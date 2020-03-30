Коронавирус
РИА НовостиМедведев назвал коронавирус угрозой всей цивилизации
Замглавы Совбеза назвал пандемию COVID-19 "реальной угрозой для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации". По его словам, предпринимаются "все необходимые меры" для предотвращения распространения инфекции.
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Мы должны быть готовы к разным сценариям ее развития. Неблагоприятный сценарий — потребует принятия еще более жестких решений.
— Дмитрий Медведев, российский политикКрасная весна 20:13
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Медведев призвал российских граждан проявить самодисциплину из-за коронавируса
Московский Комсомолец18:15
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Здоровье
Специалисты рассказали об уязвимости аллергиков перед коронавирусом
Люди, страдающие аллергией весной, попадают в зону повышенного риска в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Экономика
В Тюменской области вводятся беспрецедентные меры поддержки бизнеса
Тюмень, 29 марта 2020, 10:57 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о беспрецедентных мерах поддержки бизнеса в связи с пандемией COVID-19.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Хоккей
У бывшего тренера «Локомотива» Пелино диагностировали коронавирус
У бывшего тренера "Локомотива" Майкла Пелино обнаружили коронавирус.
Общество
Жителям Москвы присвоят QR-коды как пропуска для выхода из дома, пишет интернет-издание «Медуза»
По словам источника в оперативном штабе, «умная система контроля», о которой говорит мэр Сергей Собянин, подразумевает, что каждый москвич житель должен будет зарегистрироваться на официальном сайте столичного правительства.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Политика
Трамп обозначил пик смертности из-за коронавируса в США
Пик смертности от вызываемого коронавирусом заболевания в США может случиться через две недели, отметил президент.
Энергетика
Цена на нефть WTI упала ниже $20
Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
Здоровье
Михаил Валов рассказал о ситуации в коронавирусом в Саяногорске
Обстановка пока относительно благополучная: заразившихся в Саяногорске нет, 2 человека с симптомами гриппа и ОРВИ госпитализированы в медицинские учреждения, 173 жителя города находятся на самоизоляции дома.
Космос
У американских военных появилась новая станция наблюдения за космосом
Американская военная радиолокационная станция наблюдения за спутниками и космическим мусором Space Fence готова к вводу в эксплуатацию, 27 марта сообщает сайт spacenews.com.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Общество
Пассажиров прибывшего из Сеула на Сахалин рейса изолировали
Свыше 30 пассажиров прибывшего в Южно-Сахалинск рейса из Сеула изолировали на карантин в местной гостинице, сообщается в официальном Telegram-канале главы Сахалина Валерия Лимаренко.
Общество
Крупнейший в мире производитель презервативов заявил об их нехватке
Малайзийская компания Karex, на фабриках которой производится каждый пятый в мире презерватив, заявила о приближающейся нехватке этих медицинских изделий.
Космос
Астрономы обнаружили у ближайшей к Солнцу звезды «суперземлю»
Полный цикл вращения последней вокруг светила достигает 5,2 земных года. Выявить планету исследователям удалось вблизи Проксимы Центавра.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
Происшествия
Число зараженных коронавирусом в Мурманской области достигло пяти
Число заболевших инфекцией, вызываемой новым коронавирусом, в Мурманской области увеличилось до пяти человек, ранее сообщалось о трех зараженных: граждане Ирландии, еще два случая зафиксировали в Апатитах и Мончегорске.
Армия и оружие
Боевики в Сирии грозят Эрдогану крупными неприятностями
Боевики заявили, что готовы не только договориться с режимом Башара Асада, но и вторгнуться на территорию Турции, занять ее южную часть и передать под контроль Сирии.
Экономика
Сроки сдачи отчетности перенесут на три месяца из-за коронавируса. Что еще предлагает ФНС
ФНС подготовила проект постановления правительства о предоставлении отсрочек по налогам и взносам.
Авто
ГИБДД объявила в розыск десятки тысяч авто
Более 80 тысяч автомобилей в России объявлены в розыск, причина — их владельцы умерли, а на машинах ездят другие люди, сообщила ГИБДД.
Общество
Ванга пророчила изобретение вакцины от коронавируса в России
Всемирно известная прорицательница Ванга сумела предсказать не только пандемию коронавируса, но и место, где изобретут вакцину.
Армия и оружие
КНДР провела пуски ракет в сторону Японского моря
Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на заявление южнокорейского Комитета начальников штабов (КНШ).
Футбол
Щесны: «Роналду купил каждому игроку „Ювентуса“ iMac»
Экономика
В США зафиксирован рекордный спрос на акции рейтинговых корпораций
По данным аналитического агентства IFR Refinitiv, 49 американских корпораций привлекли рекордное количество инвестиций на рынке облигаций.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был утвержден данным распоряжением.
Общество
Передвижение по России могут ограничить
Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Армия и оружие
В КНР «раскрыли» секрет Су-57 благодаря видео Минобороны России
Китайским журналистам удалось «раскрыть» секрет вооружения новейшего российского истребителя Су-57.
Спорт
Уличенных в допинге спортсменов допустят к Олимпиаде в 2021 году
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил, что дисквалифицированные за допинг спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2021 года, если срок отстранения завершится к соревнованиям.