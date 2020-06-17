с чего всё началось

Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в процветании России после победы над пандемией коронавируса.

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Происшествия После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона. 557

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Шоу-бизнес «Мисс Колумбия» поделилась фото после ампутации ноги Даниэлла Альварес, победительница конкурса красоты в Колумбии в 2011 году, опубликовала новые фотоснимки, сделанные после операции по ампутации ноги.

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