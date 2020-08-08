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Известия

Медведев назвал мотивы признания независимости Абхазии и Южной Осетии

В конфликте между Грузией, Южной Осетией и Абхазией нельзя было допустить превращение Закавказья в пороховую бочку. Об этом в субботу, 8 августа, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, который находился на посту президента РФ в период этих событий.В источнике
С чего всё началось
«Сегодня исполняется 12 лет с того момента, как наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии», — написал
 Медведев, отметив, что Россия в 2008 году «ответила на действия мерзавцев, которые отдали приказ открыть огонь по домам мирных жителей».
RT на русском04:59
Подробнее о событии
Газета.Ru

Медведев назвал «объявлением войны России» конфликт в Абхазии и Осетии

Газета.Ru07:56
Телеканал 360°

Медведев объяснил решение признать независимость Абхазии и Южной Осетии

Телеканал 360°07:41
Комсомольская правда

Дмитрий Медведев рассказал, почему Закавказье могло превратиться в «пороховую бочку»

Комсомольская правда04:39
RT на русском

Медведев сравнил события на Кавказе в 2008 году с объявлением войны

RT на русском04:59
ТАСС

Медведев назвал события 2008 года в Абхазии и Южной Осетии «объявлением войны России»

ТАСС04:53
Известия

Медведев назвал мотивы признания независимости Абхазии и Южной Осетии

Известия04:42
РИА Новости

Медведев объяснил мотивы признать независимость Абхазии и Южной Осетии

РИА Новости07:38

Названы популярные у россиян породы кошек

Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко назвала популярные в России породы кошек: чаще всего жители страны отдают предпочтение мейн-кунам, британцам, сибирским и бенгальским кошкам.
Названы популярные у россиян породы кошек
Lenta.ru06:16
6

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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В Минздраве оценили слухи о скорой массовой вакцинации от COVID-19

Предстоящей осенью невозможна массовая и немедленная вакцинация россиян, для начала должна быть проведена расширенная стадия испытаний, заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Минздрава Вадим Тарасов.
Взгляд.ру08:15

МИД назвал меры США в отношении TikTok нарушением норм ВТО

Официальный представителя Министерства инностраных дел России Мария Захарова считает, что действия властей США в отношении видеосервиса TikTok нарушают нормы ВТО и «идут в разрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики».
РБК08:18
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В Иркутской области действие масочного режима продлили до 28 августа

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, чиновники также подчеркнули, что гражданам в возрасте от 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции в связи с опасностью инфицирования COVID-19.
RuNews24.ru07:38
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В РФС считают, что изменения правил фиксации игры рукой помогут арбитрам VAR

Изменения в правилах, касающиеся фиксации нарушения при игре рукой, принятые Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), помогут с определением игры рукой судьям, которые будут работать с системой видеоассистента рефери (VAR).
ТАСС Спорт6 августа в 07:04

«Нам не нужна кровь». Соперница Лукашенко призвала к отказу от насилия

Кандидат в главы Белоруссии Светлана Тихановская накануне основного дня голосования на президентских выборах призвала белорусов отказаться от насилия, поскольку стране "не нужна кровь на улицах городов".
РИА Новости09:29