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Медведев назвал мотивы признания независимости Абхазии и Южной Осетии

В конфликте между Грузией, Южной Осетией и Абхазией нельзя было допустить превращение Закавказья в пороховую бочку. Об этом в субботу, 8 августа, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, который находился на посту президента РФ в период этих событий.В источнике
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«Сегодня исполняется 12 лет с того момента, как наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии», — написал
 Медведев, отметив, что Россия в 2008 году «ответила на действия мерзавцев, которые отдали приказ открыть огонь по домам мирных жителей».
RT на русском04:59
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Газета.Ru

Медведев назвал «объявлением войны России» конфликт в Абхазии и Осетии

Газета.Ru07:56
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Медведев объяснил мотивы признать независимость Абхазии и Южной Осетии

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Дмитрий Медведев рассказал, почему Закавказье могло превратиться в «пороховую бочку»

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ТАСС

Медведев назвал события 2008 года в Абхазии и Южной Осетии «объявлением войны России»

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РБК

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