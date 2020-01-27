Политика

Lenta.ruLenta.ruМедведев назвал главные задачи «Единой России»

Бывший премьер-министр и действующий председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал главные задачи, которые стоят перед партией. Его слова в понедельник, 27 января, приводит РИА Новости. Как отметил Медведев, основная задача партии заключается в том, чтобы бороться за лидерство в политике.
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 14:15, Ашберн
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Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Медведев пошутил о «законе сохранения трех Дмитриев Николаевичей»

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии после выступления вице-премьера Дмитрия Чернышенко пошутил про "закон сохранения Дмитриев Николаевичей" в российском правительстве.
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