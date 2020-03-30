Мы должны быть готовы к разным сценариям ее развития. Неблагоприятный сценарий — потребует принятия еще более жестких решений.

Общество La Repubblica: жители Италии собираются штурмовать супермаркеты Как пишет итальянская газета La Repubblica, на фоне всеобщего карантина в стране накаляется обстановка: финансовое положение многих жителей плачевное, люди ждут выплат зарплат и помощи от государства, но уже сейчас у некоторых нет денег на еду.

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Энергетика Цена на нефть WTI упала ниже $20 Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.

Общество Под Псковом скончался пациент с коронавирусом Еще одна жертва коронавируса зафиксирована в России. На этот раз умер пациент, зараженный COVID-19 в Псковской области.

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Здоровье В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске первичный тест на коронавирус оказался положительным у медсестры больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которая работала с зараженными коронавирусом, сообщает местный телеканал "Енисей".

Кино 12 сезон «Ходячих мертвецов» может стать последним Сериал «Ходячие мертвецы», несмотря на гигантскую поддержку фанатов, в последние годы не мог похвастаться особыми успехами, но телеканалу AMC удавалось поддерживать постапокалиптическую драму на плаву даже при постоянно снижающихся рейтингах.

Общество Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно носить многоразовые и одноразовые медицинские маски, а также напомнили об их функциях.

Общество Украинка на коленях извинилась за распространение коронавируса Жительница села Коленковцы (Черновицкая область) на Западной Украине записала видеообращение к своим односельчанам, попросив прощения за распространение среди них коронавируса.

Наука Ученые выяснили, как хронический стресс влияет на мозг Ученые выяснили, что во время стресса гематоэнцефалический барьер, которым защищен мозг человека, разрушается и в мозг могут попасть циркулирующие воспалительные белки.