Политика
Lenta.ruМедведев назвал главные задачи «Единой России»
Бывший премьер-министр и действующий председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал главные задачи, которые стоят перед партией. Его слова в понедельник, 27 января, приводит РИА Новости. Как отметил Медведев, основная задача партии заключается в том, чтобы бороться за лидерство в политике.
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Футбол
Футболисты «Барселоны» не одобряют нововведения Сетьена
При Сетьене «Барселона» перешла на игру в три защитника. Напомним, что Сетьен совсем недавно возглавил каталонский клуб.
Шоу-бизнес
Жена Мамаева пожаловалась на свекра-разлучника
Жена Мамаева пожаловалась на свекра-разлучника 32-летняя супруга скандального футболиста заявила об открытой неприязни со стороны своего свекра.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Религия
Причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина установит вскрытие
Происшествия
В Нижнем Новгороде главу района и его заместителя задержали за взятку
По версии следствия, Шаров и Цветков подозреваются в получении взятки в 150 тысяч рублей за незаконное бездействие в пользу жителя Нижнего Новгорода.
Политика
Мишустин назначил нового главу «Российского экологического оператора»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил генеральным директором "Российского экологического оператора" Илью Гудкова.
Общество
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Авто
Германия выпустит дешевый народный электромобиль
Производить электрокар будет компания Sono Motors, известный немецкий стартап, появившийся в 2016 году именно с целью создания дешевого электрического автомобиля.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова пристыдила Антона Гусева
Общество
Путин поручил продлить действие закона о маткапитале до 2026 года
Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона о маткапитале до 31 декабря 2026 года.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
Террористы атаковали нефтяные объекты в Сирии
Культура
Выставка Сальвадора Дали открылась в «Манеже»
Организаторами выставки при поддержке правительства Москвы выступили фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.
Происшествия
В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по пути в школу
В городском округе Домодедово Московской области 14-летняя девочка скончалась по пути в школу.
Политика
Посольство России в ФРГ ответило на слова Польши о компенсациях
Российское представительство в Германии ответило на заявление лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о том, что Россия и Германия должны выплатить компенсацию Польше за причиненный в годы Второй мировой войны ущерб.
Общество
В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса
В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV.
Здоровье
В Винницкой области закрываются школы из-за эпидемии гриппа
В Винницкой области Украины 13 школ закрылись на карантин из-за увеличения количества заболевших гриппом и ОРВИ.
Здоровье
Итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» обсудили в Дагестане
В понедельник, 27 января, в правительстве, в рамках заседания проектного комитета по реализации национального проекта «Здравоохранение» были обсуждены вопросы реализации проекта в регионе.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Армия и оружие
ЦПВС заявил о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что боевики и представители организации «Белые каски» готовят провокацию с применением отравляющих веществ в САР.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Экономика
Защита российского интернет-ритейла обойдется экономике более чем в 80 млрд рублей
Расходы от снижения порога существенно превысят доходы (14 млрд руб.) в федеральный бюджет.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выйдет замуж за Давида Манукяна
Телеведущая Ольга Бузова выйдет замуж за своего бойфренда Давида Манукяна.
Политика
Демократы передали в Сенат США документы по импичменту Трампа
Члены Демократической партии в Конгрессе США передали в Сенат протокольные документы своих заседаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа.
Общество
Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу
Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.
Политика
Японца задержали в России за попытку получить секретные данные
Во Владивостоке задержали японского журналиста, который пытался получить секретные данные о состоянии армии России на Дальнем Востоке.
Общество
Из имени Меган Маркл сделали глагол
Имя герцогини Сассекской Меган Маркл стало глаголом.
Игры
Во что мы играли 5, 10, 15 и 20 лет назад: Dying Light, Mass Effect 2, Resident Evil 4, The Sims
5 лет назад — Dying Light В самом начале 2015-го вышла Dying Light — зомби-экшен в открытом мире от польской студии Techland.