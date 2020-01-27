Бывший премьер-министр и действующий председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал главные задачи, которые стоят перед партией. Его слова в понедельник, 27 января, приводит РИА Новости. Как отметил Медведев, основная задача партии заключается в том, чтобы бороться за лидерство в политике.

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