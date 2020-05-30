с чего всё началось

Конечно, надо определить нашу позицию окончательно в связи с выходом США из Договора по открытому небу, да и СНВ-3 скоро закончится, а серьезных переговоров по этой теме, важнейшей не только для нас, но и для всего мира, так и не удалось начать, поэтому надо поговорить на эту тему.

Ранее, начиная совещание в режиме видеосвязи, президент Владимир Путин назвал одной из его целей "определить нашу позицию" в связи с выходом США из вышеназванных соглашений. Ранее Вашингтон заявил о том, что прекращает выполнять Договор по открытому небу.

Медведев назвал позицию РФ по выходу США из Договора по открытому небу

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