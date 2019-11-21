с чего всё началось

Политика ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.

Технологии Павел Дуров призвал пользователей удалить мессенджер WhatsApp Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за многочисленных обнаруженных в нем уязвимостей в сфере безопасности.

Экономика Сбербанк снижает ставки по ипотеке Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.

Наука В палочках глаза нашли молекулярный «выключатель света» Исследователи из Осакского университета определили белок, ответственный за «переключение» адаптациии к свету и темноте у фоторецепторов в глазах мышей.

Теннис Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса Мужская сборная России по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса 2019 года в Мадриде.

Авто Опубликованы новые фото салона рестайлинговой Lada 4x4 По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.

Политика Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17 «Малайзия решительно настроена, мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», — заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Спорт СБР утвердил состав сборной России на Кубок мира Союз биатлонистов России объявил имена спортсменов, которые примут участие на первом этапе Кубка мира по биатлону 2019-2020.

Политика В Кремле прокомментировали шпионский скандал в Сербии Отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный характер, что никакие скандалы с якобы вербовкой военным РФ сербского офицера не могут на них повлиять, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля Основатель и гендиректор компании Group-IB, член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности Илья Сачков обстрелял двух таксистов в центре Москвы.

Хоккей Бэбкок уволен с поста главного тренера «Торонто» Руководство «Торонто Мейпл Лифс» отправило в отставку главного тренера Майка Бэбкока, сообщается на сайте клуба.

Происшествия В Челябинске вахтер больницы до смерти избил пациента Вахтер лечебного учреждения в Ленинском районе Челябинска обвиняется в том, что избил 37-летнего пациента, который от полученных травм скончался, вахтер задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.

Политика В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Экономика ВТБ и «Эфко» построят терминалы для зерна и масла в порту Тамани Ранее сообщалось, что "Эфко" собиралась построить в сухогрузном порту Тамани зерновой терминал мощностью 20 млн т, но в ноябре этого года стало известно, что мощности этого проекта сократились до 6 млн т. ВТБ и "Эфко" рассматривают различные варианты юридического структурирования проекта, уточняет Иванов.

Общество В МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете Подразделения МВД России по борьбе с распространением наркотиков в интернете появятся с 2020 года.

Происшествия В Сибири пресекли контрабанду древесины на 600 млн рублей Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 21 ноября, ущерб может превышать 600 млн рублей.

Наука В США обнаружили новый вид акулы возрастом 91 миллион лет Учеными-палеонтологами открыт новый вид неизвестной ранее гигантской акулы возрастом около 91 миллиона лет.

Политика Фонд Навального подал иск к Путину Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.

Происшествия СК предъявил обвинение директору ООО «Звезда» в Иркутской области СК предъявил обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку в Иркутской области в совершении преступления по статье "Мошенничество".

Здоровье Врачи впервые ввели пациента в состояние анабиоза В США Сэмюэл Тишерман из Университета Мэриленда рассказал, что ему с коллегами удалось ввести по крайней мере одного пациента в состояние анабиоза. сообщает New Scientist.

Происшествия Замглавы Бийска по строительству отправили под арест Заместителя главы Бийска по строительству Дмитрия Маслюка арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк ответила на сообщения о планах Чернышева развестись Семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на информацию о планах Чернышева развестись в скором времени.

Шоу-бизнес Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна Поговаривают, что поводом для этого стало известие о рождении сына у Шаляпина от другой женщины.

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Политика Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Космос Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.