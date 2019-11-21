Экономика
RT на русскомМедведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал решить проблему с накопленными долгами потребителей услуг ЖКХ.ТАСС04:10
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Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
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Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
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Госдума разрешила признавать граждан иноагентами
Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
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Запуск «Северного потока-2» перенесли
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Известная российская рэп-группа «Каста» сочинила новую версию гимна России.
Политика
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Бывший госсекретарь США и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер считает, что Соединенные Штаты и Китай вплотную приблизились к холодной войне (по его образному выражению они находятся «в предгорьях холодной войны»).
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Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Политика
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Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Экономика
Шести инвестпроектам в Татарстане окажут поддержку в 1 млрд рублей
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) планирует оказать финансовую поддержку в размере более 1 млрд рублей шести инвестиционным проектам в Татарстане.
Происшествия
На Украине задержали россиянина из ИГ
По информации правоохранительных органов, задержанный является членом террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России) и даже руководителем одной из ее групп.
Космос
Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний
Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
Происшествия
Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Общество
«Закон против Apple» приняли во втором чтении
В основном чтении депутатами был принят законопроект, обязывающий производителей предустанавливать отечественные приложения на отдельные виды техники.
Общество
Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль
На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Транспорт
Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру
Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД), передает ТАСС.
Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией
УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией.
Происшествия
Заразившая ВИЧ пятерых пациентов медсестра устроилась в новый медцентр
Авто
В Сети появилось новое фото обновленного внедорожника Lada 4x4
Судя по изображению, автомобиль получил новую центральную консоль, на которой находится блок управления климатической системой, а также иную приборную доску.
Происшествия
Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав
Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
Футбол
Киевское «Динамо» наказано за расизм в сторону игрока «Шахтера»
Напомним, что встреча завершилась победой "шахтеров" с минимальным счетом 1:0. На 77-й минуте игры фанаты "Динамо" начали скандировать расистские лозунги в сторону игроков донецкой команды Тайсона и Дентиньо.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Футбол
«Ювентус» может перехватить Мбаппе у «Реала»
Туринский «Ювентус» планирует побороться с «Реалом» за трансфер нападающего «ПСЖ» Киллиана Мбаппе.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Здоровье
Минздрав Чувашии прокомментировал цены на медсправки для водителей
В республике средняя цена не превысит 5 тысяч рублей Минздрав Чувашии опубликовал разъяснения о росте цен на медосмотр для водителей.
Технологии