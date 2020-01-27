Политика
Lenta.ruМедведев назвал главные задачи «Единой России»
Бывший премьер-министр и действующий председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал главные задачи, которые стоят перед партией. Его слова в понедельник, 27 января, приводит РИА Новости. Как отметил Медведев, основная задача партии заключается в том, чтобы бороться за лидерство в политике.
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Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову
Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
Армия и оружие
Пентагон признал потерю самолёта в Афганистане
Ответственность за крушение самолёта взяли на себя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Политика
Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО
Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Общество
Как у россиян изменится жизнь с 1 февраля
Начиная с 1 февраля при увольнении сотрудников кадровая служба или бухгалтерия обязана будет выдавать россиянам на руки сведения об их трудовой деятельности по форме СТД-Р.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Гаджеты
Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела
Samsung Galaxy Note10 с 256 Гб встроенной памяти теперь стоит 540 долларов (ранее 950 долларов), Samsung Galaxy Note10+ с 256 Гб встроенной памяти можно купить за 640 долларов (ранее 1 100 долларов).
Политика
Зеленский рассказал Дуде про украинцев, освободивших Освенцим
Владимир Зеленский рассказал про 1-й украинский фронт и украинцев, освободивших концлагерь "Аушвиц-Биркенау".
Армия и оружие
Три ракеты попали в посольство США в Багдаде
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Происшествия
Мужчина бросил двоих детей в аэропорту Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево были найдены двое братьев, которых оставил там отец.
Общество
Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае
Сотрудники Национального центра по контролю заболеваний выявили возможный источник коронавируса.
Здоровье
Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса
Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
Политика
Рабочая группа рассмотрит 20 предложений по поправкам в Конституцию
Рабочая группа рассмотрит все предложения и передаст их для дальнейшего изучения правительству и администрации президента.
Шоу-бизнес
Королевская семья готовит дом для Гарри и Меган Маркл
Отец и старший брат принца Гарри принц Чарльз и герцог Кембриджский Уильям заявили о намерении подготовить условия для возможного возвращения Гарри и Меган Маркл в Великобританию.
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Турции события в Идлибе
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Общество
На популярном итальянском телешоу Украину назвали Малороссией
Телеведущий Флавио Инсинна на итальянском телешоу «Наследие» в эфире телеканала RAI назвал Украину Малороссией, заявив, что это второе название страны.
Политика
В администрации президента нашли замену Суркову
Новым куратором украинского направления и интеграции постсоветского пространства называют замглавы администрации президента Дмитрия Козака.
Происшествия
В Новосибирске застрелили председателя ЖСК
В Новосибирске убит председатель ЖСК «Залесский» Олег Арчибасов.
Общество
Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в США
Американский баскетболист Коби Брайант, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в течение 20 сезонов за «Лос-Анджелес Лейкерс», погиб в результате падения вертолета в Калифорнии.
Происшествия
Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
Михаил Мишустин уволил замминистра здравоохранения России Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил в отставку заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
Общество
Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году
Материнский капитал в 2020 году смогут получить больше миллиона россиян.
Политика
Медведев пошутил о «законе сохранения трех Дмитриев Николаевичей»
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии после выступления вице-премьера Дмитрия Чернышенко пошутил про "закон сохранения Дмитриев Николаевичей" в российском правительстве.
Происшествия
В Костроме полиция задержала готовивших стрельбу в школе подростков
В Костроме сотрудники регионального УМВД совместно с УФСБ задержали несколько подростков, которые готовили расстрел одноклассников в своей школе.
Игры
Бывший продюсер Rockstar: вряд ли Grand Theft Auto VI выйдет раньше осени 2021 года
Ветеран игровой индустрии и бывший продюсер Rockstar San Diego, Electronic Arts и Activision Дарион Лоуэнстин поделился своими мыслями о том, когда может выйти Grand Theft Auto VI — в лучшем случае, как он сказал, осенью 2021 года.
Политика
КС Украины отказался рассматривать закон об особом статусе Донбасса
Конституционный суд отказался рассматривать конституционность закона об особом статусе Донбасса, сообщила в понедельник пресс-служба КС Украины.