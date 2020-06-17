Экономика
ИзвестияМедведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году
Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в процветании России после победы над пандемией коронавируса.
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с чего всё началось
"Есть угроза новой вспышки пандемии, которая способна нанести по мировой экономике сокрушительный удар, сопоставимый лишь с мировыми войнами", - написал он в статье, опубликованной в среду в журнале "Россия в глобальной политике".ТАСС01:09
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Общество
В России выявлено 7843 новых случая коронавируса
В России за сутки выявлено 7843 новых случая коронавирусной инфекции.
ФАН 03:38
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Синоптики ожидают, что с четверга в столице начнутся дожди и грозы.
РИА Новости 04:00
Происшествия
На дорогу в Татарстане приземлился легкомоторный самолет
Самолет Бугурусланского летного училища Cessna приземлился на дорогу в Татарстане из-за отказа двигателя, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника приволжского транспортного прокурора Майю Иванову.
МИР 24 01:34
Происшествия
В Перми совершил аварийную посадку SSJ100
Летевший из Москвы самолет SSJ100 совершил аварийную посадку в аэропорту Перми из-за неисправности на борту.
РБК 03:43
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
Газета.Ru вчера в 06:29
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Происшествия
После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело
В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Происшествия
Бизнесмен ушел с допроса в рубашке следователя МВД
Следователь решил проверить имеются ли на купюрах, пакетах и коробках, а также на резинках, которыми были перевязаны пачки денег, отпечатки пальцев и другие биоследы бизнесмена Альберта Худояна.
Lenta.ru 03:51
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Известия вчера в 20:11
Политика
В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель
В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:19
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Известия вчера в 13:59
Наука
Газпром и Wintershall Dea начали добычу природного газа на 2-й скважине месторождения Силлиманит на шельфе Нидерландов
Wintershall Noordzee начала бурение 2й эксплуатационной скважины Силлиманит в начале февраля 2020 г. Вскоре после этого мир столкнулся с трудностями, вызванными пандемией коронавируса.
Neftegaz.ru вчера в 06:21
Политика
В Германии предложили ответ на санкции США против «Северного потока-2»
Ранее в Совфеде заявили, что новые санкции США против газопровода «Северный поток – 2» могут осложнить его строительство, однако Россия найдет способ его реализации.
Профиль вчера в 07:56
Общество
В России за сутки умерли 193 человека с коронавирусом
За последние сутки в России умерли 193 человека с коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ вчера в 03:40
Общество
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Москва, 17 июня 2020, 10:57 — REGNUM В России 16 июня было выдано разрешение на клинические исследование для двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 03:57
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
Общество
Калининград отменит обсервацию для туристов на следующей неделе
С 24 июня чартерную полетную программу в регион начнет выполнять туроператор "Библио-Глобус".
Интерфакс 03:50
Шоу-бизнес
«Мисс Колумбия» поделилась фото после ампутации ноги
Даниэлла Альварес, победительница конкурса красоты в Колумбии в 2011 году, опубликовала новые фотоснимки, сделанные после операции по ампутации ноги.
Discover24 03:20
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Технологии
Boston Dynamics начала продавать робота Spot всем желающим за $74 500
В 2019 году робота сдавали в аренду организациям, а теперь любая компания США может купить его за сумму в размере 74,5 тыс. долларов.
Evo-rus.com 03:05
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Шоу-бизнес
Евгения Лоза считает, что развод нужно праздновать не хуже свадьбы
Дни24 вчера в 02:41
Общество
В Татарстане за сутки выявили 39 новых случаев коронавируса
По сообщению оперштаба республики, в Татарстане за сутки выявлено 39 новых случая COVID-19.
Республика Татарстан 03:43
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
REGNUM вчера в 01:04
Общество
Названа стоимость ремонта «Адмирала Кузнецова» после пожара
Стоимость ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» после пожара составляет 251,4 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.
Взгляд.ру вчера в 21:21
Культура
Якутянка Зарина Копырина на America’s Got Talent
Якутянка Зарина Копырина выступила на популярном шоу America’s Got Talent на NBC.
SakhaLife.ru 01:45