Россия получила очень гуманный тариф на транзит газа через Украину, заявил журналистам премьер-министр Дмитрий Медведев.

Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину

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