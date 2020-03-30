Коронавирус
RT на русскомМедведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Сейчас кому-то может показаться, что происходящее – какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит – это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации.
— Дмитрий Медведев, российский политикМосква 24 17:40
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«Это совсем не игра»: Дмитрий Медведев назвал пандемию COVID-19 угрозой цивилизации
Екатеринбург Онлайн18:21
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