Мы должны быть готовы к разным сценариям ее развития. Неблагоприятный сценарий — потребует принятия еще более жестких решений.

Замглавы Совбеза назвал пандемию COVID-19 "реальной угрозой для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации". По его словам, предпринимаются "все необходимые меры" для предотвращения распространения инфекции.

Экономика В Тюменской области вводятся беспрецедентные меры поддержки бизнеса Тюмень, 29 марта 2020, 10:57 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о беспрецедентных мерах поддержки бизнеса в связи с пандемией COVID-19.

Общество В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.

Энергетика Цена на нефть WTI упала ниже $20 Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.

Здоровье Михаил Валов рассказал о ситуации в коронавирусом в Саяногорске Обстановка пока относительно благополучная: заразившихся в Саяногорске нет, 2 человека с симптомами гриппа и ОРВИ госпитализированы в медицинские учреждения, 173 жителя города находятся на самоизоляции дома.

Космос У американских военных появилась новая станция наблюдения за космосом Американская военная радиолокационная станция наблюдения за спутниками и космическим мусором Space Fence готова к вводу в эксплуатацию, 27 марта сообщает сайт spacenews.com.

Общество Пассажиров прибывшего из Сеула на Сахалин рейса изолировали Свыше 30 пассажиров прибывшего в Южно-Сахалинск рейса из Сеула изолировали на карантин в местной гостинице, сообщается в официальном Telegram-канале главы Сахалина Валерия Лимаренко.

Происшествия Число зараженных коронавирусом в Мурманской области достигло пяти Число заболевших инфекцией, вызываемой новым коронавирусом, в Мурманской области увеличилось до пяти человек, ранее сообщалось о трех зараженных: граждане Ирландии, еще два случая зафиксировали в Апатитах и Мончегорске.

Армия и оружие Боевики в Сирии грозят Эрдогану крупными неприятностями Боевики заявили, что готовы не только договориться с режимом Башара Асада, но и вторгнуться на территорию Турции, занять ее южную часть и передать под контроль Сирии.

Авто ГИБДД объявила в розыск десятки тысяч авто Более 80 тысяч автомобилей в России объявлены в розыск, причина — их владельцы умерли, а на машинах ездят другие люди, сообщила ГИБДД.

Общество Передвижение по России могут ограничить Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.