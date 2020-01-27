Политика
Московский КомсомолецМедведев потребовал от «ЕР» объективно оценивать работу правительства
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии отметил, что политическая сила поддержала новое правительство, а значит несет за него ответственность перед всеми гражданами страны.
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Политика
Украинский депутат в ПАСЕ натравил охрану на российских журналистов
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, являющийся представителем Киева в ПАСЕ, заявил, что натравил на российских журналистов службу охраны Ассамблеи.
Экономика
Минфин разработал законопроект о снижении НДФЛ для иностранцев
Минфин разработал законопроект о снижении НДФЛ для нерезидентов с 30% до 13% и направил его на согласование другим ведомствам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.
Хоккей
«Трактор» уступил казанскому «Ак Барсу»
Сегодня, 27 января, «Трактор» в домашнем матче проиграл казанскому «Ак Барсу».
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Общество
Компаниям и ИП утвердили новый отчет о сотрудниках
Правление ПФР утвердило новый отчет для работодателей. Речь идет о так называемой электронной трудовой книжке.
Политика
Трамп и Нетаньяху обсудили «сделку века»
Президент США Дональд Трамп провел в понедельник в Белом доме с и.о. премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху продуктивную встречу, на которой обсуждалась так называемая сделка века - план по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Общество
Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Климова опубликовала романтичные фото в купальнике
Актриса Екатерина Климова опубликовала в своём аккаунте в Instagram новые фото.
Общество
Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета
26 января поздно вечером по московскому времени TMZ шокировал новостью весь мир: в Калифорнии погиб при крушении личного вертолета пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финальной серии Коби Брайант.
Экономика
Йод значительно подорожал в России
По данным Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), в среднем цены на йод демонстрируют прирост на 25%, а избранные марки выросли в цене на 64%.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Политика
Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Общество
Власти Китая выявили вероятный источник заражения людей коронавирусом
Власти Китая нашли вероятный источник заражения людей коронавирусом — это дикие животные, которых продавали на рынке Уханя, сообщает China Daily.
Армия и оружие
Минобороны: «Белые каски» готовят в Сирии новые химические провокации
В Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации сохраняется угроза провокаций боевиков с применением отравляющих веществ, сообщил 27 января на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
Помпео выразил возмущение в связи с обстрелом посольства США в Ираке
«Госсекретарь выразил возмущение продолжающимися нападениями вооруженных группировок Ирана на объекты США в Ираке, включая вчерашние ракетные обстрелы нашего посольства, в результате которых один человек был ранен», — сказано в сообщении Госдепартамента.
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Общество
Автодилеры предложили штрафовать за скрутку пробега у автомобилей
Глава ассоциация «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев предложил ввести штрафы за скрутку пробега у подержанных машин.
Космос
Зафиксирован взрыв гигантского космического лазера
Финансы
Курс доллара превысил 63 рубля, евро приблизился к 70 рублям
Курс американского доллара в понедельник, 27 января, превысил 63 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Кино
Фильм «Холоп» теперь показывают в США и Канаде
Игры
«Всегда верил, что это произойдёт». Автор «Таркова» о мировой популярности российской игры
Детище российской студии Battlestate Games на несколько дней стало главным событием на игровой платформе видеотрансляций Twitch – тогда популярность «Побега из Таркова» (сотни тысяч зрителей на эфирах по игре) связывали с подарками от разработчиков.
Общество
В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса
В понедельник, 28 января, в Пекине зафиксирован первый смертельный случай после заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Экономика
Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе
Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем и гендиректор Первой нерудной компании (принадлежит Артему Чайке) Александр Самусев, которым напрямую принадлежало 20% железнодорожного оператора «Модум-Транс», перестали распоряжаться этими акциями.
Авто
Обновленный Kia Rio показали на первых фотографиях
По предварительным данным, хэтчбек Kia Rio после обновления будет представлен до конца года, а в продаже он появится в начале 2021 года.
Наука
Фильмы ужасов помогли выявить разницу между страхом и тревогой
Финские ученые составили карту нейронной активности при просмотре фильмов ужаса и выяснили, что они управляют мозговой активностью для усиления переживаний.
Кино
Новый фильм с Дэниелом Рэдклиффом получил российское название
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».