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Медведев назвал мотивы признания независимости Абхазии и Южной Осетии

В конфликте между Грузией, Южной Осетией и Абхазией нельзя было допустить превращение Закавказья в пороховую бочку. Об этом в субботу, 8 августа, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, который находился на посту президента РФ в период этих событий.В источнике
С чего всё началось
"Россия ответила на действия мерзавцев, которые отдали приказ открыть огонь по домам мирных жителей, по беззащитным старикам и детям, по российским миротворцам, которые обеспечивали мир и безопасность в том числе и жителей грузинских сел", - отметил Медведев, бывший тогда президентом России, на своей странице "ВКонтакте
".
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