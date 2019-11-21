Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
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с чего всё началось

Медведев призвал решить проблему с накопленными долгами потребителей услуг ЖКХ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал решить проблему с накопленными долгами потребителей услуг ЖКХ.
ТАСС04:10

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Медведев оценил размер долга коммунальщиков за услуги ЖКХ

РБК07:13

Медведев: долги организаций ЖКХ достигли 175 млрд руб., надо решать проблему

Коммерсантъ05:54

Медведев призвал решить проблему с накопленными долгами потребителей услуг ЖКХ

ТАСС04:10

Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

Национальная служба новостей05:04

Долги за энергоресурсы в России превысили 175 млрд рублей — Медведев

REGNUM06:01

Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

RT на русском04:17

Медведев призвал разобраться с накопленными долгами потребителей услуг ЖКХ

Известия05:50
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Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
REGNUM 00:37
Общество

Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей

Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Lenta.ru 07:20
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия вчера в 12:48
Политика

Госдума разрешила признавать граждан иноагентами

Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
ТАСС 06:37
Общество

Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru 05:49
Музыка

Группа «Каста» предложила Путину альтернативный гимн России

Известная российская рэп-группа «Каста» сочинила новую версию гимна России.
Московский Комсомолец 06:11
Политика

Киссинджер: США и Китай находятся «в предгорьях холодной войны»

Бывший госсекретарь США и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер считает, что Соединенные Штаты и Китай вплотную приблизились к холодной войне (по его образному выражению они находятся «в предгорьях холодной войны»).
Expert.ru 06:52
Политика

В МИД прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35

Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Известия 08:35
Политика

Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
REGNUM 00:21
Политика

ФСБ показала унитазы на украинских кораблях

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Lenta.ru 04:04
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев заявил о проблемах после похудения

iReactor 04:06
Экономика

Шести инвестпроектам в Татарстане окажут поддержку в 1 млрд рублей

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) планирует оказать финансовую поддержку в размере более 1 млрд рублей шести инвестиционным проектам в Татарстане.
ТАСС 07:43
Происшествия

На Украине задержали россиянина из ИГ

По информации правоохранительных органов, задержанный является членом террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России) и даже руководителем одной из ее групп.
Lenta.ru 08:33
Космос

Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний

Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
BFM.ru 04:58
Происшествия

Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе

В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Российская газета 05:57
Общество

«Закон против Apple» приняли во втором чтении

В основном чтении депутатами был принят законопроект, обязывающий производителей предустанавливать отечественные приложения на отдельные виды техники.
Kaluga-poisk.ru 07:58
Общество

Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль

На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 03:05
Транспорт

Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру

Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД), передает ТАСС.
Газета.Ru 06:15
Хоккей

Артемий Панарин догнал Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ

REGNUM 02:47
Футбол

УЕФА открыл дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией

УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией.
Свободная Пресса 06:33
Происшествия

Заразившая ВИЧ пятерых пациентов медсестра устроилась в новый медцентр

Lenta.ru 18 ноября в 21:52
Авто

В Сети появилось новое фото обновленного внедорожника Lada 4x4

Судя по изображению, автомобиль получил новую центральную консоль, на которой находится блок управления климатической системой, а также иную приборную доску.
Известия 02:52
Происшествия

Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав

Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
ТАСС 08:11
Футбол

Киевское «Динамо» наказано за расизм в сторону игрока «Шахтера»

Напомним, что встреча завершилась победой "шахтеров" с минимальным счетом 1:0. На 77-й минуте игры фанаты "Динамо" начали скандировать расистские лозунги в сторону игроков донецкой команды Тайсона и Дентиньо.
Газета.Ru 07:58
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Футбол

«Ювентус» может перехватить Мбаппе у «Реала»

Туринский «Ювентус» планирует побороться с «Реалом» за трансфер нападающего «ПСЖ» Киллиана Мбаппе.
Матч ТВ 07:58
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
РИА Новости вчера в 15:32
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Piter.tv вчера в 12:37
Здоровье

Минздрав Чувашии прокомментировал цены на медсправки для водителей

В республике средняя цена не превысит 5 тысяч рублей Минздрав Чувашии опубликовал разъяснения о росте цен на медосмотр для водителей.
Правда ПФО 05:27
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

РИА Новости вчера в 21:06
Как работают Яндекс.Новости?
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