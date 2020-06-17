с чего всё началось

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.

Происшествия На Урале задержан водитель фуры, смявшей пять авто на трассе М5 Как уже сообщала "РГ", вчера во втором часу дня грузовой автомобиль Shaanxi с отказавшими тормозами смял на 1649 километре трассы М5 пять автомобилей - LADA Granta, ВАЗ-2114, Audi Q7, Renault SANDERO и японский грузовик Hino. 768

Армия и оружие НАТО усилит оборону из-за российских ракет Министры обороны стран НАТО обсудили расширение Россией своего ракетного потенциала и последствия этого для безопасности альянса, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек Йенс Столтенберг. 174

Политика Трамп подписал закон о санкциях против КНР за «притеснение уйгуров» Белый дом готов к введению санкций против Пекина за "грубые нарушения прав определенных этнических групп мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае", передает ТАСС. 7

Космос SpaceX планирует построить плавучий космодром для пусков ракет на Марс Подробностей о новом проекте пока нет, но Маск рассказал, что изначально компания планировала использовать в качестве основы нефтяные платформы, поскольку они уже готовы и могут служить хабами для пассажирских рейсов. 6

Кино Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер»: об этом сегодня сообщил режиссер картины Пабло Ларраин. 3

Общество Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР за срыв строительства Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории. 6

Кино Сериал про Оби-Вана Кеноби создают с помощью технологий «Мандалорца» Юэн Макгрегор, который вернётся к роли Оби-Вана Кеноби в сериале Disney, рассказал, что проект создают с помощью свежих технологий «Мандалорца».

Армия и оружие Пентагон создал стратегию обороны от России и Китая в космосе Соединенные Штаты хотят помешать Китаю и России захватить контроль над космосом и будут обращаться за помощью к союзникам – об этом говорится в новой "Оборонно-космической стратегии", обнародованной Пентагоном в среду, 17 июня. 2

Общество Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. 73

Политика Премьер Болгарии обвинил президента в слежке за ним с помощью дрона Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвинил президента страны Румена Радева в слежке за ним с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Происшествия Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ. 349

Общество Беглова просят проверить жалобы на принуждение голосовать бюджетников Как сообщает пресс-служба омбудсмена, в СМИ, сообщения депутатов ЗакСа и социальных сетях появилась информация о массовом принуждении бюджетников к голосованию. 248