Экономика
RT на русскомМедведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал решить проблему с накопленными долгами потребителей услуг ЖКХ.ТАСС04:10
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В Кремле прокомментировали шпионский скандал в Сербии
Отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный характер, что никакие скандалы с якобы вербовкой военным РФ сербского офицера не могут на них повлиять, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Основатель и гендиректор компании Group-IB, член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности Илья Сачков обстрелял двух таксистов в центре Москвы.
РБК 04:35
Хоккей
Бэбкок уволен с поста главного тренера «Торонто»
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Происшествия
В Челябинске вахтер больницы до смерти избил пациента
Вахтер лечебного учреждения в Ленинском районе Челябинска обвиняется в том, что избил 37-летнего пациента, который от полученных травм скончался, вахтер задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 05:28
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Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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ВТБ и «Эфко» построят терминалы для зерна и масла в порту Тамани
Ранее сообщалось, что "Эфко" собиралась построить в сухогрузном порту Тамани зерновой терминал мощностью 20 млн т, но в ноябре этого года стало известно, что мощности этого проекта сократились до 6 млн т. ВТБ и "Эфко" рассматривают различные варианты юридического структурирования проекта, уточняет Иванов.
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Подразделения МВД России по борьбе с распространением наркотиков в интернете появятся с 2020 года.
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В Сибири пресекли контрабанду древесины на 600 млн рублей
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 21 ноября, ущерб может превышать 600 млн рублей.
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В США обнаружили новый вид акулы возрастом 91 миллион лет
Учеными-палеонтологами открыт новый вид неизвестной ранее гигантской акулы возрастом около 91 миллиона лет.
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Фонд Навального подал иск к Путину
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Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
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Компания Intel уже достаточно давно борется с дефицитом своих процессоров.
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