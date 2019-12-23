Политика

Российская газетаРоссийская газетаМедведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину

Россия получила очень гуманный тариф на транзит газа через Украину, заявил журналистам премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Медведев прокомментировал тариф на транзит газа через Украину

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Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину

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Медведев назвал «гуманным» тариф на транзит газа через Украину

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Медведев назвал «очень гуманным» тариф на транзит газа через Украину

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