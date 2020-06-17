Экономика

РБКРБКМедведев назвал главные шоки для российской экономики

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.
Читать в источнике
Комментировать1,7K
с чего всё началось
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал статью
 для журнала «Россия в глобальной политике», в которой изложил свои взгляды на различные проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавируса.
РБК01:27

Подробнее о событии

Медведев рассказал о воздействии на Россию трех экономических шоков

Коммерсантъ02:45

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

РБК02:03

Медведев рассказал о влиянии трех «экономических шоков» на Россию

Газета.Ru01:37

Медведев рассказал о тройном ударе коронавируса по экономике России

Lenta.ru01:56

Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса

Комсомольская правда01:32

Медведев рассказал о воздействии трёх «экономических шоков» на Россию

RT на русском01:16

Медведев рассказал о трех шоках для российской экономики в 2020 году

РИА Новости01:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
Игры

Анонсирована мобильная стратегия The Lord of the Rings: Rise to War

Live24 вчера в 04:49
6
Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
32
Общество

Пекин заявил о большом риске новой эпидемии

Власти Китая заявили, что возник большой риск новой эпидемии коронавируса.
Профиль 06:13
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Lenta.ru 15 июня в 20:35
650
Общество

Виктория Боня объяснила слова об «алкоголиках и нищебродах»

REGNUM 00:59
1,4K
Политика

Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве

ТАСС 06:40
22
Происшествия

В Финляндии на фоне пандемии резко выросло число убийств

В Финляндии резко выросло число убийств за время эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом пишет Yle со ссылкой на Управление полиции Суоми.
Росбалт 05:17
1
Происшествия

В Одессе упал легкомоторный самолет

Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
2
Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
5,2K
Происшествия

ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

Lenta.ru 06:22
56
Армия и оружие

Турция начала новую военную операцию против курдов в Ираке

РБК 14 июня в 19:43
190
Происшествия

В России появилась новая схема мошенничества

РИА Новости 01:53
79
Киберспорт

В игру Counter-Strike 1.6 теперь можно сыграть в браузере

ИнфоСМИ вчера в 11:47
Экономика

Кабмин выделит медицинским и научным учреждениям 15,8 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в 2020 году на поддержку федеральных образовательных, научных и медицинских учреждений будет выделено 15,8 млрд рублей.
RT на русском 05:57
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
2,8K
Общество

В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы

17 июня стало известно о подготовке главой экономического отдела Совета Федерации Андреем Кутеповым законопроекта о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 06:32
5
Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Lenta.ru 15 июня в 22:54
1,7K
Общество

В захваченном казаками монастыре оказался олимпийский чемпион

Lenta.ru 05:59
871
Единоборства

Глава UFC Уайт назвал четырех величайших бойцов в истории ММА

Metaratings 05:47
Происшествия

В Подмосковье семилетний мальчик зарезал отца, избивавшего мать

Вести.Ru 05:19
120
Общество

Власти Москвы ответили на видео о «принуждении» учителей к голосованию

В департаменте образования Москвы назвали фейком видео о "принуждении" учителей к участию в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
РИА Новости 05:04
1
Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

Газета.Ru вчера в 06:29
1,2K
Шоу-бизнес

Нюша показала откровенное фото в мокром купальнике

На снимке, размещенном в блоге, исполнительница предстала в мокром купальнике. Девушка позирует с распущенными волосами на фоне стены.
ФАН вчера в 21:41
3
Общество

Краснов: ряд компаний считали самоизоляцию поводом не платить зарплату

Некоторые работодатели в России использовали режим самоизоляции в качестве повода для невыплаты зарплат сотрудникам, а также их увольнения, заявил в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации российский генпрокурор Игорь Краснов.
RT на русском 06:31
Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

Известия 04:27
186
Общество

Около 300 тыс. учителей отзовут из отпуска для проведения ЕГЭ

Порядка 300 тыс. школьных учителей в России вызовут из отпуска летом для проведения ЕГЭ.
Известия 03:40
6
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Павлом Волей. Фото

Двукратная чемпионка Европы в командном зачёте, обладательница Кубка мира сезона-2001/2002 по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева выложила в свой «инстаграм» старое фото, на котором можно посмотреть, как она выглядела в платье, в котором пришла на первое свидание с Павлом Волей, своим будущим супругом.
Чемпионат 05:38
Культура

В Англии умер знаменитый уличный кот по имени Боб

Владелец животного – уличный музыкант Боуэн в свою очередь заявил, что тот буквально спас ему жизнь.
Толк 02:24
19
Наука

Создан пластырь для лечения рака

Иголки позволяют доставлять через кожу препараты, используемые для лечения рака.
Evo-rus.com 05:27
2
Общество

Аксенов рассказал о правилах отдыха в Крыму этим летом

В Крыму открылся курортный сезон. Интервью телеканалу "Россия 1" # Крым # Россия Опубликовано Сергеем Аксеновым Среда, 17 июня 2020 г.
Московский Комсомолец 03:22
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное