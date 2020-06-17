Экономика

РБКРБКМедведев назвал главные шоки для российской экономики

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.
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с чего всё началось
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал статью
 для журнала «Россия в глобальной политике», в которой изложил свои взгляды на различные проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавируса.
РБК01:27

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Медведев рассказал о воздействии на Россию трех экономических шоков

Коммерсантъ02:45

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

РБК02:03

Медведев рассказал о воздействии трёх «экономических шоков» на Россию

RT на русском01:16

Медведев рассказал о влиянии трех «экономических шоков» на Россию

Газета.Ru01:37

Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса

Комсомольская правда01:32

Медведев рассказал о тройном ударе коронавируса по экономике России

Lenta.ru01:56

Медведев рассказал о трех шоках для российской экономики в 2020 году

РИА Новости01:04
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
Шоу-бизнес

Максим Фадеев причислил артистов своего лейбла к проституткам

KM.ru 05:22
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Происшествия

Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова

Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 15 июня в 18:37
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Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии

РБК 18:12
Политика

Болтон: Трамп просил Си Цзиньпина поспособствовать его переизбранию

Московский Комсомолец 17:54
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Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на очередное оскорбление Ксении Собчак

Тина Канделаки на своей странице в Instagram разместила пост, в котором ответила на очередное оскорбление Ксении Собчак.
Пятый канал 17:21
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Происшествия

На Урале задержан водитель фуры, смявшей пять авто на трассе М5

Как уже сообщала "РГ", вчера во втором часу дня грузовой автомобиль Shaanxi с отказавшими тормозами смял на 1649 километре трассы М5 пять автомобилей - LADA Granta, ВАЗ-2114, Audi Q7, Renault SANDERO и японский грузовик Hino.
Российская газета 02:37
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Армия и оружие

НАТО усилит оборону из-за российских ракет

Министры обороны стран НАТО обсудили расширение Россией своего ракетного потенциала и последствия этого для безопасности альянса, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек Йенс Столтенберг.
РИА Новости 13:33
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Шоу-бизнес

Адвокаты Эмбер Херд отказались ее защищать в деле против Джонни Деппа

Четыре адвоката экс-супруги Джонни Деппа Эмбер Херд отказались представлять интересы актрисы в суде в деле против бывшего мужа.
Пятый канал вчера в 14:40
1
Энергетика

Цена 95-го бензина на бирже побила исторический рекорд

Ценa бензинa АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарнo-сырьевой биржe c началa летa вырослa нa 10%, до 56,7 тыс. рублей за тонну, cогласно данным площадки.
Известия 17:03
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Политика

Трамп подписал закон о санкциях против КНР за «притеснение уйгуров»

Белый дом готов к введению санкций против Пекина за "грубые нарушения прав определенных этнических групп мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае", передает ТАСС.
Российская газета 17:49
7
Космос

SpaceX планирует построить плавучий космодром для пусков ракет на Марс

Подробностей о новом проекте пока нет, но Маск рассказал, что изначально компания планировала использовать в качестве основы нефтяные платформы, поскольку они уже готовы и могут служить хабами для пассажирских рейсов.
РБК 08:02
6
Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

По информации источника РБК в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.
РБК 16:52
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Футбол

Стали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом

Как сообщает комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, шесть футболистов основного состава «Ростова» заразились коронавирусом.
Metaratings 10:15
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Футбол

«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии

Российская газета 17:23
Кино

Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме

Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер»: об этом сегодня сообщил режиссер картины Пабло Ларраин.
Super.ru 13:03
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Общество

ФСБ: сотрудников не было в Среднеуральском монастыре

Сотрудники управление ФСБ по Свердловской области не участвовали в каких-либо мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря.
Вести.Ru 11:21
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Общество

Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР за срыв строительства

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.
РИА Новости 04:48
6
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о желании актера отправиться в СИЗО

Forbes 03:33
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Кино

Сериал про Оби-Вана Кеноби создают с помощью технологий «Мандалорца»

Юэн Макгрегор, который вернётся к роли Оби-Вана Кеноби в сериале Disney, рассказал, что проект создают с помощью свежих технологий «Мандалорца».
Игромания.ру 11:18
Шоу-бизнес

Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца

Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru 09:17
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Армия и оружие

Пентагон создал стратегию обороны от России и Китая в космосе

Соединенные Штаты хотят помешать Китаю и России захватить контроль над космосом и будут обращаться за помощью к союзникам – об этом говорится в новой "Оборонно-космической стратегии", обнародованной Пентагоном в среду, 17 июня.
Газета.Ru 17:01
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Общество

Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве

Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Известия 14:06
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Политика

Премьер Болгарии обвинил президента в слежке за ним с помощью дрона

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвинил президента страны Румена Радева в слежке за ним с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 14:23
Происшествия

Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса

Бывшему полицейскому Гарретту Рольфе в американском городе Атланта предъявлены обвинения в убийстве афроамериканца Рейшарда Брукса.
Известия 16:16
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Происшествия

Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ.
Газета.Ru 07:35
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Футбол

Хорватский футболист Домагой Вида может перейти в российский клуб

Discover24 04:16
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Здоровье

Власти Москвы объяснили необходимость носить маски здоровым людям

Столичные власти объяснили необходимость здоровым людям носить маски в общественных местах и проиллюстрировали это инфографикой.
Lenta.ru 07:15
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Киберспорт

Игрокам в Red Dead Online запретили добавлять членов Ку-клукс-клана

News.ru 05:59
Общество

Беглова просят проверить жалобы на принуждение голосовать бюджетников

Как сообщает пресс-служба омбудсмена, в СМИ, сообщения депутатов ЗакСа и социальных сетях появилась информация о массовом принуждении бюджетников к голосованию.
Neva.Today 14:05
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Общество

Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости вчера в 12:34
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