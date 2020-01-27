Политика

Lenta.ruLenta.ruМедведев назвал главные задачи «Единой России»

Бывший премьер-министр и действующий председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал главные задачи, которые стоят перед партией. Его слова в понедельник, 27 января, приводит РИА Новости. Как отметил Медведев, основная задача партии заключается в том, чтобы бороться за лидерство в политике.
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Медведев отметил, что в вопросах защиты экологии в России нужно «вкалывать и вкалывать»

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Медведев рассказал о факторе для успешной реализации послания Путина

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Медведев поручил «Единой России» помочь кабмину в реализации послания

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Российская газета14:39

Медведев предложил «Единой России» помочь новому правительству с законами

РБК10:16

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 15:46, Ашберн
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Авто

Германия выпустит дешевый народный электромобиль

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Путин поручил продлить действие закона о маткапитале до 2026 года

Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона о маткапитале до 31 декабря 2026 года.
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На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Террористы атаковали нефтяные объекты в Сирии

Российская газета 14:03
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Выставка Сальвадора Дали открылась в «Манеже»

Организаторами выставки при поддержке правительства Москвы выступили фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.
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В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по пути в школу

В городском округе Домодедово Московской области 14-летняя девочка скончалась по пути в школу.
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Посольство России в ФРГ ответило на слова Польши о компенсациях

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Газета.Ru 14:00
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В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV.
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В Винницкой области закрываются школы из-за эпидемии гриппа

В Винницкой области Украины 13 школ закрылись на карантин из-за увеличения количества заболевших гриппом и ОРВИ.
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Итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» обсудили в Дагестане

В понедельник, 27 января, в правительстве, в рамках заседания проектного комитета по реализации национального проекта «Здравоохранение» были обсуждены вопросы реализации проекта в регионе.
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Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
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ЦПВС заявил о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что боевики и представители организации «Белые каски» готовят провокацию с применением отравляющих веществ в САР.
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Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
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Защита российского интернет-ритейла обойдется экономике более чем в 80 млрд рублей

Расходы от снижения порога существенно превысят доходы (14 млрд руб.) в федеральный бюджет.
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Ольга Бузова выйдет замуж за Давида Манукяна

Телеведущая Ольга Бузова выйдет замуж за своего бойфренда Давида Манукяна.
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Демократы передали в Сенат США документы по импичменту Трампа

Члены Демократической партии в Конгрессе США передали в Сенат протокольные документы своих заседаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа.
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Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу

Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.
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Японца задержали в России за попытку получить секретные данные

Во Владивостоке задержали японского журналиста, который пытался получить секретные данные о состоянии армии России на Дальнем Востоке.
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