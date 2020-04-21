То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контактов, очень напоминает картельный сговор. С учетом нашего опыта в газовой сфере, предлагаем продавать нефть по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами.

Ранее сообщалось о рекордном уменьшении стоимости черного золота марки WTI с поставкой в мае до отрицательных значений. Тем временем, российский экономист Михаил Делягин назвал происходящее на мировом рынке нефти "совершенно неожиданным".

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 3,5K

Здоровье В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. 261

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Политика В США одновременно протестируют более 70 методик лечения коронавируса Более 70 испытаний разных способов лечения от коронавируса идут одновременно в США.

Энергетика Цена нефти Urals стала отрицательной Цена опустилась до -$2 за баррель. Ранее впервые в истории до отрицательных значений рухнула марка WTI - до -$40 за баррель. 31

Кино В Сети опубликовали новые кадры из фильма Нолана «Довод» Pictures были опубликованы новые кадры высокого качества из шпионского боевика «Довод», который снимает режиссер Кристофер Нолан.

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Футбол Совет Серии А принял решение доиграть сезон Заседание Совета Лиги итальянской Серии А единогласно подтвердило своё намерение доиграть сезон-2019 / 2020, если правительство даст своё разрешение сделать это в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников.