Политика
Российская газетаМедведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину
Россия получила очень гуманный тариф на транзит газа через Украину, заявил журналистам премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Политика
Путин начал движение по Крымскому мосту
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Политика
Медведев: «Северный поток-2» будет достроен
"Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери
Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери Младшая дочка Ксении Бородиной отпраздновала день рождения.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Политика
Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи
Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
Единоборства
Рамзан Кадыров вызвал Александра Емельяненко на бой
Бой с Михаилом Кокляевым вернул Александра Емельяненко в информационное поле и привел к целой череде вызовов российского бойца на бой.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Происшествия
ФТС подтвердила обыски в центральном аппарате и московских аэропортах
Федеральная таможенная служба (ФТС) России подтвердила информацию об обысках, прошедших сегодня, 23 декабря, в управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС, а также на таможнях аэропортов Внуково и Домодедово в Москве.
Политика
Греция приостановила выдачу россиянина Винника
Высший административный суд Греции приостановил исполнение решения министерства юстиции страны об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию.
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
Биатлон
Губерниев отреагировал на критику экс-главы СБР Тихонова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику со стороны четырёхкратного олимпийского чемпиона по биатлону, а также бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова.
Футбол
РФС сократил на три месяца условное отстранение Гинера
Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) частично удовлетворил жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера и сократил срок его условного запрета на футбольную деятельность на три месяца, сообщается на официальном сайте РФС.
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Авто
Kia объявила цены на новый кроссовер Seltos в России
Kia Seltos в комплектации Luxe поступит на российский рынок в 2020 году по цене от 1 349 900 рублей, говорится на сайте автопроизводителя.
Футбол
«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Шоу-бизнес
Болеющая раком Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в больнице
Сегодня, например, журналисты сообщили, что из-за тяжелой болезни Анастасии придется встретить Новый год в больнице.
Хоккей
«Ак Барс» оценил решение КХЛ провести «Зеленое дерби» в Давосе
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
Политика
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
Футбол
Артем Дзюба признан лучшим футболистом года
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Политика
Медведев назвал условие снятия санкций против Украины
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос снятия санкций с Украины, но для Киев должен первым проявить инициативу.
Политика
Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в течение трех дней могут быть согласованы все части пакета интеграционных соглашений России и Белоруссии, сообщает "Интерфакс".
Технологии
В новой сборке MIUI 11 появится функция кастомизации интерфейса
Компания Xiaomi заявила, что новое обновление MIUI 11 привнесёт функцию кастомизации интерфейса.
Космос
Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне
НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.