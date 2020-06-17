с чего всё началось

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.

Общество Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 32

Общество Пекин заявил о большом риске новой эпидемии Власти Китая заявили, что возник большой риск новой эпидемии коронавируса.

Происшествия В Финляндии на фоне пандемии резко выросло число убийств В Финляндии резко выросло число убийств за время эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом пишет Yle со ссылкой на Управление полиции Суоми. 1

Происшествия В Одессе упал легкомоторный самолет Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы. 2

Происшествия Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова. 5,2K

Экономика Кабмин выделит медицинским и научным учреждениям 15,8 млрд рублей Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в 2020 году на поддержку федеральных образовательных, научных и медицинских учреждений будет выделено 15,8 млрд рублей.

Общество В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы 17 июня стало известно о подготовке главой экономического отдела Совета Федерации Андреем Кутеповым законопроекта о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января. 5

Шоу-бизнес Нюша показала откровенное фото в мокром купальнике На снимке, размещенном в блоге, исполнительница предстала в мокром купальнике. Девушка позирует с распущенными волосами на фоне стены. 3

Общество Краснов: ряд компаний считали самоизоляцию поводом не платить зарплату Некоторые работодатели в России использовали режим самоизоляции в качестве повода для невыплаты зарплат сотрудникам, а также их увольнения, заявил в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации российский генпрокурор Игорь Краснов.