Коронавирус
RT на русскомМедведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
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«Это совсем не игра»: Дмитрий Медведев назвал пандемию COVID-19 угрозой цивилизации
Екатеринбург Онлайнвчера в 18:21
Медведев назвал пандемию COVID-19 угрозой цивилизации, но призвал россиян не паниковать
Коммерсантъвчера в 17:02
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В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Экономика
Акции «Роснефти» выросли на 7,6%
За 23 марта на Лондонской и Московской биржах было куплено 1,5 млн акций.
Общество
Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус
Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
Общество
Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом
Здоровье
В Перми состояние одного из пациентов с коронавирусом ухудшилось
Состояние одного из пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции ухудшилось.
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Мировые цены на нефть упали ниже 20 долларов за баррель
На 01:35 баррель нефти марки WTI стоил около 19,98 долларов. Последний раз такой уровень цен был зафиксирован в 2002 году.
Общество
В Псковской области умер первый пациент от коронавируса
В Псковской области умер пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус, сообщает РИА «Новости» с ссылкой на оперативный штаб региона.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Политика
Зеленский допустил дефолт на Украине
Если Украина не примет "два жизненно важных закона", то стране грозит дефолт. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.
Экономика
В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты
Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в срочном порядке ужесточил меры безопасности, призванные остановить распространение коронавируса.
Общество
В Мурманской области для всех жителей ввели режим самоизоляции
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Единоборства
Фергюсон обвинил Хабиба в попытке спрятаться от боя в России
Общество
В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ
В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
Происшествия
В Пермском крае выявили 86 нарушителей режима самоизоляции
Виновным лицам грозит наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток.
Общество
В Башкирии могут ввести «сухой закон»
В Башкирии могут запретить продажу алкоголя. Об этом сегодня на оперативке в правительстве РБ сообщил Радий Хабиров.
Общество
Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
Экономика
Кремль назвал наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли
По итогам встречи Владимира Путина с предпринимателями сформирован список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.
Общество
Двое россиян сбежали из карантина по коронавирусу
Двое жителей Приморья с признаками ОРВИ сбежали из больницы, не пройдя карантин.
Политика
Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине.
Экономика
В Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%
"Сам вклад (должен быть. — Прим. ред.) свыше одного миллиона", — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Иран обвинил США в медицинском терроризме
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил США в медицинском терроризме из-за продолжения политики санкций в условиях пандемии коронавируса.
Происшествия
Пропавшего студента российского медвуза нашли на болоте
Останки студента петербургского медвуза 22-летнего Сергея Павлова, пропавшего в январе, волонтеры нашли на болоте Всеволожского района Ленинградской области.
Общество
На Украине число случаев коронавируса достигло 356
На Украине число заразившихся коронавирусом увеличилось до 356. За сутки выявили 46 новых случаев.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.