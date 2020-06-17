Экономика
РБКМедведев назвал главные шоки для российской экономики
Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.
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Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса
Комсомольская правда01:32
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
Армия и оружие
НАТО согласовало меры в ответ на усиление ракетного потенциала России
Министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском 12:46
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Общество
Въезд на Кубань с 21 июня станет проще
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru 01:20
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Кино
Появилось первое фото с возобновленных съемок «Аватара 2»
Продюсер фильма "Аватар 2" Джон Ландау сообщил, что съемки продолжения культовой киноленты возобновлены после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.
Российская газета 09:19
Энергетика
Цена бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла абсолютного рекорда, передаёт Интерфакс.
RT на русском 11:04
Политика
Президент Чехии не приедет в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан из-за ограничений, введенных в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции, не сможет приехать в Москву на парад Победы 24 июня.
Известия 12:23
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Армия и оружие
Силы ПВО сопроводили бомбардировщики США над Тихим океаном
Силы ПВО взяли на сопровождение два стратегических B-52H ВВС США, которые выполняли полет над Северо-восточной частью Тихого океана, сообщили в среду, 17 июня, в Министерстве обороны России.
Известия 13:16
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Авто
Nissan представила кроссовер Nissan X-Trail нового поколения
Компания Nissan официально представила новый Nissan Rogue/X-Trail.
Автоновости дня 15 июня в 09:27
Шоу-бизнес
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Lenta.ru 09:49
Общество
Ветеран войны признан потерпевшим по делу Алексея Навального
94-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко признан потерпевшим в рамках расследования уголовного дела в отношении Алексея Навального.
Вести.Ru 12:54
Экономика
Торги иностранными акциями на Мосбирже запустят до конца лета
"Планируем до конца этого года допустить к торгам 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных эмитентов", - сообщил он, уточнив, что это "будут акции, пользующиеся максимальным спросом, акции американских компаний, входящих в индекс S&P 500".
Вестник Кавказа вчера в 09:46
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании в конце недели
Похолодание прогнозируется в столице в воскресенье, 21 июня. Воздух с +30 остынет более чем на 10 градусов.
Российская газета 02:36
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы
Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 12:06
Армия и оружие
Турция начала новую операцию против курдов в Ираке
РИА Новости вчера в 20:36
Наука
Физики предложили искать темную материю с помощью магнонов
Сегодня многие физики ищут тяжелые частицы темной материи — вимпы.
Индикатор 10:37
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия 15 июня в 19:50
Гаджеты
ZTE разработала первый собственный 5-нм чипсет
Сообщается, что компания уже серийно выпускает 7-нм чипсеты, которые используются в 5G-оборудовании.
3DNews 09:20
Технологии
Осенью Microsoft сделает Windows 10 значительно проще
Как заявили в компании Microsoft, каждую весну они будут выпускать крупные обновления с изменениями и нововведениями, тогда как осенью будет выходить обновления с доработками в плане оптимизации, скорости работы и стабильности.
Astera 12:20
Кино
Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме
Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер»: об этом сегодня сообщил режиссер картины Пабло Ларраин.
Super.ru 13:03
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Футбол
Шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом
Результаты тестирования на коронавирус у шести игроков "Ростова" выявили отклонения от нормы, сообщает комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян.
РИА Новости 10:33
Футбол
УЕФА определился с форматом плей-офф Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел заседание исполкома, на котором окончательно определился с форматом финальных стадий плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также с перенесенным на год чемпионатом Европы - 2020.
Газета.Ru 13:32