Экономика
RT на русскомМедведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
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Есть ещё одна системная проблема в отрасли — это долги коммунальных организаций за топливно-энергетические ресурсы. По сравнению с прошлым годом, они сократились, но не очень значительно. Это по-прежнему очень большая сумма — свыше 175 млрд рублей.
— Дмитрий Медведев, российский политикREGNUM 04:30
с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал решить проблему с накопленными долгами потребителей услуг ЖКХ.ТАСС04:10
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