Политика

Lenta.ruLenta.ruМедведев назвал главные задачи «Единой России»

Бывший премьер-министр и действующий председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал главные задачи, которые стоят перед партией. Его слова в понедельник, 27 января, приводит РИА Новости. Как отметил Медведев, основная задача партии заключается в том, чтобы бороться за лидерство в политике.
Читать в источнике
Комментировать104

Подробнее о событии

Медведев поручил «Единой России» помочь кабмину в реализации послания

RT на русском10:11

Медведев призвал ЕР ответственно выполнять задачи из послания Путина

Известия10:09

Медведев предложил «Единой России» помочь новому правительству с законами

РБК10:16

Медведев призвал ЕР объективно оценивать работу нового правительства

Lenta.ru10:34

Медведев отметил, что в вопросах защиты экологии в России нужно «вкалывать и вкалывать»

ТАСС10:34

Медведев потребовал от «ЕР» объективно оценивать работу правительства

Московский Комсомолец09:51

Фетисов пожаловался Медведеву, что ЛДПР «рулит» в Госдуме спортом

РИА Новости11:52
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:44, Ашберн
Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Котову

Конституционный суд (КС) постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.
ТАСС 12:29
Футбол

Кирилл Маляров покинул ФК «Ростов»

Между футбольным клубом «Ростов» и Кириллом Маляровым достигнута договоренность о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
ФК Ростов 12:19
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Политика

Российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Наука

Фильмы ужасов управляют мозговой активностью ради усиления переживаний

Финские исследователи составили карту нейронной активности при просмотре хорроров и выяснили, что фильмы ужасов управляют мозговой активностью ради усиления переживаний.
МедиаПоток 10:01
Экономика

Йод в России за год подорожал более чем на четверть

В тоже время, по информации маркетингового агентства DSM Group, средневзвешенная цена на йод в аптеках в позапрошлом году была 23 рубля, а в прошлом - 29 рублей, то есть выросла на 26 процентов.
Российская газета 00:16
Здоровье

Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса

По мнению Мясникова, панику вокруг коронавируса распространяют те, кому это выгодно, — международные организации здравоохранения.
Pravda.Ru 06:37
Армия и оружие

Military Watch опубликовало ТОП-5 лучших учебно-боевых самолетов мира

Эксперты издания Military Watch опубликовали список самых лучших учебно-боевых самолетов (УБС) мира.
Discover24 05:04
Армия и оружие

В упавшем в Афганистане самолете опознали борт ВВС США

В сети появились кадры с предполагаемого места крушения лайнера в Афганистане: вероятно, это воздушный узел связи ВВС США.
Lenta.ru 08:47
Общество

Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
RT на русском 03:10
Религия

Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Умер настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин.
Lenta.ru вчера в 09:47
Политика

Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокосте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев солидарен с Варшавой в том, что СССР виновен в начале Второй мировой войны и Холокосте.
Свободная Пресса 09:55
Авто

В сети появилось фото обновлённого Hyundai Santa Fe

Снимок рестайлингового Hyundai Santa Fe в камуфляже обнародовало издание KCB.
REGNUM 03:54
Политика

Трамп меняет роль Польши в Восточной Европе — эксперт

Польша десятилетиями выполняла роль проводника антироссийской политики США в Европе, однако в настоящее время эта модель отношений может прекратить своё существование.
REGNUM 07:43
Происшествия

Оставившему двух детей в Шереметьево россиянину пообещали найти работу

Lenta.ru 03:13
Общество

Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета

Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу, пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калабасасе (Калифорния), сообщает таблоид TMZ.
Коммерсантъ вчера в 14:50
Происшествия

В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе

Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Российская газета 03:11
Здоровье

Неизвестные запугивают жителей Кузбасса коронавирусом из Китая

В Сети стали появляться многочисленные сообщения об опасном вирусе из Китая. Якобы коронавирус уже дошёл до Кузбасса.
ВашГород.ру 04:06
Политика

Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных

Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.
РИА Новости 07:56
Экономика

Минск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты

Потери экспортных пошлин на нефтепродукты «частично компенсированы за счет введения нового порядка ввоза легковых автомобилей физическими лицами», добавил он.
Известия 05:06
Экономика

Аналитики ЦБ назвали главные причины низких промышленных инвестиций

Основными причинами недостаточных инвестиций в российской промышленности (без учета компаний ТЭК) являются дефицит средств на счетах, дорогие кредиты и сильная неопределенность в экономике.
РБК 11:08
Армия и оружие

Противоракетную оборону Москвы обещают усилить

Комплекс ПРО, который защищает Москву, должен быть модернизирован и усилен.
Вести.Ru 07:37
Политика

NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине

В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
РБК 00:19
Общество

Как послание президента Федеральному собранию изменит жизнь россиян

Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в систему социальной защиты населения.
РИА Новости 24 января в 05:08
Гаджеты

Поддельные AirPods оказались опасными для здоровья

Все три не выдерживают никакой критики в плане качества звука, однако одна из моделей оказалась опасной для слуха, так как ее максимальный уровень громкости на 10 дБ превышает допустимый лимит.
iXBT.com 25 января в 14:07
Армия и оружие

Минобороны: «Белые каски» готовят в Сирии новые химические провокации

В Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации сохраняется угроза провокаций боевиков с применением отравляющих веществ, сообщил 27 января на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
REGNUM 12:26
Здоровье

Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
РБК 07:00
Культура

Детскую передачу закрывают после 45 лет эфира

Черняева напомнила о той огромной любви зрителей, которой «АБВГДейка» пользовалась на протяжении 45 лет.
Экспресс газета 10:55
Экономика

ЦБ назвал регионы с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО

По мнению Банка России, противоправные действия на рынке ОСАГО способны вызвать не только снижение доступности страховых услуг в регионах, отнесенных к "красной" и "желтой" зонам, но и рост числа правонарушений и преступлений на финансовом рынке У Российского союза автостраховщиков (РСА) есть свой рейтинг регионов, проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО.
Российская газета 05:45
Общество

Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году

Материнский капитал в 2020 году смогут получить больше миллиона россиян.
Lenta.ru 10:15
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное