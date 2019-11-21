Экономика
RT на русскомМедведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал решить проблему с накопленными долгами потребителей услуг ЖКХ.ТАСС04:10
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Общество
Минздрав отложил введение нового медосмотра для водителей
Министерство здравоохранения РФ отложило вступление в силу приказа об обязательном прохождении теста на наркотики при получении водительского удостоверения, сообщил заместитель главы ведомства Олег Салагай.
Общество
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Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Общество
Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Политика
Утвержден бюджет Союзного государства России и Белоруссии на 2020 год
Парламентское собрание Союзного государства России и Белоруссии утвердило проект союзного бюджета на 2020 год, сообщается на сайте Госдумы.
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В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов
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Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
Политика
Российские силовики получили право сбивать беспилотники
Госдума поддержала законопроект, который наделяет сотрудников российских силовых структур правом сбивать беспилотники в случае угрозы безопасности.
Политика
ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей
Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Здоровье
Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя
Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
Общество
Пензенские православные отметили Михайлов день
Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Авто
Новая Hyundai Sonata. Стали известны российские цены
Компания Hyundai представила в Москве восьмое поколение Sonata и объявила цены на седан.
Наука
Нейросеть Facebook улучшила качество фовеального рендеринга
В области VR-шлемов существует метод фовеального рендеринга, при котором существенная часть ресурсов тратится на узкую область изображения, на которую смотрит человек, а остальные области создаются с гораздо меньшим качеством.
Происшествия
Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля
В пресс-службе Group-IB сообщили РБК, что накануне вечером Сачков написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью.
Происшествия
Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»
После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Политика
Суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины военного
Ростовский военный гарнизонный суд арестовал российского военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.
Происшествия
Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Политика
Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Хоккей
Бывший хоккеист «Лос-Анджелеса» Марио Кемпе подписал контракт с ЦСКА
Шведский нападающий Марио Кемпе перешел в московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Политика
Открылся новый мост в Станице Луганской
Новый мост открылся в Станице Луганской в эту среду, 20 ноября. Об этом сообщает издание Inside Donetsk.
Кино
Новый постер первого сезона «Ведьмака» от Netflix
За месяц до премьеры первого сезона «Ведьмака», которая состоится уже 20 декабря, авторы сериала и стриминговый сервис Netflix представили новый постер шоу.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Армия и оружие
Ростех показал на выставке в ОАЭ новую систему противодействия беспилотникам
Концерн "Автоматика" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые представил инозаказчикам на авиасалоне "Дубай эйршоу - 2019" (Dubai Airshow 2019) новейший комплекс противодействия беспилотникам "Рубеж-Автоматика".
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
Футбол
«МЮ» выделит 90 миллионов евро на Холанда
В текущем сезоне Холанд за 18 игр забил уже 26 голов.
Политика
Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера
В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.