Политика
Российская газетаМедведев назвал позицию РФ по выходу США из Договора по открытому небу
Ранее, начиная совещание в режиме видеосвязи, президент Владимир Путин назвал одной из его целей "определить нашу позицию" в связи с выходом США из вышеназванных соглашений. Ранее Вашингтон заявил о том, что прекращает выполнять Договор по открытому небу.
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Конечно, надо определить нашу позицию окончательно в связи с выходом США из Договора по открытому небу, да и СНВ-3 скоро закончится, а серьезных переговоров по этой теме, важнейшей не только для нас, но и для всего мира, так и не удалось начать, поэтому надо поговорить на эту тему.
с чего всё началось
"Позиция Белого дома в отношении этих документов ведет к разрушению архитектуры международной безопасности и будет иметь серьезные последствия", - написал Медведев на свой странице в социальной сети "ВКонтакте" после совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждались окончательная позиция Москвы по выходу США из ДОН и ситуация вокруг СНВ-3.ТАССвчера в 12:50
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Медведев назвал действия США разрушением архитектуры международной безопасности
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