с чего всё началось

Общество Минздрав отложил введение нового медосмотра для водителей Министерство здравоохранения РФ отложило вступление в силу приказа об обязательном прохождении теста на наркотики при получении водительского удостоверения, сообщил заместитель главы ведомства Олег Салагай.

Общество Госдума приняла закон о предустановке российского софта Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.

Политика Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.

Политика Российские силовики получили право сбивать беспилотники Госдума поддержала законопроект, который наделяет сотрудников российских силовых структур правом сбивать беспилотники в случае угрозы безопасности.

Политика ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.

Здоровье Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.

Общество Пензенские православные отметили Михайлов день Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.

Политика Фонд Навального подает в суд на Путина Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.

Наука Нейросеть Facebook улучшила качество фовеального рендеринга В области VR-шлемов существует метод фовеального рендеринга, при котором существенная часть ресурсов тратится на узкую область изображения, на которую смотрит человек, а остальные области создаются с гораздо меньшим качеством.

Происшествия Задержан экс-глава петербургского «Водоканала» После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

Происшествия Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.

Политика Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Политика Открылся новый мост в Станице Луганской Новый мост открылся в Станице Луганской в эту среду, 20 ноября. Об этом сообщает издание Inside Donetsk.

Кино Новый постер первого сезона «Ведьмака» от Netflix За месяц до премьеры первого сезона «Ведьмака», которая состоится уже 20 декабря, авторы сериала и стриминговый сервис Netflix представили новый постер шоу.

Экономика Сбербанк снижает ставки по ипотеке Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.