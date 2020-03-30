Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМедведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
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Медведев назвал коронавирус угрозой для человечества

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Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина.
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В Перми состояние одного из пациентов с коронавирусом ухудшилось

Состояние одного из пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции ухудшилось.
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Мировые цены на нефть упали ниже 20 долларов за баррель

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В Псковской области умер пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус, сообщает РИА «Новости» с ссылкой на оперативный штаб региона.
МИР 24 вчера в 11:30
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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
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Зеленский допустил дефолт на Украине

Если Украина не примет "два жизненно важных закона", то стране грозит дефолт. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 02:28
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В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
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Москва. Северо-Запад вчера в 14:15
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В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
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Общество

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Общество

Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
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Двое россиян сбежали из карантина по коронавирусу

Двое жителей Приморья с признаками ОРВИ сбежали из больницы, не пройдя карантин.
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине.
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В Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%

"Сам вклад (должен быть. — Прим. ред.) свыше одного миллиона", — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Пропавшего студента российского медвуза нашли на болоте

Останки студента петербургского медвуза 22-летнего Сергея Павлова, пропавшего в январе, волонтеры нашли на болоте Всеволожского района Ленинградской области.
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Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
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