Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМедведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Дмитрий Медведев
Мы должны быть готовы к разным сценариям ее развития. Неблагоприятный сценарий — потребует принятия еще более жестких решений.
— Дмитрий Медведев, российский политикКрасная весна 20:13

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В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусом

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Умер советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев

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Досрочным голосованием было потому, что Борис Ельцин прямо в канун Нового года добровольно ушел в отставку, оставив исполнять свои обязанности Путина, которого тогда страна не особо знала.
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Цена на нефть WTI упала ниже $20

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Число реанимационных пациентов в столичной больнице в Коммунарке, где борются с коронавирусом, увеличивается каждый день, сообщил в воскресенье главный врач клиники Денис Проценко.
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Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца

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Американская телекомпания CNN сообщила, что число инфицированных моряков на авианосце США достигло двадцати пяти.
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С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
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Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

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Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно носить многоразовые и одноразовые медицинские маски, а также напомнили об их функциях.
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Хави рассказал, кто может усилить «Барселону»

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Пресс-секретарь Путина рассказал о подготовке обращения президента РФ

Москва, 30 марта 2020, 04:36 — REGNUM Детали подготовки обращения президента РФ Владимира Путина к российским гражданам которое было сделано 25 марта, раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
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