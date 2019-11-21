Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
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с чего всё началось

Медведев призвал решить проблему с накопленными долгами потребителей услуг ЖКХ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал решить проблему с накопленными долгами потребителей услуг ЖКХ.
ТАСС04:10

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Медведев оценил размер долга коммунальщиков за услуги ЖКХ

РБК07:13

Медведев призвал решить проблему с накопленными долгами потребителей услуг ЖКХ

ТАСС04:10

Медведев призвал разобраться с накопленными долгами потребителей услуг ЖКХ

Известия05:50

Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

Национальная служба новостей05:04

Долги за энергоресурсы в России превысили 175 млрд рублей — Медведев

REGNUM06:01

Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

RT на русском04:17

Медведев: долги организаций ЖКХ достигли 175 млрд руб., надо решать проблему

Коммерсантъ05:54
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 10:19, Ашберн
Происшествия

СК заявил о расследовании 12 уголовных дел по космодрому Восточный

В работе у Следственного комитета РФ находятся 12 уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома "Восточный", сообщили в пресс-службе СК РФ.
Российская газета 17 ноября в 22:09
Наука

Палеонтологи обнаружили скуловую кость у древней «двуногой» змеи

Исследование показывает, что почти 100 миллионов лет назад у этих змей (у которых были задние конечности) еще была скуловая кость, которая почти исчезла у их современных потомков, сообщает пресс-служба Альбертского университета.
Научная Россия 09:08
Происшествия

На взявшего в заложники жену в Ростове-на-Дону следователя завели дело

СК возбудил уголовное дело в отношении следователя, который устроил бытовой конфликт в Ростове-на-Дону.
RT на русском 08:48
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»

7Дней.ру 05:00
Транспорт

Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров

Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Вести.Ru 06:14
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости 10:02
Происшествия

ФСБ пришла с обыском в дом главы городского округа Чехов Подмосковья

В четверг, 21 ноября, сотрудники Следственного комитета по Московской области при поддержке ФСБ пришли с обыском к главе городского округа Чехов Марине Кононовой.
РБК 06:30
Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

РИА Новости 05:15
Политика

В Кремле прокомментировали претензии Киева по состоянию кораблей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что претензии Украины по состоянию переданных ей из России трёх украинских кораблей вряд ли повлияют на подготовку саммита в нормандском формате.
RT на русском 05:21
Музыка

Билли Айлиш получила шесть номинаций на премию «Грэмми»

VSE42.RU вчера в 22:23
Политика

Госдума приняла поправки о физлицах-иноагентах

Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут быть признаны физические лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентами и получающие иностранное финансирование.
Коммерсантъ 06:27
Общество

Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей

Минздрав принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.
RT на русском 06:28
Кино

Мединский прокомментировал «развод» фильмов в новогодние праздники

Чиновник подчеркнул, что в новогодние праздники выходят лучшие российские ленты.
Piter.tv 09:39
Политика

Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.
Газета.Ru вчера в 10:05
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы

Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
Московский Комсомолец 04:25
Теннис

Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Сборная России вышла в 1/4 финала обновленного Кубка Дэвиса.
Газета.Ru 01:51
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию

News.ru вчера в 17:24
Общество

Суд подтвердил права Маслякова на товарный знак «КВН»

Ранее суд подтвердил права компании Маслякова на бренды "Планета КВН", The International Union КВН, "КВН Клуб веселых и находчивых", "Международный союз КВН" и Planet KVN.
РИА Новости 08:14
Авто

Компания Haval адаптирует свои кроссоверы под российский климат

Китайский автомобильный концерн Great Wall планирует и в будущем адаптировать автомобили Haval под условия российского рынка.
Тарантас Ньюс 19 ноября в 14:28
Происшествия

Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе

В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Российская газета 05:57
Общество

Путин вручил звёзды Героев России посадившим в поле самолёт лётчикам

Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле наградил звёздами Героев России пилотов самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
RT на русском 09:59
Общество

В Краснодарском крае нашли редкие золотые монеты эпохи Средневековья

Найденные монеты после завершения комплекса лабораторных и реставрационных мероприятий будут переданы в государственный музейный фонд и станут доступны для просмотра жителям и гостям Краснодарского края.
Кубанские новости 08:24
Авто

Яндекс.Такси запустила первый в России «Эко-тариф»

Planet Today 09:54
Политика

Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии

Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.
Lenta.ru 07:49
Футбол

Российский футболист Садаев пропал в Турции

Интерфакс-Спорт 04:56
Происшествия

Площадь пожара в новой Москве достигла тысячи «квадратов»

Площадь пожара в поселении Мосрентген в новой Москве, где ранее загорелось жилое здание, выросла до одной тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 09:55
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
РИА Новости 02:55
Общество

Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы

Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.
Lenta.ru 09:19
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Политика

В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35

Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Известия 08:35
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