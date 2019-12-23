Политика
РБКМедведев назвал «гуманным» тариф на транзит газа через Украину
Тариф, который Украина установила на транзит российского газа в Европу, является гуманным, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК.
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Космос
16 крупных прорывов в науке и технологиях 2019 года
Наука
Метаповерхность отражает свет невзаимно
Космос
Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне
НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Шоу-бизнес
Телеведущий Попов раскритиковал слова Наргиз о России
Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Экономика
ЦБ ожидает замедления роста ВВП к концу 2019 года
По итогам 2019 года темп прироста ВВП ожидается на уровне 0,8–1,3%. Также ЦБ констатирует замедление роста розничного кредитования.
Политика
Лавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Общество
«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Общество
Эксперты сообщили о 60% контрафакта в российских торговых центрах
В торговых центрах России оборот контрафактной продукции превышает 25 млрд руб в год, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование BrandMonitor.
Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Политика
Российские журналисты впервые посетили сирийскую Ракку
Политика
Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту.
Экономика
Россию уличили в нежелании возвращать украденное из-за рубежа
Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) уличила Россию в нежелании возвращать украденное из-за рубежа.
Авто
Пикап Lordstown Endurance получил мотор-колёса
Главной особенностью модели становится то, что она будет оснащена необычными мотор-колёсами.
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Происшествия
Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни
Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.
Экономика
Семья Владимира Когана выбрала наследника на банк «Уралсиб»
Представитель ЦБ ранее отмечал, что вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка «Уралсиб» может быть рассмотрен после того, как будут определены наследники Владимира Когана.
Общество
Названы самые плохие подарки на Новый год
Политика
В Совфеде ответили на призыв Порошенко ввести санкции за газ из России
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
Экономика
Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».
Общество
Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом
Общество
Кадыров допустил, что в Чечне могут появиться три новых города
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что статус городов могут присвоить трем крупным населенным пунктам республики.
Экономика
В Череповце запустят первое в стране производство сульфата аммония
В Череповце подготовили к запуску первую в стране установку по производству сульфата аммония.
Экономика
Силуанов: на начало декабря бюджет по нацпроектам исполнен на 80%
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на начало декабря по расходам на нацпроекты бюджет исполнен на 80 процентов, передает телеканал «Россия-24».
Политика
Адвокат Трампа считает четырех послов США в Киеве ставленниками Сороса
Американский финансист Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, включая Мари Йованович, которая в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию президента Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.
Политика
Президент Бразилии попал в больницу после падения
В больницу политика положили после того, как он упал в своей официальной резиденции.