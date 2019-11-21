с чего всё началось

Политика Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.

Политика Госдума разрешила признавать граждан иноагентами Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.

Общество Запуск «Северного потока-2» перенесли Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.

Политика Киссинджер: США и Китай находятся «в предгорьях холодной войны» Бывший госсекретарь США и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер считает, что Соединенные Штаты и Китай вплотную приблизились к холодной войне (по его образному выражению они находятся «в предгорьях холодной войны»).

Политика В МИД прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35 Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.

Политика ФСБ показала унитазы на украинских кораблях Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.

Экономика Шести инвестпроектам в Татарстане окажут поддержку в 1 млрд рублей Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) планирует оказать финансовую поддержку в размере более 1 млрд рублей шести инвестиционным проектам в Татарстане.

Происшествия На Украине задержали россиянина из ИГ По информации правоохранительных органов, задержанный является членом террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России) и даже руководителем одной из ее групп.

Космос Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.

Происшествия Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.

Футбол Киевское «Динамо» наказано за расизм в сторону игрока «Шахтера» Напомним, что встреча завершилась победой "шахтеров" с минимальным счетом 1:0. На 77-й минуте игры фанаты "Динамо" начали скандировать расистские лозунги в сторону игроков донецкой команды Тайсона и Дентиньо.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.