Сейчас кому-то может показаться, что происходящее – какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит – это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации.

Наука В России создали три препарата против COVID-19 В России при участии специалистов Российской академии наук были созданы три лекарственных препарата, которые потенциально можно будет использовать для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Власти Москвы определят наказание для нарушителей самоизоляции Власти Москвы в скором времени введут отдельное наказание для нарушителей самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.

Общество Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.

Энергетика Ценовая война на рынке нефти не обрушит доллар К 1975 году все страны ОПЕК согласились заключить с США сделки, аналогичные саудовским: установить цены на поставки нефти в долларах США в обмен на оружие и военную защиту.

Общество Под Псковом скончался пациент с коронавирусом Еще одна жертва коронавируса зафиксирована в России. На этот раз умер пациент, зараженный COVID-19 в Псковской области.

Происшествия В Иркутской области подтвержден второй случай коронавируса По данным управления Роспотребнадзора по Иркутской области, по состоянию на 30 марта в регионе выявлено два случая заболевания коронавирусом.

Общество Число заболевших коронавирусом в Москве превысило тысячу Заболевших становится всё больше, их число превысило тысячу, говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Экономика Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.

Политика Пресс-секретарь Путина рассказал о подготовке обращения президента РФ Москва, 30 марта 2020, 04:36 — REGNUM Детали подготовки обращения президента РФ Владимира Путина к российским гражданам, которое было сделано 25 марта, раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Общество В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.