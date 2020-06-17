Экономика

РБКРБКМедведев назвал главные шоки для российской экономики

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.
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с чего всё началось
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал статью
 для журнала «Россия в глобальной политике», в которой изложил свои взгляды на различные проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавируса.
РБК01:27

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Медведев рассказал о воздействии на Россию трех экономических шоков

Коммерсантъ02:45

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

РБК02:03

Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса

Комсомольская правда01:32

Медведев рассказал о влиянии трех «экономических шоков» на Россию

Газета.Ru01:37

Медведев рассказал о тройном ударе коронавируса по экономике России

Lenta.ru01:56

Медведев рассказал о воздействии трёх «экономических шоков» на Россию

RT на русском01:16

Медведев рассказал о трех шоках для российской экономики в 2020 году

РИА Новости01:04
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Политика

СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен

Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете».
ИА Красная Весна вчера в 11:07
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Общество

ФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь

В женский монастырь под Екатеринбургом, который захватил запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов), прибыли сотрудники ФСБ и полиция.
Газета.Ru 08:10
1,8K
Политика

Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России

Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском вчера в 01:10
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Общество

СФ предложил расширить выплату в 10 тыс. рублей на детей до 18 лет

Совет Федерации предложил правительству России увеличить возраст тех детей, которым положена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, до 18 лет.
Известия вчера в 11:49
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Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Политика

В Кремле воздержались от оценки слов Кадырова о журналисте Габунии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 17 июня, не счел нужным комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о покушении на грузинского журналиста Георгия Габунию.
Известия 07:13
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Происшествия

В Подмосковье семилетний мальчик зарезал отца, избивавшего мать

Вести.Ru 05:19
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Экономика

Доля угольной энергетики упала в мире до минимума с 2003 года

В отчете BP отмечается, что в результате такого снижения доля выработанной на угольных электростанциях всего мира оказалась наименьшей с 2003 года.
РБК 05:19
Общество

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации

Вести.Ru 07:52
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Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

RT на русском вчера в 15:16
1,7K
Общество

В Минздраве спрогнозировали снятие всех ограничений к февралю

Мурашко отметил, что передачу вируса может прервать появление иммунитета к вирусу более чем у 45% населения страны.
Православие и Мир 02:23
1,9K
Транспорт

Москвичам предложили работать с 6 утра

Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
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Экономика

Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят заново

В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков.
Ведомости 06:46
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
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Здоровье

В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
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Общество

Недельный прирост заражения коронавирусом в Петербурге упал на 27%

Санкт-Петербург, 17 июня 2020, 15:09 — REGNUM В Петербурге стабильно снижается число вновь выявленных носителей коронавируса.
REGNUM 08:09
1
Общество

В Петербурге оштрафовали медсестру «Ленэкспо» за расстегнутый комбинезон

Как сообщали СМИ, медсестра Анастасия Муравьева расстегнула молнию на защитном комбинезоне в день приезда губернатора города Александра Беглова в «Ленэкспо» 15 мая.
REGNUM 08:02
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Здоровье

В Волгограде появится онкоцентр федерального уровня

НовостиВолгограда.ру 05:29
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Политика

Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками

Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты носили не носки, а портянки.
РИА Новости вчера в 20:18
23
Общество

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 07:12
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Шоу-бизнес

Названо место похорон актера Леонида Куравлева

Российский актер Леонид Куравлев спланировал свои похороны. Они пройдут на Троекуровском кладбище.
Экономика сегодня 04:00
Происшествия

Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ.
Газета.Ru 07:35
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Общество

Свердловчан бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу

Екатеринбург, 17 июня 2020, 15:38 — REGNUM Жители Свердловской области смогут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавируу.
REGNUM 08:38
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Футбол

«Милан» и Рангник достигли соглашения

Ранее уже ходили слухи, что немецкий специалист может возглавить миланский клуб, однако информация была противоречива.
Soccer.ru 03:51
Происшествия

В Одессе упал легкомоторный самолет

Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
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Футбол

Гаттузо выгнал Лосано с тренировки накануне финала Кубка Италии

Corriere dello Sport утверждает, что главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо выгнал с тренировки полузащитника своей команды Ирвинга Лосано.
Soccer.ru вчера в 04:38
Наука

С уток и гусей сняли подозрения в распространении коронавируса

ТАСС Наука 05:46
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Общество

Выезд за рубеж россиянам не запрещён – глава Ростуризма

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что выезд за рубеж россиянам не запрещён.
Псковское агентство информации 07:21
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Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди

В одной из больниц Краснодара после двухнедельной комы скончалась лжехирург Алена Верди, заслужившая известность, когда на нее завели уголовное дело из-за изуродованных пациенток.
Газета.Ru 15 июня в 09:11
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