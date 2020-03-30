Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМедведев назвал коронавирус угрозой всей цивилизации

Замглавы Совбеза назвал пандемию COVID-19 "реальной угрозой для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации". По его словам, предпринимаются "все необходимые меры" для предотвращения распространения инфекции.
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Дмитрий Медведев
Мы должны быть готовы к разным сценариям ее развития. Неблагоприятный сценарий — потребует принятия еще более жестких решений.
— Дмитрий Медведев, российский политикКрасная весна 20:13

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Медведев: в России могут быть введены ещё более жёсткие меры для борьбы с коронавирусом

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Здоровье

Специалисты рассказали об уязвимости аллергиков перед коронавирусом

Люди, страдающие аллергией весной, попадают в зону повышенного риска в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 21:12
Экономика

В Тюменской области вводятся беспрецедентные меры поддержки бизнеса

Тюмень, 29 марта 2020, 10:57 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о беспрецедентных мерах поддержки бизнеса в связи с пандемией COVID-19.
REGNUM 03:57
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета 13:06
Хоккей

У бывшего тренера «Локомотива» Пелино диагностировали коронавирус

У бывшего тренера "Локомотива" Майкла Пелино обнаружили коронавирус.
Sport.ru 15:31
Общество

Жителям Москвы присвоят QR-коды как пропуска для выхода из дома, пишет интернет-издание «Медуза»

По словам источника в оперативном штабе, «умная система контроля», о которой говорит мэр Сергей Собянин, подразумевает, что каждый москвич житель должен будет зарегистрироваться на официальном сайте столичного правительства.
Эхо Москвы 21:07
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС 12:44
Политика

Трамп обозначил пик смертности из-за коронавируса в США

Пик смертности от вызываемого коронавирусом заболевания в США может случиться через две недели, отметил президент.
РБК 19:37
Энергетика

Цена на нефть WTI упала ниже $20

Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
REGNUM 20:35
Здоровье

Михаил Валов рассказал о ситуации в коронавирусом в Саяногорске

Обстановка пока относительно благополучная: заразившихся в Саяногорске нет, 2 человека с симптомами гриппа и ОРВИ госпитализированы в медицинские учреждения, 173 жителя города находятся на самоизоляции дома.
Пульс Хакасии 07:42
Космос

У американских военных появилась новая станция наблюдения за космосом

Американская военная радиолокационная станция наблюдения за спутниками и космическим мусором Space Fence готова к вводу в эксплуатацию, 27 марта сообщает сайт spacenews.com.
Красная весна вчера в 13:57
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

РИА Новости 02:48
Общество

Пассажиров прибывшего из Сеула на Сахалин рейса изолировали

Свыше 30 пассажиров прибывшего в Южно-Сахалинск рейса из Сеула изолировали на карантин в местной гостинице, сообщается в официальном Telegram-канале главы Сахалина Валерия Лимаренко.
РИА Новости 20:46
Общество

Крупнейший в мире производитель презервативов заявил об их нехватке

Малайзийская компания Karex, на фабриках которой производится каждый пятый в мире презерватив, заявила о приближающейся нехватке этих медицинских изделий.
News.ru 27 марта в 08:48
Космос

Астрономы обнаружили у ближайшей к Солнцу звезды «суперземлю»

Полный цикл вращения последней вокруг светила достигает 5,2 земных года. Выявить планету исследователям удалось вблизи Проксимы Центавра.
Актуальные Новости 02:46
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия вчера в 20:28
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 19:50
Единоборства

Отец Нурмагомедова: в США боя не будет, Хабиб готовится в Дагестане

РИА Новости 14:02
Происшествия

Число зараженных коронавирусом в Мурманской области достигло пяти

Число заболевших инфекцией, вызываемой новым коронавирусом, в Мурманской области увеличилось до пяти человек, ранее сообщалось о трех зараженных: граждане Ирландии, еще два случая зафиксировали в Апатитах и Мончегорске.
ТАСС 18:32
Общество

МЧС предупреждает москвичей о метели и сильной гололедице

Вести.Ru 19:52
Армия и оружие

Боевики в Сирии грозят Эрдогану крупными неприятностями

Боевики заявили, что готовы не только договориться с режимом Башара Асада, но и вторгнуться на территорию Турции, занять ее южную часть и передать под контроль Сирии.
Millionaire.ru вчера в 10:38
Экономика

Сроки сдачи отчетности перенесут на три месяца из-за коронавируса. Что еще предлагает ФНС

ФНС подготовила проект постановления правительства о предоставлении отсрочек по налогам и взносам.
ИА Клерк.Ру 08:37
Авто

ГИБДД объявила в розыск десятки тысяч авто

Более 80 тысяч автомобилей в России объявлены в розыск, причина — их владельцы умерли, а на машинах ездят другие люди, сообщила ГИБДД.
Sibnet Новости 02:38
Общество

Ванга пророчила изобретение вакцины от коронавируса в России

Всемирно известная прорицательница Ванга сумела предсказать не только пандемию коронавируса, но и место, где изобретут вакцину.
iReactor 19:22
Армия и оружие

КНДР провела пуски ракет в сторону Японского моря

Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на заявление южнокорейского Комитета начальников штабов (КНШ).
Коммерсантъ вчера в 17:53
Футбол

Щесны: «Роналду купил каждому игроку „Ювентуса“ iMac»

Евро-футбол.ру 10:18
Экономика

В США зафиксирован рекордный спрос на акции рейтинговых корпораций

По данным аналитического агентства IFR Refinitiv, 49 американских корпораций привлекли рекордное количество инвестиций на рынке облигаций.
Красная весна вчера в 03:55
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был утвержден данным распоряжением.
Вести.Ru 16:54
Общество

Передвижение по России могут ограничить

Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Дождь вчера в 05:08
Армия и оружие

В КНР «раскрыли» секрет Су-57 благодаря видео Минобороны России

Китайским журналистам удалось «раскрыть» секрет вооружения новейшего российского истребителя Су-57.
Профиль 13:08
Спорт

Уличенных в допинге спортсменов допустят к Олимпиаде в 2021 году

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил, что дисквалифицированные за допинг спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2021 года, если срок отстранения завершится к соревнованиям.
Газета.Ru 27 марта в 13:19
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