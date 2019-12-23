Политика

Российская газетаРоссийская газетаМедведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину

Россия получила очень гуманный тариф на транзит газа через Украину, заявил журналистам премьер-министр Дмитрий Медведев.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Медведев прокомментировал тариф на транзит газа через Украину

РИА Новости11:35

Медведев назвал «гуманным» тариф на транзит газа через Украину

РБК11:40

Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину

Российская газета11:55

Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину

RT на русском13:07

Медведев назвал тариф на транзит газа через Украину «гуманным»

Московский Комсомолец12:01

Медведев назвал «очень гуманным» тариф на транзит газа через Украину

News.ru11:57

Дмитрий Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину

Говорит Москва12:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 13:32, Ашберн
Политика

Путин начал движение по Крымскому мосту

SM News 05:47
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Политика

Медведев: «Северный поток-2» будет достроен

"Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 12:04
Шоу-бизнес

Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Вечерняя Москва 04:19
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Шоу-бизнес

Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери

Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери Младшая дочка Ксении Бородиной отпраздновала день рождения.
Экспресс газета 05:29
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru 10:21
Политика

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
Известия 08:13
Политика

Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года

Lenta.ru 10:20
Единоборства

Рамзан Кадыров вызвал Александра Емельяненко на бой

Бой с Михаилом Кокляевым вернул Александра Емельяненко в информационное поле и привел к целой череде вызовов российского бойца на бой.
LoginCasino.com 07:17
Шоу-бизнес

Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
StarHit.ru 02:00
Происшествия

ФТС подтвердила обыски в центральном аппарате и московских аэропортах

Федеральная таможенная служба (ФТС) России подтвердила информацию об обысках, прошедших сегодня, 23 декабря, в управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС, а также на таможнях аэропортов Внуково и Домодедово в Москве.
Коммерсантъ 12:28
Политика

Греция приостановила выдачу россиянина Винника

Высший административный суд Греции приостановил исполнение решения министерства юстиции страны об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию.
Известия 13:25
Шоу-бизнес

Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой

Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
StarHit.ru вчера в 22:00
Биатлон

Губерниев отреагировал на критику экс-главы СБР Тихонова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику со стороны четырёхкратного олимпийского чемпиона по биатлону, а также бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова.
RT на русском 13:28
Футбол

РФС сократил на три месяца условное отстранение Гинера

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) частично удовлетворил жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера и сократил срок его условного запрета на футбольную деятельность на три месяца, сообщается на официальном сайте РФС.
РИА Новости 11:40
Экономика

При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое

При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Газета.Ru 09:36
Политика

Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Известия 09:32
Авто

Kia объявила цены на новый кроссовер Seltos в России

Kia Seltos в комплектации Luxe поступит на российский рынок в 2020 году по цене от 1 349 900 рублей, говорится на сайте автопроизводителя.
РИА Новости 12:34
Футбол

«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов

Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Российская газета 06:50
Шоу-бизнес

Болеющая раком Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в больнице

Сегодня, например, журналисты сообщили, что из-за тяжелой болезни Анастасии придется встретить Новый год в больнице.
Вокруг ТВ 08:54
Хоккей

«Ак Барс» оценил решение КХЛ провести «Зеленое дерби» в Давосе

РИА Новости 04:48
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

Российская газета 05:28
Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
РИА Новости вчера в 00:09
Футбол

Артем Дзюба признан лучшим футболистом года

Вести.Ru 11:25
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Политика

Медведев назвал условие снятия санкций против Украины

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос снятия санкций с Украины, но для Киев должен первым проявить инициативу.
Московский Комсомолец 12:06
Политика

Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в течение трех дней могут быть согласованы все части пакета интеграционных соглашений России и Белоруссии, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:18
Технологии

В новой сборке MIUI 11 появится функция кастомизации интерфейса

Компания Xiaomi заявила, что новое обновление MIUI 11 привнесёт функцию кастомизации интерфейса.
ITZine.ru 07:59
Космос

Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне

НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Взгляд.ру вчера в 11:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное