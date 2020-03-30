Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМедведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Замглавы Совбеза назвал пандемию COVID-19 "реальной угрозой для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации". По его словам, предпринимаются "все необходимые меры" для предотвращения распространения инфекции.
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Дмитрий Медведев
Мы должны быть готовы к разным сценариям ее развития. Неблагоприятный сценарий — потребует принятия еще более жестких решений.
— Дмитрий Медведев, российский политикКрасная весна вчера в 20:13

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Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

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Выздоровевшая Ольга Куриленко ответила на вопросы о коронавирусе

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В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ

В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
МонаВиста вчера в 07:17
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС вчера в 12:44
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Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
РИА Новости вчера в 14:29
Политика

Жители российских регионов уже встают на биржу труда, говорят эксперты

У российской экономики есть ресурсы для дальнейшего увеличения пособия и полного разрушения российской финансовой системы ждать не стоит, сказал «Эху Москвы» экономист Игорь Николаев.
Эхо Москвы 00:04
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упал до $23,1 за баррель.
Ведомости вчера в 19:51
Общество

Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:56
Экономика

В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Известия вчера в 18:45
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Газета.Ru вчера в 13:41
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru вчера в 05:35
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс вчера в 16:29
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
RT на русском вчера в 19:50
Общество

Рошаль рассказал, как не заразиться коронавирусом, посетив магазин

Доктор Леонид Рошаль пояснил, какие меры предосторожности следует принять сегодня, посещая общественные места, сообщил РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 01:20
Наука

Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса

ToDay News Ufa вчера в 15:22
Шоу-бизнес

Елена Беркова сообщила о своей беременности

Российская порноактриса Елена Беркова заявила о том, что ждёт ребёнка, выложив в "Инстаграме" фотографию, на которой держит в руке тест на беременность с двумя полосками.
Life.ru вчера в 21:30
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета 28 марта в 15:58
Здоровье

Заболевшая COVID-19 модель рассказала о странном звуке из легких

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РИА Новости вчера в 23:55
Общество

Из-за коронавируса в мире заканчиваются презервативы

По данным аналитической компании DSM Group, на Durex приходится 46,75% продаж презервативов в России.
Комсомольская правда 28 марта в 07:20
Политика

Главы Минздрава и Минфина Украины подали в отставку

Нардеп Украины Ирина Геращенко сообщила, что министр здравоохранения Илья Емец написал заявление об отставке.
Московский Комсомолец вчера в 15:14
Общество

Диагноз по коронавирусу в 67-й больнице в Москве ставят на месте

Диагноз по коронавирусу госпитализированным в 67-ю больницу в Москве ставят прямо на месте, сообщил РИА Новости заведующий отделом науки в больнице профессор Владимир Шумилов.
РИА Новости 00:13
Наука

В России создали три препарата против COVID-19

В России при участии специалистов Российской академии наук были созданы три лекарственных препарата, которые потенциально можно будет использовать для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:44
Политика

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье.
РИА Новости вчера в 18:54
Общество

Под Псковом скончался пациент с коронавирусом

Еще одна жертва коронавируса зафиксирована в России. На этот раз умер пациент, зараженный COVID-19 в Псковской области.
Московский Комсомолец вчера в 10:43
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