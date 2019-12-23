Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМедведев назвал тариф на транзит газа через Украину «гуманным»

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Премьер-министр Дмитрий Медведев охарактеризовал тариф на транзит российского газа, о котором стране удалось договориться с Украиной, как «очень гуманный». При этом он отметил, что украинская сторона пыталась «взвинтить» этот тариф, однако успехом эти попытки не увенчались.
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Медведев назвал «гуманным» тариф на транзит газа через Украину

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Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину

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Медведев назвал тариф на транзит газа через Украину «гуманным»

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Медведев назвал «очень гуманным» тариф на транзит газа через Украину

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