с чего всё началось

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.

Общество Въезд на Кубань с 21 июня станет проще Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня. 648

Политика Президент Чехии не приедет в Москву на парад Победы Президент Чехии Милош Земан из-за ограничений, введенных в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции, не сможет приехать в Москву на парад Победы 24 июня. 3

Общество Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 52

Армия и оружие Силы ПВО сопроводили бомбардировщики США над Тихим океаном Силы ПВО взяли на сопровождение два стратегических B-52H ВВС США, которые выполняли полет над Северо-восточной частью Тихого океана, сообщили в среду, 17 июня, в Министерстве обороны России. 19

Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 1,8K

Общество Ветеран войны признан потерпевшим по делу Алексея Навального 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко признан потерпевшим в рамках расследования уголовного дела в отношении Алексея Навального. 4

Экономика Торги иностранными акциями на Мосбирже запустят до конца лета "Планируем до конца этого года допустить к торгам 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных эмитентов", - сообщил он, уточнив, что это "будут акции, пользующиеся максимальным спросом, акции американских компаний, входящих в индекс S&P 500". 5

Общество В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января. 901

Наука Физики предложили искать темную материю с помощью магнонов Сегодня многие физики ищут тяжелые частицы темной материи — вимпы.

Гаджеты ZTE разработала первый собственный 5-нм чипсет Сообщается, что компания уже серийно выпускает 7-нм чипсеты, которые используются в 5G-оборудовании.

Технологии Осенью Microsoft сделает Windows 10 значительно проще Как заявили в компании Microsoft, каждую весну они будут выпускать крупные обновления с изменениями и нововведениями, тогда как осенью будет выходить обновления с доработками в плане оптимизации, скорости работы и стабильности. 22

Кино Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер»: об этом сегодня сообщил режиссер картины Пабло Ларраин.

Футбол Шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом Результаты тестирования на коронавирус у шести игроков "Ростова" выявили отклонения от нормы, сообщает комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян. 31