Энергетика
Комсомольская правдаМедведев назвал падение цен на нефть «картельным сговором»
Ранее сообщалось о рекордном уменьшении стоимости черного золота марки WTI с поставкой в мае до отрицательных значений. Тем временем, российский экономист Михаил Делягин назвал происходящее на мировом рынке нефти "совершенно неожиданным".
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То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контактов, очень напоминает картельный сговор. С учетом нашего опыта в газовой сфере, предлагаем продавать нефть по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами.
— Дмитрий Медведев, российский политикТК Звезда 17:19
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Невские Новости 18:31
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Утро.ru 14:22
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Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
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The National Interest назвал 10 причин для ликвидации НАТО
Американский политический журнал The National Interest назвал 10 причин для ликвидации НАТО.
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22-летний футболист клуба «Казанка», воспитанник школы «Локомотива» Иннокентий Самохвалов скончался.
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Общество
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Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
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Трамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США
Американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.
RT на русском 18:14
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Совет Серии А принял решение доиграть сезон
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Премьера «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном отложена на осень 2021 года
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