слухи, что немецкий специалист может возглавить миланский клуб, однако информация была противоречива.

Происшествия В Одессе упал легкомоторный самолет Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы. 5

Футбол Гаттузо выгнал Лосано с тренировки накануне финала Кубка Италии Corriere dello Sport утверждает, что главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо выгнал с тренировки полузащитника своей команды Ирвинга Лосано.