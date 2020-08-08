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В конфликте между Грузией, Южной Осетией и Абхазией нельзя было допустить превращение Закавказья в пороховую бочку. Об этом в субботу, 8 августа, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, который находился на посту президента РФ в период этих событий.В источнике
С чего всё началось
«Сегодня исполняется 12 лет с того момента, как наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии», — написал
Медведев, отметив, что Россия в 2008 году «ответила на действия мерзавцев, которые отдали приказ открыть огонь по домам мирных жителей».
Подробнее о событии
Дмитрий Медведев рассказал, почему Закавказье могло превратиться в «пороховую бочку»
Комсомольская правда04:39