Экономика
RT на русскомМедведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал решить проблему с накопленными долгами потребителей услуг ЖКХ.ТАСС04:10
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Происшествия
СК заявил о расследовании 12 уголовных дел по космодрому Восточный
В работе у Следственного комитета РФ находятся 12 уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома "Восточный", сообщили в пресс-службе СК РФ.
Наука
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На взявшего в заложники жену в Ростове-на-Дону следователя завели дело
СК возбудил уголовное дело в отношении следователя, который устроил бытовой конфликт в Ростове-на-Дону.
Транспорт
Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
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ФСБ пришла с обыском в дом главы городского округа Чехов Подмосковья
В четверг, 21 ноября, сотрудники Следственного комитета по Московской области при поддержке ФСБ пришли с обыском к главе городского округа Чехов Марине Кононовой.
Политика
В Кремле прокомментировали претензии Киева по состоянию кораблей
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Политика
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Общество
Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей
Минздрав принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.
Кино
Мединский прокомментировал «развод» фильмов в новогодние праздники
Чиновник подчеркнул, что в новогодние праздники выходят лучшие российские ленты.
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Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы
Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
Теннис
Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Сборная России вышла в 1/4 финала обновленного Кубка Дэвиса.
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Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию
Общество
Суд подтвердил права Маслякова на товарный знак «КВН»
Ранее суд подтвердил права компании Маслякова на бренды "Планета КВН", The International Union КВН, "КВН Клуб веселых и находчивых", "Международный союз КВН" и Planet KVN.
Авто
Компания Haval адаптирует свои кроссоверы под российский климат
Китайский автомобильный концерн Great Wall планирует и в будущем адаптировать автомобили Haval под условия российского рынка.
Происшествия
Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Общество
Путин вручил звёзды Героев России посадившим в поле самолёт лётчикам
Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле наградил звёздами Героев России пилотов самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Общество
В Краснодарском крае нашли редкие золотые монеты эпохи Средневековья
Найденные монеты после завершения комплекса лабораторных и реставрационных мероприятий будут переданы в государственный музейный фонд и станут доступны для просмотра жителям и гостям Краснодарского края.
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Яндекс.Такси запустила первый в России «Эко-тариф»
Политика
Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии
Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.
Футбол
Российский футболист Садаев пропал в Турции
Происшествия
Площадь пожара в новой Москве достигла тысячи «квадратов»
Площадь пожара в поселении Мосрентген в новой Москве, где ранее загорелось жилое здание, выросла до одной тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
Общество
Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы
Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Политика
В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35
Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.