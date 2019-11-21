Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
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с чего всё началось

Медведев призвал решить проблему с накопленными долгами потребителей услуг ЖКХ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал решить проблему с накопленными долгами потребителей услуг ЖКХ.
ТАСС04:10

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Медведев: долги организаций ЖКХ достигли 175 млрд руб., надо решать проблему

Коммерсантъ05:54

Медведев призвал разобраться с накопленными долгами потребителей услуг ЖКХ

Известия05:50

Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

RT на русском04:17

Долги за энергоресурсы в России превысили 175 млрд рублей — Медведев

REGNUM06:01

Медведев: Долги россиян за услуги ЖКХ превысили 175 млрд рублей, и эту проблему нужно решать

Росбалт04:39

Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

Национальная служба новостей05:04

Медведев призвал решить проблему с накопленными долгами потребителей услуг ЖКХ

ТАСС04:10
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Происшествия

Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Известия вчера в 16:55
Авто

Раскрыт салон рестайлинговой Lada 4x4

По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Автоновости дня 01:40
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Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.
Газета.Ru вчера в 10:05
Общество

Власти назвали сроки начала работы «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак, передает ТАСС.
РБК 06:42
Общество

Госдума приняла закон о запрете продавать гаджеты без российского ПО

Госдума приняла закон о запрете продажи смартфонов, компьютеров и другой электронной техники без российского программного обеспечения (ПО).
Газета.Ru 06:20
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Путин открыл движение по Московским центральным диаметрам

Собянин, Воробьев и Белозеров ответили на вопросы президента, рассказав он скорости и интервалах движения поездов "Иволга" по МЦД, количестве перевозимых пассажиров.
Интерфакс 06:08
Политика

Вучич потребовал проверить данные о вербовке военного «россиянином»

Президент Сербии Александр Вучич поручил проверить достоверность информации о попытке вербовки сербского офицера «военным атташе России».
РБК вчера в 14:10
Политика

Фонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъ 05:15
Происшествия

Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля

В пресс-службе Group-IB сообщили РБК, что накануне вечером Сачков написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью.
РБК 04:35
Общество

Минздрав отложил введение новых правил медосмотра водителей

Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра водителей, сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
Ведомости 07:05
Экономика

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 05:26
Политика

Матиос опубликовал список пропаж с задержанных под Крымом кораблей

Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и отсутствия имущества на украинских военных кораблях, которые были задержаны под Крымом в ноябре прошлого года.
Московский Комсомолец 03:17
Политика

Путин назвал попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей чушью

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки, такие нововведения надо проводить с умом, поэтапно.
РИА Новости 07:09
Футбол

В Турции пропал российский футболист Садаев

RT на русском 04:03
Экономика

Госдума утвердила профицитный бюджет на следующие три года

Главный финансовый документ прошел третье чтение в Госдуме. В 2020-2022 годы бюджет будет профицитным и более эффективным.
Российская газета 05:45
Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:15
Экономика

Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Коммерсантъ 01:50
Происшествия

СК и ФСБ проводят обыск в доме главы подмосковного Чехова

Вести.Ru 07:05
Шоу-бизнес

Кристина Асмус и Гарик Харламов побывали на первом утреннике дочери

Фото с праздника Кристина опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Первый утренник @a_kharlamova_☺️, — подписала снимок актриса.
Летидор 01:52
Политика

Тимошенко высказалась о снятии антироссийских санкций

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала европейские государства не допустить снятия санкций против России.
Lenta.ru 06:47
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Трусова рассказала, что делает с брошенными на лед детскими игрушками

Спорт-Экспресс вчера в 13:48
Хоккей

Дубль Мозякина не спас «Металлург» от поражения «Адмиралу»

«Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ нанес поражение «Металлургу».
Матч ТВ 07:06
Игры

Консольные версии Borderlands 3 станут временно бесплатными

Точное время начала и окончания бесплатного периода разработчики не называют, но обещают, что весь достигнутый прогресс в пробном издании можно будет перенести в полную версию после покупки.
3DNews 05:25
Здоровье

Пройти медобследование на водительские права станет в 25 раз дороже

Для сравнения еще на прошлой неделе наркологи выдавали в день до двухсот справок.
Тивиком 06:53
Здоровье

Врачи впервые ввели пациента в состояние анабиоза

В США Сэмюэл Тишерман из Университета Мэриленда рассказал, что ему с коллегами удалось ввести по крайней мере одного пациента в состояние анабиоза. сообщает New Scientist.
РЕН ТВ вчера в 22:40
Общество

Чиновницу уволят из мэрии Петрозаводска за пост в Facebook

Причиной увольнения Анны Лесонен стал ее недавний пост в социальной сети Facebook, в котором она поделилась опытом уборки придомовой территории в городском районе Перевалка.
АиФ Карелия 02:48
Происшествия

В Крыму старшеклассник умер во время урока

Трагедия произошла во время урока. В ведомстве отметили, что причины, приведшие к летальному исходу, определят медики.
Российская газета 06:33
Политика

Малайзии предоставят доступ к материалам следствия по делу MH17

Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил Малайзии направить своих специалистов для изучения данных российских экспертов по расследованию обстоятельств крушения Boeing MH17 над Донбассом.
Газета.Ru 07:00
Армия и оружие

В National Interest автомат ШАК-12 назвали ужасом на поле боя

РИА Новости вчера в 18:16
Хоккей

Бэбкок уволен с поста главного тренера «Торонто»

Руководство «Торонто Мейпл Лифс» отправило в отставку главного тренера Майка Бэбкока, сообщается на сайте клуба.
Sport24.ru вчера в 17:14
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