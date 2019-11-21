Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
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с чего всё началось

Медведев призвал решить проблему с накопленными долгами потребителей услуг ЖКХ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал решить проблему с накопленными долгами потребителей услуг ЖКХ.
ТАСС04:10

Подробнее о событии

Медведев оценил размер долга коммунальщиков за услуги ЖКХ

РБК07:13

Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

RT на русском04:17

Медведев призвал разобраться с накопленными долгами потребителей услуг ЖКХ

Известия05:50

Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

Национальная служба новостей05:04

Долги за энергоресурсы в России превысили 175 млрд рублей — Медведев

REGNUM06:01

Медведев: долги организаций ЖКХ достигли 175 млрд руб., надо решать проблему

Коммерсантъ05:54

Медведев призвал решить проблему с накопленными долгами потребителей услуг ЖКХ

ТАСС04:10
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 07:45, Ашберн
Общество

Минздрав отложил введение нового медосмотра для водителей

Министерство здравоохранения РФ отложило вступление в силу приказа об обязательном прохождении теста на наркотики при получении водительского удостоверения, сообщил заместитель главы ведомства Олег Салагай.
Коммерсантъ 06:50
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Ведомости 07:17
Общество

Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров

Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Вести.Ru 06:14
Политика

Утвержден бюджет Союзного государства России и Белоруссии на 2020 год

Парламентское собрание Союзного государства России и Белоруссии утвердило проект союзного бюджета на 2020 год, сообщается на сайте Госдумы.
Коммерсантъ 04:10
Технологии

В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

РИА Новости вчера в 16:56
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов

Маяк (г. Сосновый Бор) 07:18
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
REGNUM 00:37
Политика

Российские силовики получили право сбивать беспилотники

Госдума поддержала законопроект, который наделяет сотрудников российских силовых структур правом сбивать беспилотники в случае угрозы безопасности.
Московский Комсомолец 07:25
Политика

ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей

Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Коммерсантъ 04:21
Здоровье

Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя

Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.
РБК вчера в 11:20
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 19 ноября в 07:18
Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
ТАСС 03:12
Общество

Пензенские православные отметили Михайлов день

Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.
ГТРК Пенза 04:51
Политика

Фонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъ 05:15
Авто

Новая Hyundai Sonata. Стали известны российские цены

Компания Hyundai представила в Москве восьмое поколение Sonata и объявила цены на седан.
Российская газета вчера в 04:22
Наука

Нейросеть Facebook улучшила качество фовеального рендеринга

В области VR-шлемов существует метод фовеального рендеринга, при котором существенная часть ресурсов тратится на узкую область изображения, на которую смотрит человек, а остальные области создаются с гораздо меньшим качеством.
N+1 19 ноября в 13:03
Происшествия

Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля

В пресс-службе Group-IB сообщили РБК, что накануне вечером Сачков написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью.
РБК 04:35
Происшествия

Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:16
Политика

Суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины военного

Ростовский военный гарнизонный суд арестовал российского военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.
RT на русском 06:44
Происшествия

Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе

В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Российская газета 05:57
Происшествия

СК и ФСБ проводят обыск в доме главы подмосковного Чехова

Вести.Ru 07:05
Политика

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС вчера в 07:58
Хоккей

Бывший хоккеист «Лос-Анджелеса» Марио Кемпе подписал контракт с ЦСКА

Шведский нападающий Марио Кемпе перешел в московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
ТАСС Спорт 07:05
Политика

Открылся новый мост в Станице Луганской

Новый мост открылся в Станице Луганской в эту среду, 20 ноября. Об этом сообщает издание Inside Donetsk.
Народные новости вчера в 10:32
Кино

Новый постер первого сезона «Ведьмака» от Netflix

За месяц до премьеры первого сезона «Ведьмака», которая состоится уже 20 декабря, авторы сериала и стриминговый сервис Netflix представили новый постер шоу.
Игромания.ру 03:31
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Армия и оружие

Ростех показал на выставке в ОАЭ новую систему противодействия беспилотникам

Концерн "Автоматика" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые представил инозаказчикам на авиасалоне "Дубай эйршоу - 2019" (Dubai Airshow 2019) новейший комплекс противодействия беспилотникам "Рубеж-Автоматика".
ТАСС 06:07
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
РИА Новости 05:15
Футбол

«МЮ» выделит 90 миллионов евро на Холанда

В текущем сезоне Холанд за 18 игр забил уже 26 голов.
ГЛАС.RU 04:17
Политика

Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера

В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:11
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