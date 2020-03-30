Коронавирус
RT на русскомМедведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Мы должны быть готовы к разным сценариям ее развития. Неблагоприятный сценарий — потребует принятия еще более жестких решений.
— Дмитрий Медведев, российский политикКрасная весна 20:13
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«Это совсем не игра»: Дмитрий Медведев назвал пандемию COVID-19 угрозой цивилизации
Екатеринбург Онлайн18:21
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Здоровье
В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусом
В больницах Китая остаются 2396 человек с новым коронавирусом, при этом 93% всех зараженных выздоровели.
Общество
La Repubblica: жители Италии собираются штурмовать супермаркеты
Как пишет итальянская газета La Repubblica, на фоне всеобщего карантина в стране накаляется обстановка: финансовое положение многих жителей плачевное, люди ждут выплат зарплат и помощи от государства, но уже сейчас у некоторых нет денег на еду.
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Экономика
6,5 миллиардов выделят на четвертый мост в Новосибирске
На строительство четвертого моста в Новосибирске выделят 6,5 миллиардов рублей, об этом сообщает пресс-служба ГК «ВИС».
Политика
20 лет у власти: Путин становится как Ельцин в самый разгар мирового кризиса
Досрочным голосованием было потому, что Борис Ельцин прямо в канун Нового года добровольно ушел в отставку, оставив исполнять свои обязанности Путина, которого тогда страна не особо знала.
Финансы
Торговая неделя на бирже Гонконга началась с падения индекса Hang Seng
Индекс Hang Seng сократился на 463 пункта (1,97%) - до значения 23 020, свидетельствуют данные этой площадки.
Энергетика
Цена на нефть WTI упала ниже $20
Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
Общество
Под Псковом скончался пациент с коронавирусом
Еще одна жертва коронавируса зафиксирована в России. На этот раз умер пациент, зараженный COVID-19 в Псковской области.
Здоровье
В больнице в Коммунарке растет число реанимационных пациентов
Число реанимационных пациентов в столичной больнице в Коммунарке, где борются с коронавирусом, увеличивается каждый день, сообщил в воскресенье главный врач клиники Денис Проценко.
Шоу-бизнес
Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца
Наука
В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19
Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и снеге
В ведомстве отметили, что синоптики прогнозируют усиление ветра до 17 метров в секунду, мокрый снег, метель, гололедицу и резкое похолодание.
Здоровье
В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом
В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске первичный тест на коронавирус оказался положительным у медсестры больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которая работала с зараженными коронавирусом, сообщает местный телеканал "Енисей".
Кино
12 сезон «Ходячих мертвецов» может стать последним
Сериал «Ходячие мертвецы», несмотря на гигантскую поддержку фанатов, в последние годы не мог похвастаться особыми успехами, но телеканалу AMC удавалось поддерживать постапокалиптическую драму на плаву даже при постоянно снижающихся рейтингах.
Армия и оружие
На авианосце ВМС США у 25 военных нашли коронавирус
Американская телекомпания CNN сообщила, что число инфицированных моряков на авианосце США достигло двадцати пяти.
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно носить многоразовые и одноразовые медицинские маски, а также напомнили об их функциях.
Политика
Трамп предсказал сроки достижения дна в США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп предсказал сроки, когда США, по его словам, достигнут дна из-за коронавируса, передает РИА Новости.
Футбол
Хави рассказал, кто может усилить «Барселону»
Бывший футболист «Барселоны», а ныне главный тренер «Аль-Садд» Хави Эрнандес рассказал, кто из футболистов может усилить сине-гранатовых.
Армия и оружие
Северная Корея испытала многозарядную пусковую установку
Северная Корея испытала многозарядную пусковую установку. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Происшествия
В Сочи найдено тело подростка, смытого штормом в море
Сочи, Краснодарский край, 29 марта 2020, 19:31 — REGNUM Тело одного из подростков, смытого штормом в море в феврале, найдено 29 марта в Лазаревском районе Сочи.
Общество
В США супруги скончались в один день от коронавируса
Футбол
В Испании подсчитали убытки «Барселоны» из-за коронавируса
Пандемия коронавируса может повлечь за собой серьёзные убытки для «Барселоны».
Общество
Украинка на коленях извинилась за распространение коронавируса
Жительница села Коленковцы (Черновицкая область) на Западной Украине записала видеообращение к своим односельчанам, попросив прощения за распространение среди них коронавируса.
Наука
Ученые выяснили, как хронический стресс влияет на мозг
Ученые выяснили, что во время стресса гематоэнцефалический барьер, которым защищен мозг человека, разрушается и в мозг могут попасть циркулирующие воспалительные белки.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Наука
Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса
Политика
Пресс-секретарь Путина рассказал о подготовке обращения президента РФ
Москва, 30 марта 2020, 04:36 — REGNUM Детали подготовки обращения президента РФ Владимира Путина к российским гражданам которое было сделано 25 марта, раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».