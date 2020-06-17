Экономика
РБКМедведев назвал главные шоки для российской экономики
Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.
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Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса
Комсомольская правда01:32
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Происшествия
В Туле восемь человек пострадали в ДТП
РИА Новости 11:57
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
Экономика
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Общество
Поклонская отказалась вмешиваться в конфликт в монастыре на Урале
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в разговоре с РБК заявила, что не планирует участвовать в конфликте в Среднеуральском женском монастыре, управление которым захватил схиигумен Сергий (Романов).
РБК 09:41
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Общество
В США число жертв коронавируса превысило потери в Первой мировой войне
Согласно подсчетам университета, в Соединенных Штатах скончались от коронавирусной инфекции 116 526 пациентов, а потери США в Первой мировой войне, по официальным данным, составили 116 516 человек.
ИА Красная Весна вчера в 16:44
Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
Общество
В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы
17 июня стало известно о подготовке главой экономического отдела Совета Федерации Андреем Кутеповым законопроекта о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 06:32
Футбол
Шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом
Результаты тестирования на коронавирус у шести игроков "Ростова" выявили отклонения от нормы, сообщает комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян.
РИА Новости 10:33
Армия и оружие
Силы ПВО сопроводили бомбардировщики США над Тихим океаном
Силы ПВО взяли на сопровождение два стратегических B-52H ВВС США, которые выполняли полет над Северо-восточной частью Тихого океана, сообщили в среду, 17 июня, в Министерстве обороны России.
Известия 13:16
Игры
На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5
Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera вчера в 09:25
Энергетика
Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти
Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
RT на русском 11:17
Здоровье
Глава Болотнинского района заявила о тяжёлой ситуации с коронавирусом
Сегодня, 16 июня, исполняющая обязанности главы Болотнинского района Елена Иванова экстренно обратилась к населению.
Atas.info вчера в 08:26
Шоу-бизнес
Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет
Публикация от Britney Spears (@ britneyspears) 15 Июн 2020 в 12:43 PDT Популярная американская певица Бритни Спирс решила кардинально изменить свой имидж и сделала себе рваную челку, которая заметно освежила ее образ.
Pravda.Ru вчера в 15:05
Экономика
В России захотели ввести налог на богатых
Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes.
Lenta.ru 12:38
Общество
Киркоров назвал оскорбившихся десантников людьми без чувства юмора
Говорит Москва 12:16
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Политика
США вводят новые санкции против Сирии
США вводят новые санкции против Сирии для "экономического и политического давления" на Башара Асада, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 11:05
Общество
Павел Дуров пригрозил Facebook судом
По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем.
Вести.Ru 11:59
Шоу-бизнес
Сын Ефремова впервые прокомментировал смертельное ДТП отца
Сын актера Михаила Ефремова Никита впервые прокомментировал смертельное ДТП, которое устроил его отец.
Ruposters.ru 10:17
Футбол
УЕФА определился с форматом плей-офф Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел заседание исполкома, на котором окончательно определился с форматом финальных стадий плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также с перенесенным на год чемпионатом Европы - 2020.
Газета.Ru 13:32
Наука
В Мексике расшифровали таинственный 2000-летний петроглиф
В Мексике археологи изучили петроглиф возрастом около 2000 лет, найденный в штате Колима, и установили, что этот артефакт является точной картой части древней Мезоамерики.
Российская газета вчера в 05:59
Игры
Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»
Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
Дни24 вчера в 10:28
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Политика
Президент Чехии не приедет в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан из-за ограничений, введенных в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции, не сможет приехать в Москву на парад Победы 24 июня.
Известия 12:23
Армия и оружие
НАТО согласовало меры в ответ на усиление ракетного потенциала России
Министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском 12:46