Экономика
РБКМедведев назвал главные шоки для российской экономики
Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.
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Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса
Комсомольская правда01:32
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В Финляндии резко выросло число убийств за время эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом пишет Yle со ссылкой на Управление полиции Суоми.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в 2020 году на поддержку федеральных образовательных, научных и медицинских учреждений будет выделено 15,8 млрд рублей.
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В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы
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Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru 15 июня в 22:54
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Власти Москвы ответили на видео о «принуждении» учителей к голосованию
В департаменте образования Москвы назвали фейком видео о "принуждении" учителей к участию в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
РИА Новости 05:04
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В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
Газета.Ru вчера в 06:29
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Нюша показала откровенное фото в мокром купальнике
На снимке, размещенном в блоге, исполнительница предстала в мокром купальнике. Девушка позирует с распущенными волосами на фоне стены.
ФАН вчера в 21:41
Общество
Краснов: ряд компаний считали самоизоляцию поводом не платить зарплату
Некоторые работодатели в России использовали режим самоизоляции в качестве повода для невыплаты зарплат сотрудникам, а также их увольнения, заявил в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации российский генпрокурор Игорь Краснов.
RT на русском 06:31
Общество
Около 300 тыс. учителей отзовут из отпуска для проведения ЕГЭ
Порядка 300 тыс. школьных учителей в России вызовут из отпуска летом для проведения ЕГЭ.
Известия 03:40
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Павлом Волей. Фото
Двукратная чемпионка Европы в командном зачёте, обладательница Кубка мира сезона-2001/2002 по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева выложила в свой «инстаграм» старое фото, на котором можно посмотреть, как она выглядела в платье, в котором пришла на первое свидание с Павлом Волей, своим будущим супругом.
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В Англии умер знаменитый уличный кот по имени Боб
Владелец животного – уличный музыкант Боуэн в свою очередь заявил, что тот буквально спас ему жизнь.
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Аксенов рассказал о правилах отдыха в Крыму этим летом
В Крыму открылся курортный сезон. Интервью телеканалу "Россия 1" # Крым # Россия Опубликовано Сергеем Аксеновым Среда, 17 июня 2020 г.
Московский Комсомолец 03:22