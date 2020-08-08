Медведев назвал мотивы признания независимости Абхазии и Южной Осетии
Смотрите также
Помощник президента Абхазии объяснил инцидент на границе с Россией
Зеленский выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе
Украина приостановит работу КПП на границе с Крымом до конца августа
Протестующие в Бейруте заняли здание МИД
Киану Ривз снимется в четвертой и пятой частях «Джона Уика»
ЦСКА обыграл «Химки» в матче первого тура РПЛ
Джиган и Самойлова тратят на виллу в Турции полмиллиона рублей в сутки
От вируса SFTS в Китае умерли семь человек
Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте
Евросоюз рассказал об условии для получения визы жителями Крыма
Военные США сняли видео испытаний гиперзвукового ракетного блока C-HGB
В Абхазии выявили первый случай COVID-19 среди туристов
На акции в поддержку Хабаровска у Гостиного двора начались задержания
Манукян подарил Бузовой браслет за 3,5 млн рублей на годовщину
Стал известен съемочный график нового фильма Мартина Скорсезе
Сарри отправлен в отставку с поста главного тренера «Ювентуса»
Россияне нашли замену банковским вкладам
Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19
Лукашенко рассказал, почему Минск не признал Абхазию и Южную Осетию
Число пострадавших в ходе беспорядков в Бейруте возросло до 130
От вируса SFTS в Китае умерли семь человек
ЦСКА обыграл «Химки» в матче первого тура РПЛ
В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко
В Абхазии выявили первый случай COVID-19 среди туристов
Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте
Предсказавший победу Трампа профессор дал прогноз по выборам
Сарри отправлен в отставку с поста главного тренера «Ювентуса»
Гендиректор ФК «Локомотив» вступил в спор с болельщиками клуба
Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе
Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом
В конфликте между Грузией, Южной Осетией и Абхазией нельзя было допустить превращение Закавказья в пороховую бочку. Об этом в субботу, 8 августа, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, который находился на посту президента РФ в период этих событий.В источнике
С чего всё началось
«Сегодня исполняется 12 лет с того момента, как наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии», — написал
Медведев, отметив, что Россия в 2008 году «ответила на действия мерзавцев, которые отдали приказ открыть огонь по домам мирных жителей».
Подробнее о событии
Дмитрий Медведев рассказал, почему Закавказье могло превратиться в «пороховую бочку»
Комсомольская правда04:39