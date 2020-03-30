Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМедведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
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«Это совсем не игра»: Дмитрий Медведев назвал пандемию COVID-19 угрозой цивилизации

Екатеринбург Онлайнвчера в 18:21

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

РИА Новостивчера в 17:51

Медведев назвал коронавирус угрозой для человечества

Lenta.ruвчера в 17:28

«Реальная угроза цивилизации»: Медведев призвал россиян к самоизоляции

РЕН ТВвчера в 18:30

Медведев призвал не принимать ситуацию с коронавирусом за голливудский триллер

ТАССвчера в 17:09

Медведев назвал пандемию COVID-19 угрозой цивилизации, но призвал россиян не паниковать

Коммерсантъвчера в 17:02

Медведев через соцсети обратился к россиянам по поводу пандемии COVID-19

Известиявчера в 17:01
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:16
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru 01:42
Происшествия

Три свердловчанина с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В Свердловской области состояние трёх пациентов с COVID-19, находящихся на лечении в ГКБ №40, оценивается как тяжёлое.
Уральский меридиан вчера в 23:52
Экономика

В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Известия вчера в 18:45
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости вчера в 13:20
Футбол

УЕФА планирует завершить сезон в августе

УЕФА планирует завершить текущий сезон в августе и сократить следующий сезон, чтобы минимизировать воздействие пандемии коронавируса на европейский футбол.
Евро-футбол.ру вчера в 16:13
Экономика

Минпромторг оценил текущий уровень сокращений в потребсекторе в 20%

Из-за введения государством мер по борьбе с коронавирусом и временного ограничения работы части предприятий потребительского сектора падение оборотов компаний рынков общественного питания, торговли (кроме продуктовой розницы) и бытовых услуг, как зафиксировало министерство, сегодня доходит до 80%, говорится в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина от 27 марта 2020 года.
РБК вчера в 08:45
Здоровье

«Оставайтесь дома»: главврач краевой больницы напомнил красноярцам о профилактике коронавируса

Главный врач краевой клинической больницы Егор Корчагин записал видеообращение для красноярцев и выложил его в своем Facebook.
Московский Комсомолец вчера в 22:07
Общество

Власти утвердили перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров), которые разрешены к продаже в нерабочие дни.
ГТРК Карелия вчера в 03:06
Общество

В Китае посоветовали промывать нос для защиты от коронавируса

Ван Хайин порекомендовал промывать нос один раз в день после возвращения домой, пишет life.ru.
Волгоградская правда 28 марта в 16:00
Армия и оружие

Иностранцы оценили мастерство пилотов Су-57

Иностранцы в Сети оценили кадры, опубликованные российским Министерством обороны.
ПолитРоссия 28 марта в 12:31
Здоровье

Мурашко рассказал о наиболее подверженных коронавирусу

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше всего коронавирусу подвержены люди старше 65 лет, у которых есть различные заболевания.
Коммерсантъ вчера в 21:32
Экономика

Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество

Губерниев осудил олимпийскую чемпионку Резцову, нарушающую карантин

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трехкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима самоизоляции в условиях эпидемии коронавируса, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:59
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Общество

Эпидемиолог назвал способ победить коронавирус до создания вакцины

Со слов Михаила Фаворова, если соблюдать всеобщую самоизоляцию коронавирусная эпидемия отступит до разработки вакцина от коронавирусной инфекции.
SMINEWS вчера в 16:40
Общество

Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
РИА Новости 00:26
Общество

Китайская промышленность возобновила производство на 98,6 процента

Китайские промышленные предприятия на фоне значительного улучшения эпидемической ситуации в стране смогли возобновить производство в среднем на 98,6%, заявил на пресс-конференции в понедельник заместитель министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь.
РИА Новости 01:08
Общество

Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над планетой

"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик в своем телеграм-канале.
Московский Комсомолец вчера в 10:59
Общество

Жителям Москвы присвоят QR-коды как пропуска для выхода из дома, пишет интернет-издание «Медуза»

По словам источника в оперативном штабе, «умная система контроля», о которой говорит мэр Сергей Собянин, подразумевает, что каждый москвич житель должен будет зарегистрироваться на официальном сайте столичного правительства.
Эхо Москвы вчера в 21:07
Политика

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

США являются лидером по числу заболевших - там выявлено почти 140 тысяч случаев заражения, 2,4 тысячи человек умерли.
РИА Новости вчера в 18:54
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Экономика

Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом в Москве и области станет ударом по бизнесу, считают предприниматели

Как сказал газете РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик, сейчас необходимо не только помогать тем, кто уже потерял работу, но и постараться не допустить, чтобы безработица росла по экспоненте.
Эхо Москвы вчера в 21:07
Политика

Тимошенко предупредила об «афере века» на Украине

Киев, 30 марта 2020, 07:48 — REGNUM Власти Украины намерены использовать пандемию коронавируса, чтобы «провернуть аферу века» и принять закон о продаже земли в стране, написала лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 29 марта на своей странице в Facebook.
REGNUM 00:48
Общество

CNN: Пласидо Доминго госпитализирован в Мексике

Испанский оперный певец Пласидо Доминго госпитализирован в мексиканском городе Акапулько с осложнениями, связанными с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 01:44
Общество

Украинка на коленях извинилась за распространение коронавируса

РИА Новости вчера в 22:11
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с заразившимся коронавирусом Лещенко

Телеведущая Лера Кудрявцева, присутствовавшая на вечеринке сестры Игоря Крутого, Аллы, рассказала, как вели себя в тот вечер гости, среди которых был заразившийся коронавирусом Лев Лещенко.
РИА Новости вчера в 14:56
Политика

Экс-советница Трампа обвинила Россию и Китай

Экс-советница Трампа обвинила Россию и Китай Чиновница заявила, что страны используют коронавирус в политических целях.
Экспресс газета вчера в 17:36
Здоровье

Новый признак заражения коронавирусом назван

Врачи из Американской академии офтальмологии выяснили, что одним из признаков коронавируса может быть конъюнктивит.
Live24 28 марта в 07:13
Культура

Алексей Глызин о шоу «Маска»: «Скинул за проект килограмма три»

Певец поделился впечатлениями об участии в неординарной программе. Каждый из участников шоу «Маска» спрятан за сложным костюмом.
Wday.ru вчера в 11:24
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