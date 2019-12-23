Политика
Российская газетаМедведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину
Россия получила очень гуманный тариф на транзит газа через Украину, заявил журналистам премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Политика
Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту
Политика
Путин рассказал, что не пьет чай
Президент России Владимир Путин рассказал, что пьет вместо чая заваренные алтайские травы.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Происшествия
В Красноярске задержали бегавшую по улице голую женщину
Полицейские в Красноярске задержали женщину, которая бегала по улице без одежды с ребенком на руках.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Армия и оружие
В Минобороны прошла крупная ротация кадров
Руководителем инновационного технополиса «ЭРА» стал глава военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский.
Футбол
Артем Дзюба признан лучшим футболистом России 2019 года
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба признан футболистом года в России.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Политика
Остановившийся из-за США «Северный поток-2» разрешили строить зимой
Федеральное ведомство по геодезии и картографии Германии (BSH) разрешило оператору строительства газопровода «Северный поток-2», компании Nord Stream 2 AG, проводить работы зимой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.
Экономика
Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
Политика
Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2» из-за санкций США
Санкции США скажутся на строительстве газопровода «Северный поток-2», на его строительство понадобиться «немного чуть больше времени».
Шоу-бизнес
Блогер Марьяна Ро подтвердила слухи о своей беременности
Видеоблогер и актриса Марьяна Ро подтвердила слухи о том, что скоро станет мамой. В своём Instagram она выложила фото округлившегося живота.
Хоккей
«Ак Барс» сыграет в Давосе с «Салаватом Юлаевым»
Впервые матч пройдет в Швейцарском Давосе.
Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии в России
Топ-10 самых востребованных профессий в России возглавили продавцы-кассиры.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Шоу-бизнес
Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы
Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
Единоборства
Емельяненко оперативно отреагировал на вызов Кадырова
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал вызов на поединок от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Кино
Шоураннер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне
Первый сезон "Ведьмака" вышел на Netflix в конце минувшей недели и предсказуемо спровоцировал сетевые баталии между теми, кому он понравился, и теми, у кого вызвал священную ярость.
Армия и оружие
В распоряжение ВМС Турции поступят шесть подводных лодок к 2027 году
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в период с 2022 по 2027 год в распоряжение ВМС Турции поступят шесть подводных лодок.
Общество
В Минкомсвязи рассказали об итогах учений по устойчивой работе Рунета
Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета, прошедшие в России, продемонстрировали готовность власти и операторов связи эффективно реагировать на возможные угрозы в интернете, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов.
Здоровье
Выявлена опасность чрезмерного потребления воды
Излишнее употребление жидкости может способствовать ускорению распада белка и, как следствие, вымыванию из организма необходимых человеку витаминов и микроэлементов.
Армия и оружие
Сирийские войска ПВО отразили ракетный удар по Дамаску
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Экономика
Bloomberg назвал рубль убежищем от торговой войны США и Китая
Эксперты HSBC Holdings Plc назвали рубль «лучом света» на фоне страхов перед торговой войной США и Китая.
Здоровье
Губернатор предложил стать министром здравоохранения Резеде Ломовцевой
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин по итогам собеседования с финалистами конкурсного отбора на должность министра здравоохранения предложил занять должность министра исполняющей обязанности министра здравоохранения Резеде Ломовцевой.