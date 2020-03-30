Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМедведев назвал коронавирус угрозой для человечества

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал пандемию коронавируса.
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Медведев допустил введение в РФ жестких мер для борьбы с коронавирусом. «Это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации»

URA.Ru17:33

Медведев обратился к россиянам и призвал к самоизоляции

РЕН ТВ17:00

«Это реальная угроза для человеческой цивилизации». Медведев сравнил пандемию коронавируса с антироссийскими санкциями

Фонтанка.Ру17:27

Медведев назвал коронавирус угрозой цивилизации

Комсомольская правда17:08

«Это не игра». Медведев обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Life.ru17:03

Медведев назвал пандемию COVID-19 угрозой цивилизации, но призвал россиян не паниковать

Коммерсантъ17:02

Медведев назвал коронавирус угрозой для человечества

Lenta.ru17:28
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Наука

Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса

ToDay News Ufa 15:22
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Газета.Ru 13:41
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Об этом он сообщил в своем блоге. Режим начинает действовать 30 марта.
Lenta.ru 12:52
Авто

Китайская Hongqi готовит новый седан в стиле «Волги»

Технические характеристики седана в стиле «Волги» пока держатся в секрете, но в китайских СМИ ему приписывают 4,0-литровую 400-сильную «турбовосьмерку», разработанную на базе одного из моторов Toyota.
Автоновости дня 08:50
Культура

Российские телеканалы призывают зрителей оставаться дома

Российские телеканалы призывают жителей России оставаться дома.
Evo-rus.com 15:35
Политика

Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru 16:10
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 17:46
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Футбол

Украина разгромила Россию в матче Евро-2020 по FIFA

Хавбек «Манчестер Сити» и национальной команды Украины Александр Зинченко отпраздновал победу над защитником «Уфы» и молодежной сборной России Даниилом Круговым в поединке чемпионата Европы – 2020 по FIFA.
Vprognoze.ru 17:15
Общество

В Подмосковье рассказали о выплатах потерявшим работу из-за COVID-19

Жители Подмосковья, лишившиеся работы из-за коронавируса, получат дополнительное пособие в размере 15 тысяч рублей в случае, если работали в этом году не менее 60 дней, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своём Instagram-аккаунте.
РИА Новости 17:53
Общество

В Москве подтверждены первые два случая коронавируса в Череповце

Московский референс-центр подтвердил инфицирование коронавирусом двух череповчан, которые находились на базе отдыха в Торово.
Официальный сайт Череповца 15:14
Политика

Медведев заявил о возможности принятия жестких мер из-за коронавируса

Неблагоприятный сценарий распространения коронавируса потребует более жестких мер, а чтобы этого избежать, надо прислушаться к президенту и проявить самодисциплину, заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
РИА Новости 17:51
Единоборства

Отец Нурмагомедова: в США боя не будет, Хабиб готовится в Дагестане

РИА Новости 14:02
Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски поделилась откровенным фото с мужем

Американская супермодель Эмили Ратаковски опубликовала в Stories Instagram откровенный снимок, запечатлев себя вместе с мужем.
Discover24 27 марта в 03:52
Экономика

Комитет Госдумы поддержал создание комиссии для трат бюджета на борьбу с коронавирусом

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект с поправкой о создании комиссии Федерального собрания, которая будет утверждать расходы на борьбу с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 17:45
Общество

Рошаль посоветовал жителям России ходить в магазин в перчатках

Москва, 29 марта 2020, 08:50 — REGNUM Жителям Российской Федерации, которые не хотят заразиться коронавирусом, следует обязательно обрабатывать телефоны антисептиком, ходить в перчатках в магазинах, а также держаться в полутора-двух метрах от людей.
REGNUM 01:50
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс 16:29
Энергетика

Ценовая война на рынке нефти не обрушит доллар

Система нефтедолларов была создана в 1973 году, когда США и Саудовская Аравия заключили сделку, согласно которой каждый баррель нефти, приобретенный в Саудовской Аравии, номинировался в долларах США.
Вести.Ru 27 марта в 15:21
Происшествия

В Шереметьево самолет совершил экстренную посадку

REGNUM 18:14
Политика

Россия ограничила пропуск через госграницу на фоне коронавируса

С 18 марта Россия на фоне распространения коронавируса до 1 мая временно ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и лиц без гражданства, в том числе прибывающих из Белоруссии.
ТАСС 17:14
Армия и оружие

Дивизион сверхдальнобойных РСЗО «Смерч» появился в Калининграде

Установки "Град" артиллерийской бригады в Калининграде заменили новыми сверхдальнобойными реактивными системами залпового огня "Смерч".
ПолитРоссия 14:04
Технологии

Россия переходит к новой бизнес-модели по производству авиадвигателей

В России производство авиадвигателей переходит на новую бизнес-модель.
Дни24 13:00
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском вчера в 13:08
Общество

Прилетевших из Таиланда в Воронеж 207 туристов отправили по домам

В воскресенье, 29 марта в аэропорт Воронежа прилетел самолет, на котором из Таиланда были вывезены 207 россиян.
Kursk.com 08:31
Волейбол

Чемпионат России по волейболу досрочно завершен

Эхо Москвы вчера в 11:09
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

В ближайшее время будет установлен порядок выдачи специальных пропусков, при наличии которого можно при необходимости покинуть дом.
Вести.Ru 17:26
Политика

Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 14:48
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

РИА Новости 02:48
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
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