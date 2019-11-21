с чего всё началось

Авто Раскрыт салон рестайлинговой Lada 4x4 По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.

Политика Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.

Транспорт Путин открыл движение по Московским центральным диаметрам Собянин, Воробьев и Белозеров ответили на вопросы президента, рассказав он скорости и интервалах движения поездов "Иволга" по МЦД, количестве перевозимых пассажиров.

Политика Фонд Навального подает в суд на Путина Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.

Общество Минздрав отложил введение новых правил медосмотра водителей Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра водителей, сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

Экономика Сбербанк снизит ставки по ипотеке Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости.

Политика Матиос опубликовал список пропаж с задержанных под Крымом кораблей Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и отсутствия имущества на украинских военных кораблях, которые были задержаны под Крымом в ноябре прошлого года.

Политика Путин назвал попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей чушью Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки, такие нововведения надо проводить с умом, поэтапно.

Экономика Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.

Политика Тимошенко высказалась о снятии антироссийских санкций Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала европейские государства не допустить снятия санкций против России.

Игры Консольные версии Borderlands 3 станут временно бесплатными Точное время начала и окончания бесплатного периода разработчики не называют, но обещают, что весь достигнутый прогресс в пробном издании можно будет перенести в полную версию после покупки.

Здоровье Врачи впервые ввели пациента в состояние анабиоза В США Сэмюэл Тишерман из Университета Мэриленда рассказал, что ему с коллегами удалось ввести по крайней мере одного пациента в состояние анабиоза. сообщает New Scientist.

Общество Чиновницу уволят из мэрии Петрозаводска за пост в Facebook Причиной увольнения Анны Лесонен стал ее недавний пост в социальной сети Facebook, в котором она поделилась опытом уборки придомовой территории в городском районе Перевалка.