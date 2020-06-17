Экономика

РБКРБКМедведев назвал главные шоки для российской экономики

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.
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с чего всё началось
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал статью
 для журнала «Россия в глобальной политике», в которой изложил свои взгляды на различные проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавируса.
РБК01:27

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Медведев рассказал о воздействии на Россию трех экономических шоков

Коммерсантъ02:45

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

РБК02:03

Медведев рассказал о влиянии трех «экономических шоков» на Россию

Газета.Ru01:37

Медведев рассказал о тройном ударе коронавируса по экономике России

Lenta.ru01:56

Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса

Комсомольская правда01:32

Медведев рассказал о воздействии трёх «экономических шоков» на Россию

RT на русском01:16

Медведев рассказал о трех шоках для российской экономики в 2020 году

РИА Новости01:04
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Армия и оружие

НАТО согласовало меры в ответ на усиление ракетного потенциала России

Министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском 12:46
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Общество

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации

Вести.Ru 07:52
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Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
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Общество

Въезд на Кубань с 21 июня станет проще

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru 01:20
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
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Кино

Появилось первое фото с возобновленных съемок «Аватара 2»

Продюсер фильма "Аватар 2" Джон Ландау сообщил, что съемки продолжения культовой киноленты возобновлены после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.
Российская газета 09:19
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Энергетика

Цена бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла абсолютного рекорда, передаёт Интерфакс.
RT на русском 11:04
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Политика

Президент Чехии не приедет в Москву на парад Победы

Президент Чехии Милош Земан из-за ограничений, введенных в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции, не сможет приехать в Москву на парад Победы 24 июня.
Известия 12:23
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Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
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Армия и оружие

Силы ПВО сопроводили бомбардировщики США над Тихим океаном

Силы ПВО взяли на сопровождение два стратегических B-52H ВВС США, которые выполняли полет над Северо-восточной частью Тихого океана, сообщили в среду, 17 июня, в Министерстве обороны России.
Известия 13:16
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
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Авто

Nissan представила кроссовер Nissan X-Trail нового поколения

Компания Nissan официально представила новый Nissan Rogue/X-Trail.
Автоновости дня 15 июня в 09:27
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Шоу-бизнес

Выбрано место похорон Леонида Куравлева

Lenta.ru 09:49
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Общество

Ветеран войны признан потерпевшим по делу Алексея Навального

94-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко признан потерпевшим в рамках расследования уголовного дела в отношении Алексея Навального.
Вести.Ru 12:54
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Экономика

Торги иностранными акциями на Мосбирже запустят до конца лета

"Планируем до конца этого года допустить к торгам 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных эмитентов", - сообщил он, уточнив, что это "будут акции, пользующиеся максимальным спросом, акции американских компаний, входящих в индекс S&P 500".
Вестник Кавказа вчера в 09:46
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Общество

Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании в конце недели

Похолодание прогнозируется в столице в воскресенье, 21 июня. Воздух с +30 остынет более чем на 10 градусов.
Российская газета 02:36
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Общество

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы

Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 12:06
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Армия и оружие

Турция начала новую операцию против курдов в Ираке

РИА Новости вчера в 20:36
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Наука

Физики предложили искать темную материю с помощью магнонов

Сегодня многие физики ищут тяжелые частицы темной материи — вимпы.
Индикатор 10:37
Происшествия

Исполняющий обязанности главы СК по Дагестану попал в ДТП

РБК 13:46
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Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

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Киберспорт

Игрокам в Red Dead Online запретили добавлять членов Ку-клукс-клана

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Овечкин сравнил жизнь в США и России

Известия 15 июня в 19:50
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Гаджеты

ZTE разработала первый собственный 5-нм чипсет

Сообщается, что компания уже серийно выпускает 7-нм чипсеты, которые используются в 5G-оборудовании.
3DNews 09:20
Технологии

Осенью Microsoft сделает Windows 10 значительно проще

Как заявили в компании Microsoft, каждую весну они будут выпускать крупные обновления с изменениями и нововведениями, тогда как осенью будет выходить обновления с доработками в плане оптимизации, скорости работы и стабильности.
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Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме

Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер»: об этом сегодня сообщил режиссер картины Пабло Ларраин.
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Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
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Футбол

Шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом

Результаты тестирования на коронавирус у шести игроков "Ростова" выявили отклонения от нормы, сообщает комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян.
РИА Новости 10:33
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Футбол

УЕФА определился с форматом плей-офф Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел заседание исполкома, на котором окончательно определился с форматом финальных стадий плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также с перенесенным на год чемпионатом Европы - 2020.
Газета.Ru 13:32
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