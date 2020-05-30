с чего всё началось

Конечно, надо определить нашу позицию окончательно в связи с выходом США из Договора по открытому небу, да и СНВ-3 скоро закончится, а серьезных переговоров по этой теме, важнейшей не только для нас, но и для всего мира, так и не удалось начать, поэтому надо поговорить на эту тему.

Ранее, начиная совещание в режиме видеосвязи, президент Владимир Путин назвал одной из его целей "определить нашу позицию" в связи с выходом США из вышеназванных соглашений. Ранее Вашингтон заявил о том, что прекращает выполнять Договор по открытому небу.

Медведев назвал позицию РФ по выходу США из Договора по открытому небу

Политика Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию. 309

Политика США начали распродавать имущество в Гонконге Правительство США начало распродавать имущество в одном из престижных районов Гонконга на фоне напряженности между Вашингтоном и Пекином. 1

Кино Живая легенда Америки: Клинт Иствуд отмечает 90-летие 31 мая американскому киноактёру, режиссёру и композитору Клинту Иствуду исполняется 90 лет.

Единоборства Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176 Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.

Общество Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса. 33

Общество Выплаты на детей 1 июня получат 10 млн семей «Согласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате на детей от трех до 16 лет 10 млн семей получат эту меру поддержки 1 июня», — говорится в заявлении. 670

Происшествия В Индии освободили из-под ареста голубя-шпиона В Индии из-под ареста освободили голубя, подозреваемого в шпионаже в пользу Пакистана, сообщает Toronto Sun.

Общество Холодная погода в европейской части России ожидается с 2 июня Температура на 5—6 °C ниже нормы ожидается на всей территории европейской части России со вторника, 2 июня.

Общество Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. 8,4K