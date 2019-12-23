Политика

РБКРБКМедведев назвал «гуманным» тариф на транзит газа через Украину

Тариф, который Украина установила на транзит российского газа в Европу, является гуманным, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК.
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